Почему реклама не работает: как B2B-бренду правильно создавать креативы

Как бизнесу, который ничего не продает конечному потребителю, привлечь к себе внимание, рассказывает руководитель digital-проектов в ЛАНИТ Елизавета Усачева.

Грамотные рекламные кампании в социальных сетях позволяют B2B-брендам укрепить репутацию на рынке, увеличить лояльность к компании и оперативно решать HR-задачи.

Главная проблема любой организации, работающей в B2B-сфере — отсутствие прямых точек соприкосновения с массовой аудиторией (нет прямых продаж товаров или услуг).

А значит, и все смыслы, которые вы хотите донести до подписчиков, придется придумывать контент-менеджеру.

К тому же сфера деятельности компании может быть неинтересна большинству людей. Снова потребуется задействовать фантазию, чтобы увлечь ей читателей.

И, наконец, есть вопрос, как считать конверсию: ведь ваша цель — не приток лидов, а укрепление репутации.

На все эти вопросы мы искали ответы за три года плотной работы с рекламой в социальных сетях. Ниже несколько советов из нашего опыта.

Подготовьте страницы бренда для встречи новых подписчиков

Ключевыми площадками, о которых пойдет речь, будут VK и Telegram. Именно на них в первую очередь ориентирован сегодня российский бизнес.

Для запуска рекламных креативов вам понадобятся действующие публичные страницы (в случае с Telegram — это канал) бренда в социальных сетях. На них перейдут пользователи, заинтересовавшиеся рекламой.

От того, насколько интересный и релевантный для себя контент увидят потенциальные подписчики, и будет зависеть, останутся ли они с вами.

Здесь важно определиться с основными идеями, которые компания хочет донести до читателей. Одними корпоративными новостями сыт не будешь — уникальность и польза необходимы.

Можно пойти по простому пути и готовить подборки HR-рекомендаций и советов для специалистов из вашей сферы деятельности. Или найти эксперта из числа сотрудников и делиться его знаниями и экспертизой в различных форматах.

Чтобы понять, какой именно полезной информацией вы можете регулярно делиться с подписчиками, нужно определиться с целевой аудиторией. Чем шире — тем лучше, поскольку узконаправленные рекламные кампании могут быть ресурсоемкими и требовать большего вовлечения в специфику бизнеса.

К примеру, ЛАНИТ как группа ИТ-компаний в социальных сетях ориентируется на молодых людей от 22 до 35 лет, увлеченных информационными технологиями. Среди этих людей могут оказаться наши будущие сотрудники, поэтому для нас важно, чтобы они о нас знали.

Мы тестировали много гипотез, чтобы понять, чем можем их привлечь. В итоге наибольшей популярностью пользуются посты о компьютерных играх и геймдеве, карьерные рекомендации и киберспорт.

Как показало наше внутреннее исследование, большинство разработчиков и тестировщиков увлекались киберспортом в прошлом или активно интересуются им до сих пор. Говорите с потенциальными подписчиками на их языке.

Так, ЛАНИТ — взрослый бренд с 35-летней историей, но специально для соцсетей мы изменили tone of voice (голос бренда).

Позволили себе использовать сленг — оборудование стало «железом», а спецификации — «спеками». Также отказались от сложных текстов и специализированной терминологии.

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Развивайте насмотренность: изучите конкурентов

Когда публичные страницы бренда выглядят достойно (посты выходят регулярно, вы используете разные форматы и продумываете визуальное оформление), наступает время запускать рекламу.

Отмечу, что в VK рекламных форматов в разы больше, поэтому простор для маневра контент-менеджера и таргетолога гораздо шире, чем в Telegram.

VK

При составлении рекламных креативов для VK стоит ориентироваться на опыт конкурентов.

Увидеть, какие рекламные кампании они запускают, достаточно просто: можно подписаться на сообщество конкурента, повзаимодействовать с контентом (поставить лайк, сделать с личной страницы репост) или воспользоваться парсером — специальной программой для сбора данных.

