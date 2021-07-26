Как маркировать упаковки: пошаговое руководство от эксперта

С 1 июня маркировка молочной продукции стала обязательной. Производители, которые участвовали в пилотных проектах, уже внедрили маркировку или готовятся к запуску решений. Интеграторы систем маркировки вместе с производителями и ЦРПТ протестировали нанесение кодов на все виды упаковки и определили оптимальные наборы оборудования для сериализации.
Курмет Исмаилов, директор Департамента Маркировки Original Group, собрал опыт компании в колонку и описал все нюансы для предприятий, которые только готовятся пройти этот путь.
Типы нанесения маркировки
Разберемся, какие типы нанесения маркировки существуют, в чем отличия и преимущества каждого из них.
Продукцию маркируют тремя способами:
- Прямое нанесение принтером на линии производителя
Используют термотрансферные, каплеструйные, пьезоструйные, термоструйные принтеры. Еще устанавливают лазерные маркираторы — они дорогие, но с низкими операционными затратами.
Оборудование устанавливают на свободный участок конвейера. Это протестированная технология, которая дает меньше одной десятой процента брака. Сериализация и отбраковка, а также обеспечение достаточного грейда — качества печати кода — не снижают скорость производства и не задерживают производственный процесс.
Системы маркировки встраивают в производственные линии, чтобы наносить код сразу после упаковки товара. Источник: https://milknews.ru
- Этикетирование
Маркировку стикерами используют многие производители: она подходит для любого вида производства. Ее рекомендуют для малых и средних предприятий, у которых недостаточно обслуживающего персонала.
Еще этикетирование выгоднее для производств с небольшой скоростью и объемами продукции — для них стоимость печати стикера не так критична, как для крупных заводов. Большим производителям внедрение стикеровки может быть невыгодно с точки зрения операционных затрат: стикеры из правильного материала и на качественной клеевой основе стоят дорого.
В зависимости от скорости и объема производства стикеры клеят вручную или автоматическим аппликатором.
- Типографское нанесение
Автоматическое взаимодействие производителей с типографией уже запущено, но некоторые его аспекты еще тестируют. В постановлениях правительства указано, что в типографиях обязательно должны быть системы отбраковки, которые будут вырезать брак из рулона упаковочного материала.
Однако в типографиях не всегда достаточно места для дополнительного оборудования, часто нет возможности удлинять производственный процесс и внедрять ручную работу с упаковкой.
Некоторые производители заказывают коды в типографии и получают готовые рулоны стикеров. Источник: https://flexo.ru
Форм факторы и способы маркировки
Форм факторы – это стандарты, параметры и форма изделия, они определяют оптимальный способ нанесения маркировки. Рассмотрим подробнее, как форм факторы влияют на выбор способа маркировки.
- Тетрапак, ПЭТ и пюр пак
Эти форм факторы маркируют напрямую пьезоструйными принтерами или стикеруют. С точки зрения капитальных и операционных затрат предприятию выгоднее использовать пьезо-печать на сформированную крышку ПЭТ-бутылки или тетрапак. Пьезоструйные принтеры просто обслуживать, для этого не нужен дополнительный работник.
Наклеить стикер на бутылку молока проще, но дороже. Источник: https://www.forintek-bel.by
На светлой упаковке коды печатают черными чернилами. Когда упаковка или крышка темная — сначала наносят белую подложку, потом черный код. Производителю не нужно менять дизайн упаковки, чтобы начать маркировать продукцию.
Маркировку на цветной крышке делают и с помощью лазерного маркиратора. Источник: https://milknews.ru
Пьезоструйная печать лучше всего подходит для маркировки тетрапака, ПЭТ-бутылок и пюр пака, потому что она неприхотлива к поверхности. Нанести маркировку на ПЭТ-бутылку можно, даже когда поверхность неровная. Бутылки зажимают специальными ремнями, которые помогают зафиксировать упаковку и нанести код с высокой точностью.
Пьезоструйная печать быстрая, поэтому она подходит для производителей с большими объемами и скоростью производства. Сейчас на предприятиях молочной отрасли устанавливают системы, которые маркируют до 20 тыс. упаковок в час. Уже тестируют решения, с которыми можно наносить до 60 тыс. кодов в час.
