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Истории

Ученые придумали, как создать умные светящиеся татуировки

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Инженерам впервые удалось найти способ создать светящиеся татуировки, которые задействуют те же способы освещения, что экран телефона и телевизора. Потенциально эта технология может использоваться как носимое устройство и даже в медицинских целях.

Ученые придумали, как создать умные светящиеся татуировки

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в журнале Advanced Electronic Materials, если в такие татуировки встроить сенсоры и прочие умные технологии, то они превратятся в медицинские датчики и даже помогут определять свежесть продуктов. Только представьте: сенсоры фиксируют, когда спортсмен достигает критического уровня обезвоживания, и татуировка проявляется.

В пресс-релизе старший автор исследования и физик из Университетского колледжа Лондона Франко Кациалли рассказал подробнее о способах применения этой разработки в сфере здравоохранения.

  • Свет может отражать изменения состояния пациента.
  • Если перевернуть татуировку, направив ее на кожу, технологию можно было бы объединить со светочувствительными методами лечения, например для выявления раковых клеток.

Стоит отметить, что эти светящиеся татуировки являются временными. По словам исследователей, их можно просто смыть водой и мылом. Также в том виде, в котором они существуют сейчас, они не могут прослужить долгое время: на воздухе сенсоры ослабевают относительно быстро.

Источник.

Фото на обложке: briddy / Shutterstock

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