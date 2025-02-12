Создание дизайна упаковки: шаги, задачи и принципы разработки

Статистика показывает, что большая часть решений о совершении покупки чего-либо принимается непосредственно у полок с товарами. Из этого можно сделать очевидный выбор о значимости упаковки, ее внешней привлекательности, практичности и удобстве. Человек, стоя рядом с товарами конкурентных фирм, выберет продукт, понравившийся по внешнему виду. В статье рассмотрим, как создать для товара грамотную упаковку и зачем это нужно.

Каким принципам должна соответствовать упаковка?

При создании проекта упаковки следует помнить, что проектируется не просто дизайн, а своего рода инструмент коммуникации с целевой аудиторией. По этой причине упаковка должна быть внешне привлекательной, чтобы выделяться на фоне конкурентных товаров, а также удобной и практичной.

Потому у небольших батончиков и снеков целесообразнее делать упаковку прочной, но легкой, чтобы можно было употребить продукт прямо на ходу. Тогда как дорогие товары (коньяк, часы, ювелирные изделия) свой статус и стиль должны подчеркивать, начиная с красивой, плотной, дорого выглядящей упаковки.

Если бренд выпускает линейку товаров, то важна разработка концепции, которая бы объединила все виды этой продукции через упаковку. Однако и отличия (например, цветовые) должны присутствовать — это упростить покупателю выбор конкретного товара. Выделение цветом ускорит выбор любимой линейки среди множества аналогов.

Упаковка должна быть удобной не только для пользователя, но и при складировании товара и его транспортировке. Экономия средств при доставке груза зависит также от того, удобно ли штабелировать товар, осуществлять погрузку и выгрузку, хранить его на складе, сколько места занимает упаковка. При этом упаковка не должна быть дороже, чем сам товар.

Помимо удобства и экономии важна защита самого товара. Чем она надежнее, тем больше привлекает покупателя.

Например, одни фирмы по производству парфюма выбирают особые упаковки, которые помогают сохранить качество духов, а другие по-прежнему делают привлекательные внешне стеклянные упаковки, хотя известно, что солнечный свет ухудшает качество аромата. В идеале надо создать такой дизайн, где упаковка не только привлекает внимание своим внешним видом, но и сохраняет качество продукции.

На стадии создания проекта упаковки надо определиться с важной информацией, которая будет на ней указываться. Ее содержание определяет категория продукции (например, для косметики в первую очередь важен состав, а для продуктов — срок годности). Тут же вносятся сведения о весе продукта, дате изготовления, штрих-код и прочее. Эти сведения помогут привлечь потребителя и защитить товар от подделок.

Составляющие дизайна упаковки

Часто дизайн упаковки становится визитной карточкой или отражением фирменного стиля бренда. Совсем не обязательно потребителям активно посещать торговые точки бренда, подписываться в сетях или смотреть навязчивую рекламу конкретного товара. Однако и в этом случае в магазине или на площадках маркетплейсов покупатель будет реагировать на упаковку. Чтобы достичь такой реакции, важно использовать все возможные инструменты.

Цвет

В первую очередь внимание потребителя привлекает цветовое оформление. Зная особенности цветотехники, можно решать много задач, например, побудить клиента приобрести именно этот товар. Чаще всего стремятся использовать в дизайне упаковки цвета бренда, формируя тем самым узнаваемость. Если пока производитель не имеет цветового решения, то стоит прислушаться к следующим советам экспертов:

Темные оттенки цветов помогут придать изысканности, строгости, а вот светлые тона подчеркнут чистоту, легкость, простоту. Пастельные цвета в упаковке подойдут, если требуется создать ощущение романтики, неги, тишины и покоя. Чем важнее привлечь внимание к продукции, тем ярче стоит выбирать цвета. Для усиления эффекта стоит рассмотреть сочетание элементов. Например, в простой дизайн пастельных тонов можно добавить яркий цветовой акцент, который сразу привлечет внимание.

Существует так называемая психология цвета. Через него можно повлиять на ощущения человека, создать мнение о товаре и бренде, вывести на эмоции. В зависимости от товара и целевой аудитории выбирается и цветовая гамма. Это в процессе создания упаковки может выступить сильным инструментом коммуникации с покупателем.

При выборе цветовой палитры следует учитывать:

Целевую аудиторию бренда. Люди разного возраста и пола совершенно по-разному воспринимают цветовые решения. Например, старшее поколение отдает предпочтение сдержанным оттенкам, тогда как молодые люди стремятся выделиться яркими тонами. Особенности продукта. Цветовая гамма должна находиться в гармоничном сочетании с назначением товара, подчеркивая его суть. Например, натуральной косметике больше подходят зеленые оттенки. Уникальность бренда. Цвета в дизайне стоит подбирать в соответствии с общей цветовой гаммой компании. Конкурентные компании. Проведение анализа их упаковок поможет определить свободные цвета и их сочетание, чтобы на полке товары не сливались.