Ориентация на опыт других компаний на рынке — стандартная практика, позволяющая развивать насмотренность. Для B2B-брендов тремя самыми эффективными форматами для рекламных креативов являются:

«Универсальная запись с изображениями»;

«Универсальная запись с видео» ;

«Запись с кнопкой», то есть публикация, направленная на совершение целевого действия (переход на сайт, подписка и т. д.).

Но при желании можно тестировать и другие форматы. Их всего девять, поэтому для каждого бизнеса найдется свой способ привлечь целевую аудиторию.

Технические требования к форматам схожи:

В тексте не должно быть эмодзи;

Текст на изображении должен занимать не более 20% от общей площади фотографии;

Заголовок объявления может содержать до 33 символов, включая знаки препинания и пробелы.

Самое сложное — уместить смыслы на изображении, не нарушая правило 20% текста. Здесь важно помнить, что краткость — сестра таланта. О наполненных смыслами и текстом карточках можно забыть, так как они редко проходят модерацию.

Поэтому в рекламных изображениях стоит придерживаться следующей модели — выносить на картинку самое основное, перенося уточнения и детали в сопроводительный текст.

Рассмотрим пример из нашей практики — креатив с капибарой.

Сгенерированный нейросетью визуал сопровождался текстом: «ЛАНИТ опекает настоящую IT-капибару в Московском зоопарке. Почему IT? Узнайте в нашем VK-сообществе для настоящих технарей».

CTR публикации (коэффициент кликабельности) в разные периоды составляет от 0,3% до 0,5%. Всего благодаря этому креативу за неделю и при минимальных бюджетах удалось привлечь около 30 новых подписчиков.

Telegram

В Telegram знакомиться с рекламными креативами конкурирующих компаний будет сложнее — вы должны прокачать наблюдательность, чаще изучать конкурентов, посещать много разных тематических каналов и стать целевой аудиторией нужных вам сообществ, чтобы рекламные сообщения появлялись в ленте.

Дополнительным неудобством станет то, что вам придется заходить в мессенджер под двумя разными аккаунтами.

Так, для ведения канала вашей компании вам понадобится аккаунт с premium-подпиской (299 рублей в месяц), поскольку он предоставит доступ к множеству полезных инструментов.

А вот следить за активностью конкурентов возможно лишь с аккаунта без подписки: при оплате premium-статуса вся сторонняя реклама автоматически блокируется.

Технические требования к креативам в Telegram еще жестче, чем в VK:

Объем текста не должен превышать 160 символов с пробелами;

Сам текст не может содержать ложные и непрозрачные формулировки, вводящие в заблуждение (Вы выиграли миллион, Поздравляем, ваш лайк стал 1000-м и т. д.), превосходную степень прилагательных, а также многократное повторение слов, фраз и ряд других конструкций.

В Telegram таргетолог и контент-менеджер должны проявить свое мастерство и уместить уникальное торговое предложение (УТП) бренда в достаточно короткий текст, который при этом способен зацепить и привлечь аудиторию.

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Персонализируйте рекламу

При таком количестве ограничений создать качественный рекламный креатив сложно, но возможно — ориентируйтесь на интересы потенциальной аудитории.

Благодаря расширению возможностей рекламного кабинета Telegram Ads (официальной рекламной платформе, запущенной самим мессенджером) теперь можно создавать узконаправленные креативы для аудитории конкретного канала.

Выбираете подходящий Telegram-канал, проверяете, насколько его пользователи активны (можно воспользоваться бесплатным сервисом TGstat), и готовите текстовое сообщение для его аудитории, ориентируясь на публикации за последние две-три недели.

Если получится внедрить в текст элементы tone of voice канала, считайте, что задача выполнена на «отлично».

В рамках продвижения карьерного канала нашей группы компаний мы ориентировались на Telegram-каналы, сегментированные по профессиям. К примеру, сообщество Java-разработчиков или специалистов по QA — инженеров по тестированию качества.

