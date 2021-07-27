Свадьба в космосе — уже реальность: забронировать капсулу можно прямо сейчас

Если вы не можете выбрать место для свадьбы (и готовы подождать несколько лет), почему бы не провести ее в космосе? Это не шутка: вы можете забронировать рейс у компании Space Perspective, расположенной во Флориде. Однако знаменательный день состоится не раньше 2025 года.

Помимо супругов, на церемонии могут присутствовать еще шесть гостей и пилот (количество пассажиров ограничено до восьми). Полет занимает шесть часов, а перед пассажирами открывается 360-градусный обзор Земли. Гости также смогут делать снимки через окна с антибликовым покрытием — отличный контент для Instagram.

Помимо прекрасного вида, на борту доступны комфортные кресла с откидной спинкой, напитки из бара и бесплатный Wi-Fi. И, конечно же, туалетная комната.

Космическая капсула поднимается на высоту более 30 тысяч метров — достаточно высоко над Землей, но не настолько, чтобы попасть в условия микрогравитации. Поэтому о комфорте можно не беспокоиться: обстановка скорее напоминает салон первого класса, который поднимается выше всех в мире.

Фото в тексте: Space Perspective

Как же все это работает? Согласно Space Perspective, капсула приводится в движение за счет «космического шара» размером с футбольное поле, который заполнен водородом. Она взлетает с Космического центра Кеннеди, принадлежащего НАСА и находящегося на острове Мерритт, Флорида, и движется со скоростью около 20 км/ч.

При спуске шар постепенно сдувается. Затем капсула приземляется в Атлантическом Океане: предположительно, она движется по воде столь же легко, как и по воздуху.

На сайте компании сказано, что технология полностью безопасна не только для людей, но и для экологии, а также в течение десятилетий используется НАСА и правительствами со всего мира.

Источник.