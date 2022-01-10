Как продемонстрировать работодателю soft skills — 3 стратегии

Если у вас сильные soft skills, самое время их продемонстрировать. Но как? В отличие от технических, «мягкие» навыки трудно измерить и сложно показать при приеме на работу. Не ограничивайтесь словами в резюме — заявите о них с помощью следующих стратегий.

Какие навыки работодатели хотят видеть в кандидатах? Сегодня все чаще приоритет отдают соискателям с soft skills, таким как коммуникабельность, умение сотрудничать, многозадачность и креативность.

Покажите стремление к постоянному совершенствованию

В резюме трудно продемонстрировать «мягкие» навыки, но можно указать сертификат о дополнительном образовании или прохождении курсов, который подтвердит стремление поддерживать эти навыки на высоком уровне. Если работодатели ищут кандидатов, которые могут расти и развиваться вместе с компанией, они оценят желание обучаться и совершенствоваться.

Даже если сейчас вы не работаете, оттачивать свои навыки и учиться новому можно. Например, SCRUM и управление проектами — те навыки, которые требуют высокой степени сотрудничества и коммуникации, чтобы команды завершали проекты с максимальной отдачей. А онлайн-программы, такие как сертификат Google по управлению проектами, помогут развить эти навыки удобно и доступно.

Составление карты пользовательских историй (User story-mapping) — еще один навык, который можно освоить онлайн и который демонстрирует высокую межличностную компетентность.

Руководители и простые сотрудники используют эту опцию для изучения, понимания, определения и, в конечном итоге, усиления пользовательского опыта для своих продуктов и услуг. Речь идет о понимании клиента, что требует совместного, коммуникативного и эмпатичного подхода.

Запишите видео с ответами на вопросы собеседования

Сложная, но распространенная ситуация на многих собеседованиях — это переход в «режим автопилота», когда соискатель механически отвечает на каждый вопрос. Люди нервничают, хотят убедиться, что говорят правильно, чтобы не показаться непрофессионалами. Это естественное поведение, но из-за него мы кажемся чопорными и неестественными.

Чтобы работодатель мог прочувствовать ваш настоящий характер и стиль общения, создайте онлайн-портфолио с видеозаписями ваших ответов на распространенные вопросы на собеседовании.

Программа Thumbraise может помочь продемонстрировать навыки межличностного общения компаниям, проводящим удаленные собеседования. Она бесплатна, и пользователи могут создавать собственные видеоролики для отправки потенциальным работодателям и даже использовать ее в качестве инструмента для налаживания контактов.

Кроме того, запись видео — это действенный способ потренироваться выходить из режима автопилота на собеседованиях. Многие вещи, которые незаметны в реальном времени, например, мимика и жесты, можно уловить на видео и исправить, чтобы обеспечить живое и активное общение с работодателем.

Расскажите свою историю с помощью метода STAR

Поскольку резюме или страница в LinkedIn не могут передать soft skills, соискатели должны уметь рассказывать истории о своем опыте, демонстрирующие, как их опыт межличностного общения может быть использован на желанной должности.

Использовать метод STAR можно при ответах на вопросы о характере, чтобы гарантировать, что соискатель полностью раскроет свои «мягкие» навыки.

STAR — это метод сторителлинга, который включает:

S (situation), обсуждение контекста и проблем конкретной ситуации,

T (target), задачи или ответственность, которую человек решил и нес в этой ситуации или в преодолении проблемы,

A (action), действия, которые он предпринял для решения ситуации,

R (results), результаты.

Самые показательные элементы истории — действия и результаты.

Подчеркните, как ваши «мягкие» навыки, такие как коммуникация и работа в команде, помогли преодолеть трудности и добиться положительных результатов. Если у вас нет непосредственного опыта работы в той области, на которую вы претендуете, вспомните другие ситуации или проблемы (на прошлой работе, в волонтерской деятельности или даже в учебе), для преодоления которых вам понадобились навыки межличностного общения.

Продемонстрировать soft skills во время поиска работы всегда было непросто. Еще сложнее это стало сейчас, когда все больше задач выполняется онлайн, а собеседования все чаще становятся дистанционными. Но это также как никогда важно, поскольку работодатели ищут кандидатов, способных помочь их компаниям расти и развиваться в будущем.

Чтобы выделиться, продемонстрируйте свое стремление учиться и развиваться, потренируйтесь раскрывать свою индивидуальность и рассказывать историю, выходящую за рамки резюме.

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