Цвета человек способен хорошо видеть даже с дальнего расстояния, а потому выгодно выделившись среди конкурентов, легко привлечь потенциального покупателя. Если разработать дизайн упаковки в ярких цветах, то можно быстро отстроиться от конкурентов.

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Можно создавать и яркие акценты на каких-либо характеристиках в одной линейке товаров. В зависимости от такого цветового кода можно сразу провести дифференциацию (например, сделать маркировку разных специй).

Иллюстрация

Не только цвет выступает инструментом для визуального общения с ЦА. Иллюстрации также в дизайне упаковки и логотипах являются элементом коммуникации с покупателями.

Существует несколько важных задач, которые решаются с их помощью:

Создается первое впечатление. Оно формируется сразу и второго шанса не бывает. Потому так важно привлечь внимание, если не цветом, то креативным изображением. Такой товар чаще покупают. Отстройка от конкурентов. Креативные картинки делают товар уникальным, привлекают свою аудиторию. Формируется узнаваемость. Первое впечатление создается в моменте, однако делается задел на будущее. Ведь характерные иллюстрации помогают создать хороший уровень запоминаемости. К таким товарам покупатель даже неосознанно подойдет в следующий раз. Расширяется ЦА. Дизайн упаковки позволяет воплотить массу идей, в том числе для привлечения внимания определенной аудитории. Например, малышей радует и притягивает к себе яркость любимых мультипликационных персонажей. Вызывается эмоциональный отклик. Упаковка с иллюстрациями более «живая», а значит может формировать эмоциональную связь с покупателем. Информативность. С помощью иллюстраций создается акцент на характеристиках товара. Такая наглядность способа применения продукции привлекает потребителя.

Дизайнеры в разработке проявляют творческую свободу, а потому иллюстрации отличаются огромным разнообразием жанров (абстракция, натюрморт, пейзаж, коллаж) и стилей (минимализм, фэнтези, ретро, реализм).

Помощниками современным дизайнерам и художникам активно становятся графические редакторы, где создаются цифровые модели картинок (растр или вектор). Все более востребованной становится 3D-графика, позволяющая делать эффектные объемные иллюстрации на упаковках товаров при создании дизайна. Многообразный арсенал инструментария современных иллюстраторов расширили и нейросети.

Типографика

Еще одним важным элементом в дизайне упаковки является типографика — это настоящее искусство использования разнообразных шрифтов. Экспериментируя с размером, стилем, цветом, художественной компоновкой на готовом продукте, можно добиться желаемого визуального эффекта, привлекающего покупателя. Формирование идеи и донесение ее до ЦА — главная задача типографики.

Чтобы создать упаковку высокого качества, следует учитывать важные аспекты в типографике, надо:

Подобрать шрифт. Дизайнер, разрабатывающий макет, должен с помощью грамотно подобранного шрифта создать эффект легкого чтения информации. На его выбор влияет масса факторов (размер этикетки, технология печати и др.). Выбранный вид шрифта должен вызывать у потребителя определенные ассоциации, которые производителем товара были запланированы. Через яркий эмоциональный отклик возникает коммуникация. На восприятие оказывают влияние: цвет шрифта, его стиль, размер и контрастность с фоном. Для выбора подходящего варианта дизайнеры пользуются специальными сервисами (Adobe Fonts и др.). Создать структуру. Информация на упаковке или этикетке должна быть подчинена определенной иерархии. Значимые сведения, например название товара, указываются крупным шрифтом. Цель — выделить основную информацию. Менее значимые сведения представлены уже не так выпукло и заметно, но все же хорошо читаемо. Такая концепция в дизайне помогает покупателям двигаться от важной информации к менее значимой. Сделать гармонию с иллюстрациями. Картинки в дизайне и яркие акценты привлекают аудиторию, а шрифты помогают быстро уточнить сведения о продукции.

Что нужно помнить при разработке дизайна упаковки?

Часто успех в продажах продукции приходит к тем, кто смог разработать яркий, вызывающий массу положительных эмоций дизайн, тем самым отличившимся в ряду множества конкурентов.

Целевая аудитория реагирует на упаковку и возникает мотив совершить покупку именно этого товара. Креативность дизайнерского решения — это бесспорное преимущество бренда, которое оказывает влияние на формирование ценообразования.

