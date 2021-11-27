«Некоторые собирали марки, а мы — офферы от компаний»: программист из Молдавии о работе и жизни в США и Англии

Чем отличается работа и жизнь в Молдавии, США и Англии, а также стоит ли молодому разработчику переезжать из родного города, рассказывает экс-программист проекта Samsung Pay Евгений Козак.

За последние восемь лет Евгений Козак поработал в Молдавии, США и Лондоне. Молодой программист покинул родной Кишинев, поступил в университет в городе Сан-Хосе и смог устроиться в Samsung и Kaiser — и все это без грин-карты. Сейчас он живет в Лондоне и работает в двух ИТ-компаниях.

Маленькая Молдавия

Я учился в техническом университете Молдовы в городе Кишиневе.

Изучение программирования по специальности компьютерного инженера давалось легко.

К сожалению, как и в России, образование в университете тогда было уже не актуально в практическом смысле.

Помимо фундаментальной математики, в основном ученики изучали основы программирования и Matlab.

Хоть в программе мы и соприкасались с C++, но не в такой степени, чтобы успешно применять его на практике.

В итоге амбициозным студентам приходилось самостоятельно штудировать учебники по программированию.

Окончив университет, я начал искать работу в родном городе.

К сожалению, полученных в вузе знаний не хватало, чтобы хоть как-нибудь впечатлить местные Digital-компании.

В итоге мне, вчерашнему студенту, пришлось доучиваться самостоятельно. Даже для джуна были необходимы серьезные вне университетские знания.

ИТ только зарождался в Молдавии и компании можно было пересчитать по пальцам, тогда как безработных студентов — сотни.

Конкуренция была высокая, а рынок — неустойчивый.

Вы могли найти множество предложений в близлежащей Румынии, переехать в Россию.

Зарплаты там были больше, а условия — лучше. Но отсутствие заинтересованности в родном городе только подтолкнули меня сначала подтянуть знания.

Окончив университет и потратив на самообучение около года, я устроился в Digital-компанию Молдавии Best4U, где разрабатывал сайты.

Параллельно не переставал самостоятельно изучал новые инструменты.

В итоге приобретенные знания позволили заканчивать работу за 4-5 часов, а остальное время уделять фрилансу и обучению.

Проработав в таком режиме три года, я собрал большое портфолио.

В 2015 году ИТ-рынок Молдавии стремительно рос и ощущал острую нехватку квалифицированных специалистов моего уровня.

Умелые программисты переезжали за рубеж, что подтолкнуло и меня к аналогичным планам.

Жизнь в США

В 2015 году я решил переехать в США по студенческой визе.

Большинство программистов это сделали по лотерее грин-карт, H1 и L1 визам.

У первых было постоянное право на работу, а другие уже трудились в компании.

Самым сложным оказалось изучение английского, нужно было как-то втиснуть его в свой загруженный график.

Около года я жил без выходных и спал по шесть часов.

В США

Сдав экзамены, я поступил в университет в городе Сан-Хосе CTU. Это нишевый и дешевый по меркам США вуз.

Из-за дорогой стоимости проживания и отсутствия медстраховки пришлось срочно искать работу. Обучение позволило работать до 40 часов в неделю.

Мы снимали с другом жилье за $2 тыс. в районе City of Campbell. На еду и прочее уходило в среднем еще $1 тыс.. Сумма внушительная, но я еще не говорю о форс-мажорах.

Однажды у меня разболелся зуб, и лечение без страховки стоило $900. Болеть здесь ни в коем случае нельзя.

Несмотря на отсутствие грин-карты, мне удалось получить работу спустя 10 дней.

После собеседования и интервью — пригласили в компанию Kaiser Permanente на должность Software Engineer.

После Молдавии задания в Kaiser показались мне гораздо проще. Сроки выше, требования — понятнее.

Самым сложным этапом были переговоры. Я хорошо подтянул английский, но еще не был знаком с разговорным слэнгом.

Хотя знание языка — не так важно при трудоустройстве. Прежде всего оценивают скилл.

Чтобы приняли на работу с ограничением в 40 часов, ты должен быть действительно хорош.

Учеба хоть и не стояла в приоритете, но накладывала обязательства.

В случае вылета из университета я бы потерял не только работу, но и возможность проживания в США. В итоге приходилось параллельно работе еще и учиться.

Однако у меня все равно оставалось достаточно времени на личную жизнь и посещение специализированных ивентов.

В США много русских и украинцев. Я легко влился в ИТ-среду и нашел друзей, с которыми придумал необычное хобби.

В свободное от учебы и работы время вместе с друзьями проходили собеседования. Некоторые собирали марки, а мы — офферы от компаний.

Примерно 60-70% компаний отсеивались, но даже с учетом оставшихся мне удавалось за три месяца собрать 8-10 оффера.

В Сан-Франциско очень много работы для Middle и Senior-программистов.

Среди «джунов» большая конкуренция, но даже они могут найти работу, хоть я и не советую, так как зарплаты навряд ли будет хватать на достойную жизнь.

После окончания шестимесячного договора в Kaiser Permanente, я получил оффер от Samsung.

Интервью с Senior Developer длилось 30 минут и около 5 минут с менеджером, затем мне дали оффер прямо на собеседовании.

На этот раз компания предложила безлимитный контракт на должность ведущего инженера в проект Samsung Pay.

Работая в Kaiser я не видел конечный результат и не чувствовал, что становишься частью чего-то масштабного.

К тому же, для портфолио и личного опыта Samsung — невероятная возможность.

