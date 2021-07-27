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Истории

Свадьба в космосе — уже реальность: забронировать капсулу можно прямо сейчас

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Если вы не можете выбрать место для свадьбы (и готовы подождать несколько лет), почему бы не провести ее в космосе? Это не шутка: вы можете забронировать рейс у компании Space Perspective, расположенной во Флориде. Однако знаменательный день состоится не раньше 2025 года.

Свадьба в космосе — уже реальность: забронировать капсулу можно прямо сейчас

Помимо супругов, на церемонии могут присутствовать еще шесть гостей и пилот (количество пассажиров ограничено до восьми). Полет занимает шесть часов, а перед пассажирами открывается 360-градусный обзор Земли. Гости также смогут делать снимки через окна с антибликовым покрытием — отличный контент для Instagram.

Помимо прекрасного вида, на борту доступны комфортные кресла с откидной спинкой, напитки из бара и бесплатный Wi-Fi. И, конечно же, туалетная комната.

Космическая капсула поднимается на высоту более 30 тысяч метров — достаточно высоко над Землей, но не настолько, чтобы попасть в условия микрогравитации. Поэтому о комфорте можно не беспокоиться: обстановка скорее напоминает салон первого класса, который поднимается выше всех в мире.

Космическая капсула Space Perspective

Фото в тексте: Space Perspective

Как же все это работает? Согласно Space Perspective, капсула приводится в движение за счет «космического шара» размером с футбольное поле, который заполнен водородом. Она взлетает с Космического центра Кеннеди, принадлежащего НАСА и находящегося на острове Мерритт, Флорида, и движется со скоростью около 20 км/ч.

При спуске шар постепенно сдувается. Затем капсула приземляется в Атлантическом Океане: предположительно, она движется по воде столь же легко, как и по воздуху.

На сайте компании сказано, что технология полностью безопасна не только для людей, но и для экологии, а также в течение десятилетий используется НАСА и правительствами со всего мира.

Источник.

Фото на обложке: shevtsovy / Shutterstock

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