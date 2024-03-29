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Истории

Низкая продуктивность и выгорание? Это может исправить «сознательная негибкость»

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Бесконечный поток писем и сообщений, огромное количество встреч — все это отнимает время от реальных рабочих задач. Это побуждает работников умственного труда становиться «менее гибкими» и действовать в рамках четко установленных границ.

Подробнее о том, что такое «сознательная негибкость» и кому она подходит — читайте в материале.

Низкая продуктивность и выгорание? Это может исправить «сознательная негибкость»
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Согласно опросу 2023 года, проведенному по заказу Forbes Advisor, работники тратят в среднем 20 часов от рабочей недели на цифровые средства коммуникации.

Поскольку эти инструменты легко доступны, 58% сотрудников кажется, что они должны быть на связи в любое время бодрствования. В результате у них усиливаются симптомы выгорания, из-за неэффективного общения снижается продуктивность, а также возникает стресс, когда они пытаются выбрать тон голоса при написании ответа.

Хотя цель этих инструментов — облегчить удаленную работу, при неправильном подходе они могут уничтожить производительность. Вот почему все больше работников умственного труда практикуют то, что Барнаби Лэшбрук, основатель и CEO разработчика виртуальных ассистентов Time Etc, называет intentional inflexibility или «сознательной негибкостью».

Что такое «сознательная негибкость»?

По мнению Лэшбрука, это означает установить строгие границы, чтобы исключить отвлекающие факторы, бессмысленные встречи и избыток общения. Сэкономленное время можно посвятить творческой, сфокусированной работе, а также провести с коллегами, которым действительно нужна помощь.

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Сознательная негибкость помогает защитить самые продуктивные часы и использовать их для реальной работы. Так вы фокусируетесь на поставленных задачах, а не на том, чтобы реагировать на входящие сообщения.

Как внедрить «сознательную негибкость» в свою работу

Это не всегда легко. Некоторые люди могут посчитать это признаком невоспитанности или неумением работать в команде. Однако если объяснить коллегам, почему это необходимо, скорее всего, они поддержат идею.

Для каждого человека сознательная негибкость будет проявляться по-разному. Как рассказывает Лэшбрук, для него это означает выбирать, на какие просьбы соглашаться и с кем взаимодействовать. Например, он участвует только в тех встречах, которые соответствуют его бизнес-целям, и отказывается от спонтанных дискуссий.

Помимо этого, Лэшбрук отключил все уведомления и в течение рабочей недели не заходит в соцсети и не читает новости. Он также не отвечает на незапланированные звонки, а электронную почту проверяет только один раз в конце дня. Он отвечает, только когда у него есть на это время (если это не критически важный вопрос или письмо от клиента).

Лэшбрук признает: это не подходит тем, кто занимается продажами или нетворкингом, а также управляет командами, а не создает что-либо. Это также не лучший вариант для тех, кто недавно сменил должность или компанию и только обучается. Но большинству специалистов будет полезно выделить время для концентрации и креативности.

Лэшбрук считает, что на общение с коллегами стоит тратить не более 25%  рабочей недели. Остальные 75% лучше посвятить созданию чего-либо (в одиночку или в команде). Такая система, по его мнению, значительно повысит производительность.

В современной рабочей среде необходимо защищать свое время. Оно ограничено, и потому нужно не бояться спрашивать: «Действительно ли по этому вопросу стоит проводить встречу?»

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Фото на обложке: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock

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