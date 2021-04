Sephora продавала просроченную косметику. Что делать обманутым покупателям?

На основании опыта столкнувшихся с необходимостью сделать возврат покупателей составлена такая инструкция:

1. Нужно написать производителям, чтобы выяснить срок годности согласно батч-кодам (они выбиты на коробках и на самих упаковках, состоят, как правило, из пяти цифр).

Email производителей:

Примерный текст запроса:

Hello. Tell me please when these products were produced and what is their shelf life? Thank you!

Я, впрочем, пробила батч-коды на сайте checkcosmetic.net и использовала в качестве доказательства эту информацию. Однако продукцию Becca, например, нет возможности проверить через сайт.

2. После следует направить запрос на почту Sephora или Иль де Ботэ – в зависимости от того, где делалась покупка. Примерный текст письма:

Здравствуйте!

Приобретала товар в разных магазинах сети, в том числе в интернет-магазине. Уточните, пожалуйста, каким образом можно осуществить возврат средств.

Прикрепляю фото товара, результаты проверки батч-кодов, а также банковские выписки, подтверждающие покупку.

Email:

К письму следует прикрепить доказательства. В моем случае это были фото батч-кодов на упаковке и скриншоты их проверки, фото самих косметических продуктов, а также банковские выписки, подтверждающие покупку (вообще рекомендуется присылать именно чеки, но если они не сохранились – подойдут и выписки).

3. Мне довольно быстро пришел ответ. Если вы делали покупку в интернет-магазине, то вам пришлют бланк заявления (прикрепляю файл, вы можете заполнить его сами заранее и не дожидаться письма от магазина). Заполненное заявление (по одному заявлению на заказ!) нужно отправить на адрес для связи с клиентами и указать магазин, в котором вам было бы удобно сделать возврат. Ехать можно после того, как придет подтверждение (или же можно позвонить в магазин самостоятельно).

Если покупка была совершена в офлайн-магазине, лучше ехать именно туда. С собой нужно взять купленные продукты и чеки (как писал сам магазин, они «желательны»; если чеков нет, то их могут восстановить из базы).

Я сама купила продукты в разных магазинах, поэтому сообщила в письме, что мне удобнее было бы вернуть все в одной точке. Мне пришло подтверждение.

Впрочем, раз на раз не приходится: некоторые покупательницы сообщали, что у них отказались принимать товары, купленные в других точках. Чтобы не испытывать судьбу, лучше предварительно позвонить в магазин. Тем не менее, согласно информации, которую сообщили на горячей линии, возврат можно сделать в любом удобном магазине сети.

4. Я сдала купленные продукты. На те, которые были приобретены в интернет-магазине, мне вернули мое заявление с печатью и подписью о принятии товара, а на купленные в офлайн я заполняла выданный мне бланк заявления в свободной форме. Возврат оформили сразу, так как у меня с собой были чеки.

5. Если вы приобретали косметику в онлайн или офлайн-магазине, деньги вернутся на карту, с которой была совершена покупка. Если покупка была совершена в офлайн, эту карту необходимо взять с собой! Если же покупка была оплачена наличными в той же точке, где вы сдаете косметику, то деньги возвращают также наличными и сразу.

Как поступать в похожих ситуациях?

Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, если вам продали просроченный товар, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией (в свободной форме). В ней должна быть указана следующая информация:

кому адресована претензия;

кто является отправителем, указать адрес продавца, свой адрес и телефон;

обстоятельства дела и требования. Для обоснования своей позиции нужно ссылаться на соответствующие требования законодательства: ст. 18 Закона о защите прав потребителей установлено, что в случае продажи товара ненадлежащего качества потребитель вправе в том числе отказаться от товара и потребовать возврата денежных средств, однако по требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.