Для каждого из каналов мы создавали узконаправленные рекламные креативы. Если привлекали инженеров по тестированию, рассказывали про «боли» тестировщиков и про то, как в нашей команде они решаются.

Если ориентировались на каналы для специалистов уровня senior, подсвечивали критерии, на которые ориентируются эти кандидаты на рынке труда: понятный карьерный трек, широкий стек технологий, удаленный формат работы и т. д.

В среднем точечные креативы показали себя на 10-15% эффективнее массовых рекламных сообщений. Секрет в персонализации — в адаптации рекламы под нужды и запросы пользователей.

Как создать рекламный текст?

Написать его самостоятельно. Здесь может не хватить знаний и опыта одного таргетолога. Поэтому рекомендую сразу подключать контент-менеджера или копирайтера, погруженного в процессы и специфику бренда. Сгенерировать через нейросеть. ChatGPT неплохо работает с короткими и емкими сообщениями, поэтому можно создать небольшой промт со всеми требованиями к креативу и прогнать через генеративную модель. Но будьте готовы к тому, что результат придется слегка отредактировать или адаптировать запрос более одного раза. Создать с помощью аудитории. Хорошая идея для интерактива — при помощи опроса, формы обратной связи или коммуникации в комментариях предложить уже существующим подписчикам подсветить преимущества канала или сообщества компании. Так вы узнаете, что ценит аудитория, и поймете, какие опорные точки можно использовать при создании рекламного креатива.

Идеальный рекламный креатив для любой площадки

За три года работы с рекламой в B2B-бренде, который в первую очередь ориентируется на укрепление digital-репутации, а не на приток лидов, мы разработали идеальную формулу рекламного сообщения, которую можно использовать в любой социальной сети.

Определить площадку, на которой будет размещен креатив. От этого зависят технические требования и формат самого рекламного сообщения (выше мы перечислили требования для VK, Telegram). Составить список преимуществ бренда или сообщества компании в социальной сети, ориентируясь на специфику аудитории выбранной площадки. Задача — взглянуть на бренд глазами пользователя. Придумать креативную концепцию сообщения, ориентируясь на тренды. Это может быть актуальный мем, недавно вышедший фильм, популярная технология или любой другой ситуативный тренд. Написать пять-семь вариаций текста, используя разные эмоции и подачу. В одной версии текста можно сделать упор на уникальный корпоративный контент, в другой — на УТП самого бренда, а в третьей — ненавязчиво отстроиться от конкурентов, предложив уникальное преимущество, которое получит пользователь после совершения целевого действия (лайка, подписки и т. д.). При необходимости подобрать изображение и адаптировать его под технические требования. По стилистике рекламное изображение должно соответствовать не только содержанию, но и тональности текстового сообщения.

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Регулярно обновляйте креативы

Последняя, но важная рекомендация — обновляйте рекламные креативы раз в два-три месяца. Эта ротация необходима, чтобы сообщение не наскучило, соответствовало трендам и работало эффективнее.

«Износ» рекламных объявлений — вполне реальная проблема многих специалистов по маркетингу и таргетингу, поэтому в работе с рекламой нужно всегда действовать на опережение.

Также стоит почаще привлекать новых подписчиков и искать неожиданные связки с ними, ведь пользователи тоже выгорают и теряют к теме интерес, поэтому со временем перестают быть активными.

Если говорить о наших результатах, то при семи постоянно рекламируемых креативах мы вышли на стабильный прирост в 30-40 подписчиков в неделю.

С помощью таргетированной рекламы мы продвигаем вакансии, закрывая задачи отдела рекрутинга, привлекаем аудиторию на мероприятия и вебинары, а также формируем и повышаем лояльность к нашему HR-бренду за счет периодических рекламных кампаний и промо-материалов.

Фото на обложке: Pixelvario/Shutterstock