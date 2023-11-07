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Истории

Когнитивные искажения, которые мешают работе маркетолога

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Знание психологических эффектов помогает найти путь к кошельку покупателя. Однако когнитивные искажения влияют на всех — в том числе и самих маркетологов. Иногда это может приводить к плохим решениям, потере денег, репутации и сна.

Что с этим можно делать — читайте в материале.

Когнитивные искажения, которые мешают работе маркетолога

Склонность к запоздалым суждениям

Мы склонны убеждать себя, что точно предсказали некое событие... но только после того, как оно уже произошло.

Так, прежде чем выйти из бизнеса, 77,3% предпринимателей верили, что их стартап преуспеет.

Однако стоило компании провалиться, лишь 58% говорили, что изначально верили в успех предприятия.

Предвзятость запоздалых суждений опасна, поскольку создает ложное ощущение уверенности. В результате лица, принимающие решение, идут на неоправданные риски, или выбирают ту стратегию, которая сработала в прошлый раз.

Как избежать запоздалых суждений:

  • Следите, как принимаете решения и рассуждаете. Через некоторое время вы сможете увидеть, сбылись ли ваши прогнозы, и лучше принимать решения.
  • Будьте готовы к непредсказуемости. В начале этого десятилетия никто не мог предсказать пандемию и войны, которые рискуют приобрести глобальный характер. Никто не мог спрогнозировать покупку Twitter Маском и переименование в X, или запуск и популярность ChatGPT.

Вокруг постоянно происходит то, что никогда не случалось. Учитывайте это, принимая решение.

Предвзятость восприятия

Это искажение подразумевает, что человек уделяет больше внимания и склонен доверять свидетельствам, которые подтверждают его предубеждения. При этом он игнорирует информацию, которая им противоречит.

Возможно, вам кажется, что у определенного рекламного инструмента выше конверсия, поэтому вы игнорируете другие каналы привлечения и ищете подтверждения своей гипотезе.

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Или, возможно, все ваши знакомые считают, что холодные письма — пустая трата времени, и поэтому вы пытаетесь доказать их теорию и упускаете возможности.

Как справиться с этим когнитивным искажением:

  • Старайтесь найти противоположные мнения, даже если поначалу они кажутся вам некомфортными. И попытайтесь понять логические рассуждения, которые за ними стоят.
  • Не полагайтесь на единственный источник информации, когда формируете мнения и принимаете решения. Обращайтесь за советом за пределами своего круга, отрасли или привычных источников информации.

Эффект Даннинга — Крюгера

Это происходит, когда человек, которому недостает знаний и навыков в определенной сфере, переоценивает свою способность хорошо справиться с соответствующим заданием.

А тот, кто хорошо владеет этими навыками, предполагает, что для остальных это будет так же легко, как и для него.

Эффект Даннинга — Крюгера может оказывать разрушительное воздействие на бизнес.

«Я прочел книгу по копирайтингу, поэтому мне хватит квалификации, чтобы написать праздничную маркетинговую кампанию на весь 4 квартал»;

«Я столько раз настраивал Google Ads, что могу легко сделать прибыльную рекламу на TikTok».

Переоценивая свои знания, мы неизбежно принимаем глупые решения и не даем себе учиться у тех, кто по-настоящему успешен в этой области.

Вот как избежать эффект Даннинга — Крюгера:

  • Сравнивайте себя с окружающими. Возможно, вашему психотерапевту это не понравится, но это позволит вам понимать, на каком вы уровне, и правда ли вы так хороши, как думаете.
  • Обращайтесь за обратной связью и используйте ее. Общайтесь с коллегами и экспертами, чтобы адекватнее понимать свои способности.

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Фото на обложке: Unsplash

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