Подборка: 13 многообещающих стартапов из Испании

Испания — одна из самых привлекательных стран Европы для удаленной работы, которая активно работает над развитием местной стартап-среды. Рассказываем о местных проектах, за которыми стоит следить в 2022 году.

Abacum

Основатели — Хулио Мартинес и Хорхе Льюч. Стартап разрабатывает ПО для финансового планирования и анализа, а его целевая аудитория — малый и средний бизнес. Компания основана в Нью-Йорке и открыла офис в Барселоне, в общей сложности в ней работает более 70 человек.

В общей сложности стартап привлек $32 млн. Среди его инвесторов — Creandum, Y Combinator, PROFounders, K Fund, а также бизнес-ангелы.

Belvo

Основан в 2019 году Пабло Вигера и Ориолем Тинторе. Финтех-сервис действует как надежный коммуникационный канал, который позволяет пользователям сообщать свои финансовые данные, которые хранятся в банке, бюджетным организациям, а также приложениям шеринговой экономики, например Uber или Rappi.

C самого основания Belvo поддерживали ведущие венчурные фонды из США и Латинской Америки, в том числе Founders Fund, Kaszek Ventures и Y Combinator. Среди партнеров стартапа более 50 финансовых организаций, и он обслуживает более 125 клиентов, в том числе финтех-компании в Мексике, Бразилии, Колумбии и Испании.

Capchase

Стартап был создан в 2020 году для того, чтобы финансировать SaaS-компании, которые работают по модели подписки, и обеспечить для них поток наличности, пока они не начнут получать доходы от клиентов.

В первый же год существования финтех-стартап получил более $300 млн за три раунда. Сейчас у него более 1 тысячи клиентов, которые используют Capchase, чтобы расти, не привлекая другие источники финансирования и не продавать доли участия в проекте раньше времени.

Читайте по теме: Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе

Сооснователи стартапа — Мигель Анхель Фернандес Ларреа, Луис Басагоити Маркес, Игнасио Морено Пубул и Прземек Готфрид. Некоторые из них работали вместе в Geoblink, но другие не были знакомы лично еще за несколько месяцев до запуска.

CARTO

Это SaaS-платформа облачных вычислений, которая использует системы ГИС и веб-картографию для визуализации веб-навигатора.

Вот как в компании объясняют свою задачу: «От смартфонов к подключенным автомобилям, данные о местонахождении меняют наш образ жизни и то, как мы управляем бизнесом. Все происходит в определенном месте, но визуализировать данные, чтобы понять где они находятся, — совсем не то же, что понимать, почему они там находятся».

CARTO — лидирующая платформа пространственной аналитики, которая позволяет организациям использовать данные о местоположении, чтобы наиболее эффективно строить маршруты поставок, сегментировать рынки, располагать торговые объекты и так далее. Дата-сайентисты, разработчики и аналитики применяют CARTO, чтобы оптимизировать производственные процессы и прогнозировать результаты с помощью пространственной аналитики.

Основан в 2012 году в Мадриде Хавьером де ла Торре и Серхио Альваресом из K Fund — венчурной компании, которая инвестирует в стартапы из Южной Европы и Латинской Америки. После того, как партнеры несколько лет работали над проектами по защите окружающей среды, они решили, что пора улучшить доступную технологию для анализа и визуализации больших объемов данных о местонахождении.

Clarity AI

Это технологическая платформа, которая предлагает информацию о социальном и экологическом воздействии более 30 тысяч организаций.

Цель стартапа — способствовать более социально эффективному распределению капитала, предоставляя лицам, принимающим решения, самые надежные и полные инструменты, которые позволят понять и оптимизировать их влияние на общество и окружающую среду, опираясь на научные исследования и новейшие технологии.

Ее продукт был отмечен премиями и освещался ведущими СМИ мирового уровня. Стартап, основанный Ребекой Мингела, в декабре 2021 года провел раунд финансирования на $50 млн, который возглавил Softbank. В общей сложности он собрал $80,3 млн.

Читайте по теме: Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить

До того, как создать Clarity AI, Ребека Мингела основала Blink Booking, впоследствии приобретенный Groupon. Она удостоилась званий «Молодой глобальный лидер» Мирового экономического форума и «Европейский молодой лидер».

Clikalia

PropTech-стартап Clikalia основан в 2018 году. Его создатели Алистер Морено и Пабло Фернандес хотели предоставить гражданам Испании современные цифровые инструменты для покупки и продажи жилья. Модель iBuyer, по которой работали американские компании Opendoor и Redfin, продемонстрировала свою популярность и на европейском рынке.

Предприятие располагается в Мадриде, в его команде более 600 человек, и, согласно корпоративному сайту, за последние три года оно опубликовало более 10 тысяч объявлений.

Очередной раунд финансирования стартапа прошел в феврале 2022 года и принес $86 млн. в общей сложности компания собрала $1,1 млрд инвестиций.

