Три когнитивных искажения, которые можно использовать в маркетинге

Люди склонны к когнитивным искажениям — систематическим ошибкам мышления, которые мешают принимать рациональные решения. Определенные ритуалы перед экзаменом или доверие к товарам с большим количеством положительных отзывов — примеры когнитивных искажений.

Маркетинг — это не посты в соцсетях, email-рассылки или спам в LinkedIn. Это долгосрочная стратегия по привлечению и удержанию целевой аудитории. Маркетологи выявляют потребности покупателей, а также продумывают и анализируют взаимодействие клиентов с брендом.

При разработке маркетинговой стратегии важно учитывать психологию пользователей. Многие потребители стремятся стать лучшей версией себя: они заботятся о физическом здоровье и психологическом росте.

При этом люди часто принимают решения на основе стереотипов и предубеждений. Они не хотят делать сложный выбор и готовы довериться мнению большинства. Вот три когнитивных искажения, на которые маркетологам стоит обратить внимание.

1. Предвзятость подтверждения

Человек часто ищет подтверждение собственных мыслей и убеждений. Кроме того, он склонен интерпретировать события со своей точки зрения, даже если это толкование будет ошибочным.

Если потенциальный клиент видит в рекламе подтверждение своих мыслей, он будет более лоялен к товару. Изучите покупателей, проанализируйте их потребности и убеждения — и предложите решить проблемы с помощью своего продукта.

2. Эффект присоединения к большинству

Люди — социальные существа, они хотят быть частью сообщества. Эффект присоединения к большинству проявляется в том, что популярность идей или товаров увеличивается по мере того, как их принимает все больше людей.

Когда мы видим много положительных отзывов о продукте, то попробуем его охотнее. Даже если опыт окажется неудачным, мы будем знать, что другие люди тоже испытали разочарование.

Согласно опросу аналитической компании BrightLocal, 82% людей читают отзывы о компаниях. Используйте мнения существующих клиентов, чтобы привлечь новых пользователей: например, предлагайте скидку за отзыв. Покажите потенциальным покупателям, что ваш товар приносит пользу, и многие люди уже используют его.

3. Предпочтение нулевого риска

Люди не любят рисковать, поэтому дайте им гарантии: предложите бесплатный тестовый период или полный возврат денег, если товар не будет соответствовать ожиданиям пользователей. Так клиенту будет легче расстаться с деньгами и купить ваш продукт.

Акцентируйте внимание на том, что вы уверены в качестве товара и предлагаете клиентам те или иные гарантии. Например, напишите об этом на сайте. Это один из самых простых способов использовать предубеждения для увеличения конверсии.