При проектировании упаковки стоит:

Проанализировать рынок и конкурентов. Создать визуальную привлекательность товара. Красивая качественная упаковка привлекает внимание и побуждает сделать покупку. Сделать упаковку удобной и практичной. Удобство упаковки важно при использовании, транспортировке и хранении как на складах магазинов, так и дома у покупателя. Также привлекает возможность использовать тару после того как содержимое закончится. Внедрить эмоциональный отклик. У потребителя должны возникать только положительные эмоции от общего вида товара, качества печати, тары и прочего. Сделать упаковку информативной. Покупатель должен увидеть и прочитать самое важное о товаре быстро и без напряжения. Подчеркнуть уникальность бренда. Внешнее оформление должно быть созвучно с выбранным фирменным стилем. Выразить внимание к деталям. В дизайне важны аккуратность исполнения и качество печати. Не забывать про экологичность. Важно, чтобы потребитель мог сдать упаковку в переработку.

Упаковка товара — это реклама, которую отличает спокойный, не раздражающий характер. Она ничего не навязывает, а лишь демонстрирует в дизайне, выступая важнейшим инструментом продвижения продукции на рынке.

Часто потребитель изучает упаковки схожих товаров, склоняясь к покупке того, где информация соответствует его вкусу и ожиданиям. По этой причине производители так детально подходят к созданию упаковок, выделяя на это значительный бюджет.

Этапы создания упаковки

Упаковка товара — мощный инструмент маркетинга, а потому нельзя упустить возможность повлиять на продажи. Потому каждый производитель стремится придумать в дизайне интересное решение, запоминающуюся упаковку. Приступая к проекту, важно делать это последовательно, не пропуская ни одного этапа. В создании качественного дизайна нет незначительных деталей.

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Какой должна быть упаковка товара, который точно захочется купить?

Рассмотрим этапы создания упаковки. Нужно:

Изучить рынок, конкурентов и проанализировать ЦА. Это важно для создания привлекательной для потребителя упаковки. Необходимо определить «своего» клиента, которого хочется привлечь. Изучите упаковки на полках конкурентов, проанализируйте лучшие образцы, чтобы подчеркнуть свою уникальность. Разработать концепцию. Проведя анализ рынка и конкурентов, приступайте к этапу работы над дизайном. Лучше разработать сразу несколько вариантов концептуального решения задачи, используя все доступные инструменты (цветовая палитра, иллюстрации, разнообразные шрифты, всевозможные графические элементы). Все они должны отражать ценности бренда, делать товар среди конкурентов более привлекательным, обращать на себя внимание ЦА. Должна быть разработана концепция не только текстового, но и визуального сообщения для покупателя. Спроектировать первые макеты. Чтобы клиенту показать разработанные варианты в объеме, дизайнеры делают макеты упаковки. Этот этап помогает заказчику не представить, а увидеть свой товар со стороны. Прототипы продукции помогают оценить не только внешнюю привлекательность, но и эргономичность тары, удобство использования, практичность, а также выявить недочеты в дизайне. Например, в распределении информации. Протестировать упаковку. Очень важный этап для получения от целевой аудитории обратной связи. Он позволяет понять, есть ли эмоциональный отклик на упаковку у реальных людей. Проводятся опросы и тестирование в розничных магазинах. Такой подход помогает понять, насколько хорошо сделан дизайн упаковки. Доработать проект. Редко получается найти сразу идеальное решение, потому доработка — это естественный процесс на стадии проектирования. К тому же после презентации у заказчиков часто появляются вопросы к дизайну или новые идеи по улучшению макета. Такие доработки следует проводить до тех пор, пока обе стороны не останутся полностью довольными результатом. Создать дизайн для всех товаров бренда. Выбранный дизайн должен получить отражение во всех видах упаковки (стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные коробки). В проекте учитываются размеры, материалы, особенности тары. Заказчик видит в результате тот вариант различных упаковок всей линейки товаров, который планируется размещать на полках многочисленных магазинов. Подготовить и запустить печать. Все предварительные работы по дизайну завершаются подготовкой одобренных заказчиком макетов к печати. На этом этапе ведущий дизайнер формирует документ, где указывает в деталях технологию печати, а также прилагает необходимые спецификации. Часто за процессом печати осуществляется дополнительный надзор, чтобы соблюдалась технология. После того, как окончательно утверждаются все технические моменты и дизайнерские решения, запускается печать разработанной упаковки товара.

Важно понять, что в вопросе создания упаковки для товара массового потребления не подойдет субъективное мнение эксперта и его заключение типа «красиво/некрасиво» или «нравится/не нравится». Для объективного суждения важно опираться на ключевые метрики, которые основаны на определенных параметрах. Например:

понятна ли через дизайн упаковки основная идея бренда;

отличается ли от конкурентов оригинальностью;

привлекает ли внимание потребителей;

узнаваемость бренда.

Следует отметить, что не существует строгих правил при формировании мнения. Потому список метрик и методов тестирования определяются, исходя из поставленных целей исследования нового продукта, индивидуальных характеристик бренда, особенностей товара. Потому чаще всего под каждый проект создается свой алгоритм.

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