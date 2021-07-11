Роскосмос предложил создать АЭС на Марсе

Специалисты Конструкторского бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе (головная организация — Роскосмос) предложили создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством, сообщает РИА Новости.

Марсианскую АЭС предлагают доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», после чего сбросить на поверхность на парашюте. После посадки должно произойти «задействование ядерной энергоустановки» и «энергоснабжение марсианской базы».

Российский космический ядерный буксир «Зевс» снабжен средствами ретрансляции сигналов. Его размещение в точке либрации системы «Солнце — Марс» (равенства гравитационных сил этих тел) позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов», следует из материалов КБ «Арсенал».

Исследовательский центр имени Келдыша отмечает, что «Зевс» может быть использован в системе противовоздушной обороны для подсветки воздушных целей с орбиты и передачи информации средствам ПВО.

В России с 2010 года ведется создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса. Макет буксира впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне МАКС в 2019 году.

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