- Пастпак
Маркировку наносят стикерами, типографским методом или с помощью каплеструйных и пьезоструйных принтеров. Внедрить систему может быть сложно, когда на предприятии мало места для размещения печатающей системы. Маркировать пастпак эффективнее всего каплеструйным принтером напрямую в рамках упаковочной машины, но многие производители также используют стикеры.
Нельзя наносить код на прозрачную пластиковую крышку, которая надевается на форм фактор после выхода продукции из упаковочной машины. Маркировку наносят на бок стаканчика. Источник: https://lenta.ru
Пьезоструйные принтеры устанавливают, если на предприятии нет отбраковки и есть выходной конвейер, на котором можно разместить оборудование.
- Ж\Б
Сейчас жестяные банки можно только стикеровать. Этикетки наносят на вертикальную боковую поверхность. Инженеры TraceWay разработали установку, которая встраивается в конвейер, подхватывает банку по ходу движения и клеит стикер на крышку. Это просто с точки зрения печати, но дороже по операционным затратам, чем нанесение кодов принтерами.
Сейчас на жестяные банки клеят стикер с кодом, но интеграторы уже разрабатывают технологии, которые помогут печатать код прямо на банке.
- Брикеты
Брикеты масла и творога заворачивают в фольгированную или вощеную бумагу. Для маркировки этого форм фактора используют типографскую печать на размотке или прямое нанесение с помощью пьезоструйного принтера. Код наносят на готовый продукт на выходе из упаковочной машины.
Можно сначала напечатать коды на упаковке, а потом завернуть масло. Можно нанести код прямо на готовый продукт. Источник: http://bomba.co
- Пленка
Форм факторы, которые производят из пленки — флоу пак, фин пак и пит пак. Для них есть несколько вариантов нанесения:Прямое нанесение. Термотрансферный принтер размещается прямо на размотке, если в цеху достаточно места. Это недорогая по операционным затратам и гибкая технология.
В пленку упаковывают молоко, мороженное, творог и другие молочные продукты.
Как работает система маркировки
Интеграторы систем маркировки подбирают для каждой компании набор оборудования, который подходит под форм факторы и особенности производства. Учитывают площадь цехов, скорость выпуска продукции, особенности производственных линий.
Любая система маркировки состоит из 4 основных блоков:
- Узел нанесения
Принтер устанавливают на линии производства.
Например, когда код наносят на размотку термотрансферным принтером — его размещают на размоточном узле. Если нужно — устанавливают дополнительное оборудование: крепления, валы для большего натяжения пленки.
Вместе с пьезоструйным принтером устанавливают УФ-сушки, чтобы печать быстрее сохла и не смазывалась. Если упаковки стикеруют, в узел нанесения устанавливают аппликаторы стикеров.
- Узел технического зрения
Специальные камеры оценивают грейд — качество нанесения каждого кода.
- Узел отбраковки
Здесь с конвейера убирают продукцию с кодами, которые камера посчитала некорректно напечатанными — с грейдом ниже уровня С. Это могут быть ловушки, в которые проваливаются отбракованные упаковки, конвейероделители или пушеры, которые сталкивают брак на накопительный стол.
Некоторые производители дополнительно устанавливают участок перемаркировки. На нем печатают рулоны стикеров и небольшой объем бракованной продукции перемаркируют ручными аппликаторами.
- Станция управления с ПО
Управляет всем оборудованием, которое задействовано в процессе маркировки. Программное обеспечение устанавливают на сервер интегратора или производителя, есть облачные решения.
После того, как оборудование и ПО установлено, разворачивают Track & Trace систему. Она может работать автономно или интегрироваться с ERP системой предприятия и автоматически обмениваться с ней информацией.
Для всех форм факторов есть оптимальные способы маркировки
Маркировка молочной продукции показала, что интеграторы систем отработали нанесение кодов на все форм факторы. Они готовы предложить производителям оптимальное решение: прямое или типографское нанесение, стикеровку. Под каждый форм фактор сформирован набор оборудования.
Производители, которые участвовали в пилотных проектах, заранее сформировали проектные команды, собрали пакет оборудования, заключили договоры с интеграторами и уже запустили решения по маркировке в режиме промышленной эксплуатации — в полную силу.
Их опыт может помочь предприятиям, которые только начинают внедрять маркировку. Какими бы ни были форм факторы упаковки — опытный интегратор поможет подобрать выгодную и эффективную систему.
Фото на обложке: 279photo Studio/shutterstock.com
Иллюстрации предоставлены автором.
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