Насколько полезны трекеры сна? Вот что об этом думают ученые

По оценкам ученых, каждый третий человек регулярно не высыпается. Неудивительно, что ночному отдыху придается большое значение, и все популярнее становятся устройства, отслеживающие продолжительность сна. Однако насколько они точны и полезны ли они? Вот что об этом думают специалисты.

Во время сна мы проходим через циклы глубокого, легкого и быстрого сна (REM). Восстановление сил в основном происходит во время фазы глубокого сна. Большинство трекеров сна имеют форму наручных часов. Они отслеживают движения тела, чтобы определить, сколько времени человек спит, а сколько — бодрствует. Некоторые устройства также учитывают изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС), чтобы оценить, сколько времени продлился каждый цикл сна.

Несмотря на популярность таких девайсов, их точности было посвящено лишь несколько исследований. Так, в одном из них трекеры сравнивались с полисомнографическими тестами (ученые используют их для диагностики нарушений сна).

Выяснилось, что трекеры сна точно определяют соотношение сна и бодрствования только в 78% случаев. И лишь в 38% они правильно учитывают время, которое требуется, чтобы уснуть.

Полисомнографические тесты наиболее точны, потому что отслеживают мозговые волны, ЧСС, дыхание, уровень кислорода в крови, а также движения тела и глаз во время сна с помощью электродов, прикрепленных к коже на голове и теле. Анализ паттернов мозговых волн — единственный верный способ узнать, бодрствует человек или спит, и понять, на какой стадии сна он находится.

Но поскольку трекеры сна носят на запястье, их оценка основана только на перемещениях тела и иногда данных о ЧСС. Поскольку мы часто двигаемся во время всех стадий сна, устройствам, которые отслеживают только этот показатель, бывает трудно отличить одну фазу от другой.

Учитывая, что многие потребительские устройства для сна не сравнивались с полисомнографическими тестами, определить их точность непросто. Кроме того, производители не раскрывают алгоритмы для оценки сна, из-за чего ученым труднее определить, насколько хорошо они работают.

Исследования также показывают, что трекеры недостаточно эффективны при бессоннице. Как правило, чтобы заснуть, пользователи стараются не двигаться, и в результате устройства не могут отличить сон от бодрствования.

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Часы, которые собирают данные о ЧСС, как правило, немного лучше измеряют продолжительность сна, потому что она колеблется на разных стадиях. Однако об их точности сложно судить, потому исследований было не так много, а конструкция таких девайсов различается. Например, одно из них показало, что у двух устройств оценка расходилась на целых 46 минут.

Тревожность, вызванная сном

В конечном счете, это приводит к вопросу о том, действительно ли знание о нашем сне полезно для нас. В конце концов, один из лучших способов бодрствовать — это изо всех сил стараться заснуть. Это звучит нелогично, но эта картина наблюдается это у пациентов с хронической бессонницей: их обеспокоенность проблемой становится причиной тревоги и плохого настроения, из-за чего они продолжают испытывать проблемы со сном.

Показано, что трекеры сна могут ухудшить этот эффект. Участникам исследования выдавали часы и просили в течение дня регулярно отслеживать настроение, мыслительные процессы и сонливость. При этом «оценка качества сна» на часах искусственно менялась в сторону повышения или понижения, а продолжительность и качество сна участников обеих групп были одинаковыми.

У тех, чьи устройства показали плохие результаты, настроение было хуже. Они испытывали трудности с мыслительными процессами и повышенную сонливость.

Те, кому сказали, что они отлично выспались, чувствовали себя замечательно.

Это показывает, что данные трекеров сна могут повлиять на наше эмоциональное состояние и уровень концентрации в течение дня. Не стоит забывать, что те, кто испытывает трудности со сном, чаще используют трекеры. Потенциально девайсы могут усугубить проблемы с психическим здоровьем.

Хотя до сих пор эта связь изучалась лишь в нескольких исследованиях, в одном отчете подчеркивалось, что все больше пациентов обращаются за лечением от предполагаемых проблем со сном, потому что получили данные от трекеров. Даже если полисомнографический тест исключает их, часы продолжают вызывать беспокойство. Поскольку исследования показали, что чрезмерное использование носимых устройств (например, используемых во время физических упражнений) увеличивает тревогу и депрессию, есть опасения, что устройства для контроля сна могут иметь аналогичный эффект.

Нельзя отрицать пользу трекеров. Однако лучший показатель качества сна — наше самочувствие. Чтобы чувствовать себя лучше, используйте научные методы и убедитесь, что отдыхаете достаточное количество часов.

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