Cobee

Стартап основан в 2019 году и специализируется на управлении корпоративными бонусами. Его основатели Борха Арангурен, Даниэль Олеа и Начо Травеси поставили перед собой задачу улучшить благосостояние сотрудников в гибкой, персонализированной и автоматизированной манере. Платформа предоставляет широкий спектр бонусов, от доступа в спортивный зал до страховых продуктов, льгот и скидок.

В июле 2021 года состоялся раунд финансирования серии А, в ходе которого стартап получил $16,5 млн инвестиций. Раунд возглавила Balderton Capital.

Exoticca

Проект из Барселоны позиционирует себя как туроператора нового поколения, который специализируется на пакетных турах на несколько дней. Платформа позволяет покупать онлайн сложные и многокомпонентные пакеты (включая авиаперелеты, отели, активности) в более 50 направлениях по всему миру. Компания представлена в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Испании.

Читайте по теме: Почему Барселона превращается в центр туристических стартапов

В июле 2021 года стартап закрыл раунд финансирования серии C на $30 млн, увеличив общее количество собранных средств до $53 млн. Раунд возглавили 14W и Mangrove Capital Partners, среди участников также присутствовали Aldea Ventures, Milano Investment Partners SGR, K Fund, Bonsai Partners, Kibo Ventures и Sabadell Venture Capital.

Собранные средства позволят ускорить развитие компании на туристическом рынке, который восстанавливается после пандемии. В планах — инвестировать в технологии и продукты, чтобы автоматизировать бронирование и улучшить опыт путешественников.

Factorial

Компания разрабатывает ПО для управления кадрами, которое используют более 75 тысяч клиентов в 65 странах. среди ее возможностей — отслеживание отгулов и отпусков, рабочего времени, инцидентов с выплатой заработной платы, наем, оценка эффективности и онбординг.

«Наш план — наращивать продажи в Испании, одновременно развивая новые рынки, чтобы иметь возможность предоставлять премиум-сервис в среднесрочной перспективе», — заявляет Хорди Ромеро, основатель и CEO Factorial.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FactorialHR Software (@factorial_hr)

Стартап был создан в Барселоне. В 2017 году он получил 500 тысяч евро во время ангельского раунда, а в 2018 году — еще 2,8 млн евро от шведского Creandum, испанского K Fund и немецкого Point Nine Capital.

В сентябре 2021 года закрыл раунд финансирования B на $80 млн, получив инвестиции от Tiger Global, CRV, Creandum, Point Nine и K Fund.

Paack

Стартап был основан в Дубае более пяти лет назад Фернандо Бенито, Хавьером Росалесом и Виктором Обрадорсом. Изначально он предлагал решение для доставки мелких посылок из онлайн-магазинов, и со временем вырос в сеть центров и станций «последней мили», обеспечивающую доставку на следующий день после покупки в интервал времени, выбранный покупателем.

Команда стартапа насчитывает более 400 сотрудников, и он объединяет от 17 до 20 крупнейших сервисов онлайн-доставки в городах присутствия (его география включает Испанию, Францию, Великобританию и Португалию).

Paack может похвастаться такими клиентами, как El Corte Inglés, Inditex, Amazon, Decathlon, FNAC, Nespresso и PC Componentes. Однако в компании утверждают, что впереди у них еще долгий путь.

Travelperk

Это предприятие, управляющее корпоративными поездками. Оно основано в 2015 году в Барселоне двумя сотрудниками платформы Booking. Позже стартап Travelperk запустил новую услугу для клиентов, которая позволяет организовать поездку с целью посетить мероприятие.

Примечательно, что несмотря на сокращение числа командировок во время пандемии, за последние два года компания получала инвестиции (в общей сложности привлеченные средства составили $408,2 млн) и повысила оценку до $1,3 млрд. Среди ее инвесторов — Target Global, Kinnevik AB, Spark Capital и другие венчурные компании.

Typeform

Проект специализируется на создании онлайн-анкет и опросников в зависимости от потребностей пользователя. Его программное обеспечение используют Apple Inc., Airbnb, Uber и Nike, Inc. Каждый месяц Typeform создает миллионы опросов.

Сегодня стартап, основанный в Барселоне, оценивает свои продажи в 60 млн евро благодаря 120 тысячам платных подписок.

Wallapop

Это лидирующее бесплатное приложение для покупки и продажи подержанных продуктов, которое продвигает новую форму ответственного потребления, основанного на экономике замкнутого цикла.

Wallapop основано в 2013 году и использует геолокацию, чтобы пользователь мог выставлять и просматривать предложения в зависимости от местонахождения. Приложение доступно для смартфонов, планшетов и ПК.

В 2020 году продажи через приложение выросли на 50%, несмотря на ограничения из-за коронавируса. В 2021 году стартап получил инвестиции в размере 157 млн евро, увеличив оценку до 690 млн евро.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash