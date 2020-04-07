Пять вещей, которые стоит учесть рекламодателям во время пандемии COVID-19

Во время вспышки коронавируса следует особенно внимательно относиться к рекламе, иначе можно допустить ошибки, которые запомнятся клиентам надолго. Вот пять моментов, которые стоит учесть при продвижении продуктов и услуг.

1. Люди в целом глубоко обеспокоены

Маркетинг в разгар пандемии — это очень деликатная тема. Прежде всего, узнайте, откуда приходят люди и чем они озабочены, потому что их потребности по понятным причинам изменились. Сейчас многие справедливо обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих близких, а все остальное отходит на второй план.

Вы можете откликнуться на их тревогу, заменив маркетинговые предложения на информацию о своих действиях. Расскажите клиентам, какие меры предпринимает ваша компания, чтобы обеспечить их безопасность. К продажам можно вернуться в любой момент, а сейчас важно проявить понимание.

Пример: Sprint — Our Priority: Safety

2. Людей тревожит денежный вопрос

Вспышка COVID-19 обрушила мировую экономику. Это означает, что людей беспокоит не только здоровье, но и невозможность оплатить кредиты и налоги.

Рекламодатели могут отреагировать на эти проблемы, предложив специальные цены, новые финансовые решения и другие варианты, которые успокоят клиентов. В частности, некоторые автодилеры предлагают людям с коронавирусом отсрочку по платежам, а арендодатели — гибкие условия договора. Подобные сообщения сильно резонируют в кризисные периоды. Человечность и прозрачные решения — это ключевые элементы успешной рекламы в условиях неопределенности.

Пример: H&R Block — A Lot Going On

3. Люди ожидают, что бизнес внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом

Кризис COVID-19 поставил многие виды бизнеса — от уличных кафе до крупных авиакомпаний — в одинаковые условия. Каждый из них по-своему преодолевает сложности.

В то же время ожидается, что бизнес внесет свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Используйте эту возможность, чтобы рассказать о своих действиях. Многие компании уже объявили, что продолжают платить сотрудникам и дополнительно продляют больничные. Подобные маркетинговые сообщения могут быть очень эффективными.

Пример: San Pellegrino — Helping Restaurants in Need

4. Люди ориентированы на базовые покупки

Сейчас покупатели больше всего заинтересованы в базовых товарах, которые необходимы для поддержания жизни и защиты от вируса.

Вы можете отреагировать на это, сосредоточив маркетинговые усилия на продуктах, пользующихся наибольшим спросом. Отдайте приоритет предложениям, актуальным для людей, которые целыми днями сидят дома. Если это будет сделано хорошо, то даже в условиях кризиса заработок компании может увеличиться.

Пример: Clorox — Help Spread Protectio

5. Люди станут тратить больше в будущем

Вероятно, спрос будет низким в течение всего кризиса COVID-19, но это не значит, что ситуация останется такой навсегда. Эксперты ожидают, что число покупок резко увеличится после того, как ученые разработают вакцину или найдут другой надежный метод лечения.

Вы можете подготовиться к этому отложенному интересу, усиливая бренд и связи с сообществом. Вносите посильный вклад в борьбу с вирусом, развивайте страницы в соцсетях и придумывайте другие действия, которые повысят узнаваемость бренда.

Пример: Stanley Steemer — New Cleaning Process With Disinfectant

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