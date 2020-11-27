«Электронная почта слишком загромождена»: почему онлайн-бренды переходят на SMS-рассылки

Перед Черной пятницей и Киберпонедельником наша электронная почта переполняется письмами со спецпредложениями. В таких условиях онлайн-брендам трудно привлечь покупателей, и некоторые из них предпочитают использовать SMS.

SMS-рассылки становятся все более популярными. По словам медиабайеров, в течение последних 18 месяцев онлайн-бренды активно собирали телефонные номера клиентов, чтобы использовать их для рекламных кампаний.

CEO маркетингового агентства Digishop Girl Катя Константине утверждает, что около 70% ее клиентов сейчас используют SMS-рассылки.

«Платное цифровое продвижение становятся все дороже, и бренды ищут новые способы привлечь клиентов за меньшие деньги», — утверждает Катя.

«К тому же электронная почта и так переполнена предложениями и не приносит больших результатов. SMS — менее загруженный способ связи», — добавляет она.

Для некоторых стартапов создание списков номеров стало приоритетной задачей. Для этого они проводили розыгрыши перед Черной пятницей, чтобы собрать контактные данные клиентов и затем рассылать им рекламные предложения. Многие бизнесы используют SMS-маркетинг как дополнение к email-рассылке.

Например, такие онлайн-бренды, как Judy, предлагающий аптечки и наборы вещей на случай чрезвычайных ситуаций, и магазин нижнего белья Lively, планируют рассылать SMS-сообщения, чтобы предупредить клиентов о скидках в Черную пятницу.

«SMS-маркетинг продолжает расти, и в этом году мы будем активно его использовать», — рассказала CEO Lively Мишель Кордейро Грант.

Lively отправляет два-три сообщения в неделю новым подписчикам. Компания подключила этот канал еще в прошлом году и рассматривает его как аналог электронной почты. Клиенты получают информацию о новых кампаниях и продуктах, а также напоминания о товарах, которые они просматривали, но не купили.

«Мы считаем, что электронная почта слишком загромождена, а SMS — это новый способ наладить контакт», — сказала Кордейро Грант.

Онлайн-бренд Judy планирует рассылку перед началом распродаж, а незадолго до их завершения отправить еще одно SMS тем, кто не перешел по ссылке. По словам CEO Sharma Brands и инвестора Judy Ника Шарма, эта стратегия приносит огромные преимущества. Он утверждает, что CTR составляет «около 70%, а коэффициент конверсии примерно 25%».

Маркетологи и медиа-байеры стараются не слишком часто рассылать сообщения, поскольку SMS — довольно личный способ связи. Если переусердствовать, то клиент может отказаться от подписки.

Тем не менее CEO и сооснователь MarketerHire Крис Той утверждает, что по мере развития SMS-маркетинга это перестанет быть проблемой: «Чем больше онлайн-брендов будут этим заниматься, тем привычнее это будет для покупателей. И хотя переломный момент в SMS-маркетинге еще впереди, он уже идет вверх». Той ожидает, что рост количества текстовых сообщений продолжится как в этом, так и в следующем году.

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