Сам оффер дал мне понять, что я хороший программист, так как обычный путь — это сначала работа тестером и только после инженером.

Я оставался на работе допоздна, чтобы показать свою реальную заинтересованность и благодарность. Конечно, это никак не оплачивается и не принуждается, но я жил работой.

Из США в Лондон

В 2017 году я окончил обучение в университете США.

По закону приезжему программисту было необходимо либо получить грин-карту, либо уехать из страны.

Возвращаться в Молдавию не хотелось, но и оставаться в Сан-Хосе — тоже. Паспорт гражданина ЕС позволил переехать в Англию.

Я выбирал между Канадой и Британией, но остановился на последней, так как Англия на втором месте в мире по предложениям работы и уровню зарплаты в моей сфере.

Спустя меньше месяца проживания в Лондоне я нашел работу в Digital-компании, где разрабатывал веб-приложения.

Как и в США, работал по контракту, но на этот раз на три месяца.

Такая практика, хоть и обычная для компаний в Англии, но не самая популярная среди соискателей, люди здесь больше привыкли к стабильности.

Компании не так-то просто убедить хорошего специалиста устроиться по контракту, который означает отсутствие отпусков и прочих бонусов.

Меня же, наоборот, такой формат устраивает — зарплата больше.

После истечения контракта хорошему программисту всегда его продлят, а в крайнем случае он сможет найти новую работу.

Конечно, компании с меньшим довериям отнесутся к тому, кто часто меняет компании, но даже так — работы много.

Рынок в Англии несколько меньше, чем в США, но все еще достаточно крупный, чтобы не оставлять без работы программистов уровня middle и выше.

Жизнь в Лондоне также немного дешевле, чем в Сан-Хосе.

Сейчас я живу в районе Киндбруг Виллэдж с супругой. Однокомнатное жилье обходится в 1,5 тыс. фунтов. В отличии от США, в Англии есть бесплатная медицина.

Приезжие могут найти жилье и за 500 фунтов, но мы не случайно выбрали этот квартал — наше окно выходит на парк, что помогает расслабиться.

Большинству жителей Лондона не так повезло с видом и районом, большая часть домов выходит на серые стены.

Возможно, поэтому в период самоизоляции многие вгоняли себя в депрессию. Город может сломать: Лондон, как и Москва, слезам не верит.

Во время пандемии я начал удаленно работать на две компании по NDA в сфере игр и страховании.

Свободное время посвящаю семье и обучению, сейчас изучаю нейронные сети и пишу научные статьи.

Чем больше ты знаешь, тем быстрее усваиваешь новую информацию.

Поэтому сейчас за год я успеваю изучить больше, чем за три года в 2012-м.

Сейчас мне 35 и я, как и многие другие амбициозные разработчики, планирую запустить собственный стартап.

Если надумали переехать:

Если у вас небольшой опыт работы и нет сильных навыков для устройства middle-программистом, то я бы не рекомендовал переезжать в США. Лучше отдайте себе год-полтора на обучение дома. Если вы будете заниматься по 14 часов в день, то, уверен, сможете быстро получить работу за рубежом.

Предположим, что ситуация в родной стране вынуждает вас покинуть дом. В таком случае продолжайте заниматься программированием, но делайте упор на изучение английского. Это сильно поможет как на стадии первых интервью, так и в не самой простой будущей жизни вдали от дома.

У меня есть несколько знакомых, которые переезжали джунами в США.

Получив отказ по должности программиста, они зарабатывали рутиной в кафе, гостиницах, за прилавком.

Пришлось параллельно работать на не самой интересной должности и изучать программирование. Конечно, времени это отняло больше, чем если заниматься этим дома, но без языка они не смогли бы долго протянуть.

В США можно найти жилье за $600 в не самом благополучном районе. К тому же придется разделять комнаты вместе с приезжими, часто из Латинской Америки. В сумме вместе с жильем, нормальным питанием и проездом у вас будет утекать по $1 тыс. в месяц.

В Англии найти жилье тяжелее, чем в США. Особенно в Лондоне. Попробуйте сократить поиск до пригородов. В Норд Хэмптоне и Манчестере сдаются комнаты по 200-300 фунтов. До 1 тыс. фунтов вы запросто сможете хорошо питаться, жить и передвигаться на автобусе до работы.

Если у вас есть опыт 6-7 лет, то смена работы не станет проблемой. Как я говорил ранее — для senior-программистов в США всегда найдется место.

Также вы проще найдете жилье, владельцы с удовольствием отдают в аренду дома и квартиры для программистов. Здесь профессия считается определенным надежным статусом.

Лучший вариант переезда — грин-карта, так как хорошие оценки в вузе и благоприятные отношения с работодателем не будут висеть над вами, как дамоклов меч.

В момент поиска работы не останавливайтесь на одной компании. Проходите 3-4 интервью параллельно. Справедливые отказы из-за нехватки опыта здесь так же часты, как и случаи неприема на работу из-за диалекта.

В отличие от США, в Англии ценятся дипломы о высшем образовании. Отдав 200 фунтов WES, вы получите доказанную оценку вашим знаниям для работодателей.

Первые месяцы на работе вас не будут сильно дергать, и мой вам совет — покажите себя молодцом, но научитесь расслабляться. Задачи буду, скорее, ознакомительными, чем стрессовыми и вам не нужно лезть из кожи вон, чтобы доказать свое умение. Вас приняли на работу и это уже показатель, что вы хороший специалист.

Фото на обложке: Евгений Козак