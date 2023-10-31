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MarTech-словарь: термины, которые стоит знать каждому маркетологу

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Александр Старостин
Александр Старостин

CEO и сооснователь First Data

Ангелина Касмынина

Маркетинговые цифровые технологии, или MarTech, сегодня играют важную роль в оптимизации маркетинговой деятельности компаний.

Инструменты MarTech помогают автоматизировать и синхронизировать рабочие процессы (рассылку рекламы, управление контентом, анализ ЦА), строить и быстро проверять гипотезы, легко оперировать данными, лучше понимать и качественнее привлекать клиентов.

Все это в итоге позволяет повышать эффективность рекламных кампаний и увеличивать продажи.

Для того, чтобы понимать специфику цифрового маркетинга, создавать с его помощью успешные стратегии и плодотворно общаться со специалистами в этой сфере, нужно владеть ключевыми терминами. 

Александр Старостин, CEO martech-компании First Data, рассказывает о важных понятиях в маркетинговых технологиях.

MarTech-словарь: термины, которые стоит знать каждому маркетологу
  • First Party Data — внутренние данные компании о ее клиентах и их покупательском поведении. Это истории покупок, социально-демографические данные, информация об использовании карты лояльности и приложения и т. д.

 

  • Second Party Data — это First Party Data других компаний, чья аудитория может быть вам интересна. Чужую клиентскую базу можно обменять на свою или купить.

    Важно, чтобы у аудиторий были схожие потребности, а у компаний не возникал конфликт интересов. Примеры: фитнес-клуб и спортивный магазин, сеть салонов красоты и магазин парфюмерии.

 

  • Third Party Data — данные сторонних компаний и организаций (ОФД, банков, торговых сетей, сотовых операторов и т. п.).

    Их сбором и аналитикой, как правило, занимаются сторонние операторы, это выгоднее для компаний, чем держать команду своих аналитиков и скупать данные. По запросу компаний-клиентов операторы выделяют из огромного массива информации те данные о потребителях, которые нужны для конкретной рекламной кампании.

 

  • Ad Network — рекламная сеть. Онлайн-платформа или сервис, который связывает рекламодателей с теми, кто готов размещать рекламу на своей площадке.

    Рекламодатели определяют параметры кампании — стоимость, характеристики аудитории, частоту показа рекламы и т. п. Ориентируясь на заданные требования, рекламная сеть «выбирает» паблишера с нужными параметрами и размещает объявление. Получение информации о ходе рекламной кампании и управление ею также происходит через Ad Network.

 

  • Algorithms — цифровые модели и методы, которые используются для анализа данных, определения ЦА, прогнозирования поведения потребителей, оптимизации рекламных кампаний и принятия решений на основе данных.  

 

  • Audience segmentation — сегментация аудитории, то есть разделение клиентов на группы со схожими запросами для дальнейшего таргетирования рекламы.

    Сегментация производится по различным признакам и критериям: месту жительства, возрасту, полу, образованию, семейному положению, интересам, привычкам, среднему чеку, покупкам и т. д.

    Например, для рекламы новой марки солнцезащитного крема можно выделить группу женщин, которые недавно приобрели путевку на курорт или авиабилеты в жаркую страну и которые раньше уже покупали солнцезащитные средства.

    А для рекламы детских автокресел — собрать автовладельцев, в регулярных покупках которых недавно появились товары для младенцев.

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  • Automation — автоматизация. Использование программ и технологий для автоматического выполнения рутинных задач, улучшения процессов и увеличения эффективности маркетинговых стратегий.

 

  • CDP (Customer Data Platform) — платформа данных о клиентах.

    Программное обеспечение, которое собирает, объединяет и хранит данные о пользователях, полученные из разных источников (информация из почтовой рассылки, CRM и социальных сетей, транзакционные данные от ОФД, поведение клиентов на сайте или в приложении и т. д.).

    CDP позволяет составить полное, целостное и актуальное представление о клиентах для более эффективного взаимодействия с ними.

 

  • CMS (Content Management System) — система управления контентом сайта. Платформа с удобным и интуитивно понятным интерфейсом для создания, редактирования и публикации материалов.

    Использование CMS и управление с ее помощью содержимым сайта обычно возможно даже без базовых знаний веб-разработки.

 

  • Cookies — небольшие файлы с информацией о сеансе веб-браузера на конкретном веб-сайте, которые сохраняются на компьютере пользователя.

    С помощью cookies сайты «запоминают» данные о посещениях, например, языковые и визуальные настройки, пароли, содержимое корзины и т. д., что упрощает последующее взаимодействие с пользователем.

