Четыре причины ускорить цифровую трансформацию во время кризиса

До пандемии офлайн-бизнес мог обойтись небольшими шагами в сторону цифровизации: разработать мобильное приложение или ввести электронные платежи. Но текущий кризис изменил правила игры и потребовал более глубоко погрузиться в цифровую трансформацию. Джон Бойтнотт, журналист и консультант в области онлайн-медиа, объясняет, почему изменения нужны именно сейчас и как их провести с ограниченным бюджетом.

Устаревшие системы разрушаются

Не каждый бизнес способен справиться с тем потоком задач, который сейчас нахлынул на учреждения, обрабатывающие заявки на займы и пособия по безработице. Это яркие примеры устаревших систем, которые разрушаются под давлением постоянно растущего спроса. Системы здравоохранения и страхования также испытывают трудности в новых условиях.

Бухгалтерский учет

Даже маленьким компаниям трудно продолжать пользоваться ручными системами бухучета, которые включают в себя бумажную работу. Например, новые условия затрудняют обработку зарплатных документов, если у бухгалтера нет удаленного доступа к программе для расчета зарплаты. Кроме того, деньги нужно каким-то образом выдать, не нарушив при этом правила социального дистанцирования.

Платежи

Офлайн-бизнес обычно принимает платежи наличными или карточкой в магазине. Во время пандемии трудно обслуживать клиентов без перехода на цифровой процесс заказа и оплаты. Хотя для минимизации контактов можно придумать альтернативу — например, окно выдачи, но нет гарантии, что покупатели примут этот вариант. Не исключено, что в таком случае они уйдут к конкурентам, у которых есть приложение.

Цифровые решения предлагаются со скидкой или бесплатно

В прошлом стоимость софта действительно могла тормозить цифровую трансформацию. Но нынешний кризис многие разработчики рассматривают как возможность помочь потенциальным клиентам и одновременно привлечь более широкую аудиторию. Они предлагают свои цифровые инструменты, приложения и платформы бесплатно или с большими скидками.

Цифровое решение можно подобрать для бизнеса любого размера и типа, и эти варианты стоит рассмотреть прямо сейчас. Например, менеджер паролей 1Password предоставляет бесплатный доступ на шесть месяцев. Сервис для видеозвонков Cisco Webex продлит 90-дневную лицензию для бизнеса, даже если он не является текущим клиентом. Многими продуктам LogMeIn компании смогут бесплатно пользоваться в течение трех месяцев.

Доступные продукты охватывают все: от совместной работы и коммуникации до программ для управления персоналом и финансами, а также решений для обеспечения безопасности и удаленного доступа.

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Есть возможность протестировать новые решения

Возможно, раньше вы не решались внедрять новые инструменты, опасаясь, что они ухудшат обслуживание клиентов. Но во время кризиса вы можете протестировать эти решения и ощутимо продвинуться в цифровой трансформации бизнеса.

Многие инструменты и платформы предлагают пробные периоды, чтобы вы оценили их качество. Вы сможете определить, что хорошо работает и что стоит интегрировать в имеющиеся системы для удовлетворения конкретных бизнес-потребностей. Скорее всего, и клиенты, и сотрудники с радостью поучаствуют в тестировании решений.

Например, до пандемии у многих людей не было опыта по заказу продуктов и готовой еды на дом. А теперь эти цифровые инструменты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Это отличное время, чтобы выяснить, что работает, а что нет, и получить отзывы клиентов и сотрудников о новых решениях. К тому времени, когда жизнь вернется в привычное русло, вы будете готовы к использованию цифровых инструментов, которые доказали свою пользу для вашего бизнеса.

Сотрудники готовы попробовать новое

До кризиса некоторые члены команды могли отказываться от радикальных изменений в существующих технологических решениях. На удаленке они с большей вероятностью пересмотрят свое мнение и попробуют новые системы и процессы. Кроме того, сейчас у сотрудников может быть больше времени для получения новых знаний и отработки практических навыков.

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