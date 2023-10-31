Маркетинговые цифровые технологии, или MarTech, сегодня играют важную роль в оптимизации маркетинговой деятельности компаний.

Инструменты MarTech помогают автоматизировать и синхронизировать рабочие процессы (рассылку рекламы, управление контентом, анализ ЦА), строить и быстро проверять гипотезы, легко оперировать данными, лучше понимать и качественнее привлекать клиентов.

Все это в итоге позволяет повышать эффективность рекламных кампаний и увеличивать продажи.

Для того, чтобы понимать специфику цифрового маркетинга, создавать с его помощью успешные стратегии и плодотворно общаться со специалистами в этой сфере, нужно владеть ключевыми терминами.

Александр Старостин, CEO martech-компании First Data, рассказывает о важных понятиях в маркетинговых технологиях.

MarTech-словарь: термины, которые стоит знать каждому маркетологу