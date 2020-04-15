Три распространенные ошибки, которые компании допускают в рекламе для соцсетей

Аккаунты в соцсетях есть у 97% интернет-пользователей, поэтому пренебрегать рекламой на этих площадках не стоит. Однако даже кампания с большим бюджетом может оказаться бесполезной из-за следующих трех ошибок.

1. Обходиться без тестирования аудитории

Обычно компании настраивают таргетинг на основе данных о своих клиентах. Они учитывают их возраст, географическое положение, пол и интересы. Но даже после обширного исследования рынка необходимо отдельно протестировать аудиторию в соцсетях. Многие компании считают, что и так знают, на кого настроить таргетинг, и сразу тратят основную часть рекламного бюджета, желая получить быстрые результаты.

Facebook облегчает поиск идеальной аудитории с помощью A/B-тестирования, которое позволяет публиковать до пяти рекламных объявлений одновременно. Если вы запускаете таргетинг в Twitter, TikTok или Pinterest, и поэтому не можете воспользоваться A/B-тестированием, выделите небольшую часть бюджета на тестирование самого вероятного варианта, а при необходимости внесите изменения. Оставьте объявление таким же, но измените ключевые характеристики аудитории и посмотрите, что произойдет.

2. Пропускать негативные комментарии

Рекламу в соцсетях, особенно с большим бюджетом, видят тысячи, если не миллионы людей, поэтому с большой вероятностью под ней появятся негативные комментарии. Их могут оставить недовольные клиенты или просто люди, которым чем-то не понравилось объявление. В любом случае такие высказывания приводят к потере продаж.

Это неудивительно: критика продукта под его рекламой может отпугнуть людей, которые сначала заинтересовались предложением и даже успели подумать о покупке.

Джозеф Лазукин, основатель Pixelsmarter, сервиса для настройки рекламных кампаний в Facebook, отметил, что компании часто нанимают модераторов, которые удаляют негативные комментарии. Он добавил: «Даже если за ними следит виртуальный помощник, всегда есть место для человеческого фактора. Пропуск негативных комментариев — дорогостоящая ошибка, и в идеале она должна решаться с помощью программного обеспечения».

3. Забывать о четком призыве к действию

Цель рекламы — вызвать действие. Это будет нелегко сделать, если читатель не поймет, как именно нужно действовать. Не просто сообщите о существовании продукта или услуги, но и объясните, что произойдет после нажатия на ссылку. Человека должен понимать, что он перейдет в интернет-магазин, подпишется на рассылку или попадет в аккаунт компании.

По данным Global Web Index, 13% пользователей соцсетей говорят, что кнопка «купить» повышает вероятность приобретения товара из рекламы. Это объясняет просто: такая кнопка избавляет людей от необходимости искать сайт, тем самым ускоряя цикл продаж.

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