 

  • CPL (Cost per Lead) — цена за лид. Метрика, которая обозначает стоимость привлечения одного потенциального клиента из конкретного источника трафика (социальной сети, поиска, рассылки и т. п.).

 

  • CR (Conversion Rate) — коэффициент конверсии, то есть соотношение пользователей, совершивших некое целевое действие на сайте, к общему количеству посетителей.

    Например, если на сайт зашли 500 человек и из них 35 купили товары, то CR составит: 35 / 500 * 100% = 7%.

 

  • CRM (Customer Relationship Management) — система управления взаимоотношениями с клиентами. Программа, которая аккумулирует и хранит всю информацию о клиенте и истории общения с ним.

    CRM помогает планировать стратегию работы с потребителем, контролировать ее реализацию, анализировать результаты, оптимизировать маркетинг и улучшать бизнес-процессы.

 

  • CTA (Call to Action) — призыв к действию.

    Элемент контента или интерфейса, который побуждает пользователя выполнить определенное действие (перейти по ссылке, зарегистрироваться на мероприятие, подписаться на рассылку, поставить лайк, купить по акции и т. д.).

 

  • CTR (Click-Through Rate) — коэффициент кликабельности. Отношение числа пользователей, кликнувших по рекламе, к числу людей, которые увидели рекламное объявление.

 

  • DAM (Digital Asset Management) — управление цифровыми активами.

    Программа для хранения, структурирования, удобного поиска, контролируемого доступа и безопасного обмена любым медиаконтентом.

    Платформа позволяет быстро создать централизованную цифровую библиотеку, где будут храниться все необходимые для работы документы, изображения, аудио- и видеофайлы.

 

  • Hard ID — уникальный, обезличенный и неизменяемый идентификатор клиента.

    Представляет собой захешированный (закодированный) телефонный номер или адрес электронной почты, не привязанный к конкретным имени и фамилии и другой персональной информации.

    Зато к этому идентификатору привязаны данные о покупательском поведении пользователя, его интересах, перемещениях и т. д.

    Собрав информацию для одного Hard ID из разных источников, можно очень точно нарисовать портрет покупателя и сделать ему индивидуальное рекламное предложение, которое попадет в цель.

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  • Hashed data — хешированные, то есть зашифрованные определенным образом, данные.

    Информация преобразуется в хеш (уникальный набор символов) с помощью особых формул. Получение исходных данных из хеша невозможно (или настолько затратно, что делает такую операцию бессмысленной).

 

  • MarTech-company — компания, которая специализируется на разработке и предоставлении технологических решений и инструментов для маркетинга с целью автоматизации и оптимизации маркетинговых процессов.

 

  • MRM (Marketing Resource Management) — система управления ресурсами, задействованными в маркетинговой кампании (временем, деньгами, контентом и т. д.).

    Сервис позволяет автоматизировать и ускорить бизнес-процессы, создать систему сквозной отчетности и аналитики и повысить эффективность маркетинга.

    MRM работает с процессами и данными, которые не всегда охватываются другими цифровыми решениями, например, CRM.

 

  • PII (Personally Identifiable Information) — персональная информация о клиентах, которая может быть использована для идентификации конкретного пользователя. К ней относятся email-адреса, номера телефонов или платежных карт, номера документов и т. п.

    Запрашивая персональные данные, например, во время регистрации в приложении или при выдаче карты лояльности, нужно познакомить клиентов с политикой конфиденциальности вашей компании, получить согласие на обработку PII и обеспечить ее сохранность.

 

  • PPC (Pay per Click) — модель оплаты рекламы в интернете, когда рекламодатель платит за каждый клик по его объявлению.

    Маркетинговый бюджет расходуется только на целевые действия потенциального клиента, что позволяет оптимизировать траты на продвижение.

 

  • ROI (Return on Investment) — возврат инвестиций.

    Коэффициент эффективности, который показывает окупаемость вложений в проект и позволяет понять, насколько выгодным или убыточным тот является. Рассчитывается по формуле: (доход — затраты) / затраты * 100%.

 

  • Viewability — просматриваемость. Метрика для оценки видимости рекламных объявлений для аудитории.

    Объявление считается просмотренным при выполнении определенных условий, например: если не менее 50% баннера находились в зоне видимости пользователя не менее одной секунды или если не менее 50% видеоролика проигрывались в видимой зоне экрана в течение как минимум двух секунд.

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MarTech сегодня активно развивается и чуть ли не ежемесячно пополняет словарь маркетологов новыми терминами, главным образом англоязычными.

Специалистам стоит внимательно следить за трендами отрасли, чтобы первыми внедрять лучшие цифровые практики и решения.

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Фото на обложке: Shutterstock/Roman Samborskyi

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