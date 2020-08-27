COVID-19 ускорил цифровую трансформацию в здравоохранении. Но приживутся ли эти изменения?

Недавно при поддержке торговой ассоциации techUK состоялось обсуждение будущего цифровой трансформации в секторе здравоохранения. Его участники рассуждали, помог ли коронавирус внедрить лучшие практики — и если да, то что ждет отрасль, когда он будет окончательно побежден.

Пандемия ускорила цифровую трансформацию во многих отраслях — за несколько недель удалось достичь того, что не получалось годами. Однако изменения в сфере здравоохранения изначально не были однородными. В одних странах цифровая медицина показывает впечатляющие результаты, а в других по-прежнему используют бумажные медкарты.

Чарльз Алесси — главный врач Общества информационных и управленческих систем здравоохранения (HIMSS), некоммерческой организации, задача которой — реформировать глобальные экосистемы здравоохранения с помощью данных и технологий. Он был довольно оптимистичен в своих оценках:

«Я думаю, что мы находимся на заре новой эры. В последние 20 лет мы постоянно говорим о ценности цифровой трансформации, о том, как важны объективная истина и взаимозаменяемость систем, то есть наличие доступа ко всем данным, необходимым для создания современной и стабильной системы здравоохранения. В значительной степени мы переоценили свои обещания и недовыполнили их. В мировом масштабе все изменилось, потому что нам пришлось внедрять системы, которые мы могли бы внедрить раньше. Но сейчас у нас просто нет выхода».

Сара Дини, помощник директора по аналитике независимого благотворительного фонда Health Foundation, также отмечает прогресс, связанный с текущим кризисом:

«Я думаю, особенно интересно то, что за последние несколько месяцев пандемия выявила те области, где мы не были сильны и над которыми уже начали работать, а затем и те области, в которых мы были слабее. Смотрите, как быстро по всей Великобритании удалось запустить первичные цифровые медицинские услуги: базовое лечение доступно через интернет или даже по телефону, и это очень отличается от того, что происходило в системе общественного здравоохранения и даже в секторе социального обслуживания... Я думаю, что это показывает, как благодаря сделанным ранее инвестициям, особенно в самом необходимом сегодня секторе, мы смогли довольно быстро ускорить трансформацию. Мы проводим цифровые испытания, которые позволяют быстро получать информацию о новых методах лечения COVID, чего, я думаю, несколько лет назад мы, вероятно, не смогли бы сделать. Я надеюсь, что мы сможем посмотреть на эти достижения и подумать: "Почему мы не инвестировали в те области, которые были хуже развиты?"».

Фото: sfam_photo / Shutterstock

Есть и позитивный момент, соглашается Альбин Форслунд, руководитель отдела клиентских операций провайдера цифровых медицинских платформ Visiba Care:

«При любом изменении политики появляется множество ограничений и проблем. Одна из них заключается в том, что мы слишком долго знали, что нужно изменить и какая технология для этого потребуется. Это было частью долгосрочного плана, и мы видели, что это неизбежно, но не приступали к нему.

Внезапно мы оказались в ситуации, когда пришлось внедрять множество технологий очень быстрыми темпами в короткий период, и в какой-то степени менять подход ко всей нашей работе.

Таким образом, было непросто реализовать это решение во время массовых изменений в других областях. Видно, что у нас была лучшая возможность адаптироваться к кризису и мы могли внедрить эти технологии гораздо быстрее».

Будьте внимательнее

В этих обстоятельствах главное — убедиться, что достигнутый прогресс сохранится. Но если переход к цифровой медицинской помощи уже начался, возникает другая проблема, которая давно вызывала беспокойство — цифровая инклюзия, или, точнее, цифровое исключение. Проблема, которая всегда служила контраргументом для сторонников цифрового здравоохранения, заключается в том, чтобы обеспечить участие каждого члена общества. Из-за пандемии мы больше не бежим к врачу каждый раз, когда что-то заболит, но долго ли это продлится? Возможно, через некоторое время мы по-прежнему будем предпочитать личный разговор с медсестрой.

Дини из Health Foundation отмечает, что члены Палаты общин Великобритании показали плохой пример населению, когда решили не работать дистанционно и вернулись в Вестминстер:

«Мне иногда кажется, что все захотят вернуться к прежней норме, потому что привыкли к ней.

Надеюсь, что нововведения, которые сработали для пациентов и врачей, сохранятся надолго. Я беспокоюсь, что очень многим пришлось добровольно внедрять очень многое, потому что это было необходимо. Но без должной поддержки новые инструменты не станут частью нормальной рабочей практики, и все это будет напрасно.

Это касается, например, фантастических успехов в удаленных амбулаторных консультациях. Как внедрить это на постоянной основе, чтобы было удобно и врачам, и пациентам, и как понять, в каких случаях схема работает, а в каких нет? Возможно, сейчас это подходит всем, и это было бы прекрасно для чрезвычайных ситуаций, но в ближайшие недели, месяцы и годы придется выяснить, кому действительно нужны личные встречи, а кому достаточно короткого телефонного звонка или видеочата».

Фото: Josep Suria / Shutterstock

Алесси из HIMSS соглашается: важно помнить, что пациенты — люди, и у них есть свои потребности.

«Меня беспокоят разговоры о том, что вместо личных консультаций мы переходим в онлайн, потому что это неизбежно грозит созданием барьеров вокруг цифровой трансформации. Они существовали последние 20 лет, а за последние четыре месяца мы о них просто забыли. Cтоит исходить из того, что цифровые технологии и цифровые методы являются неотъемлемой частью медицинской помощи, но не заменяют ее».

По его словам, в цифровом мире по-прежнему необходимы квалифицированные специалисты в области здравоохранения, ориентированные на людей:

«Они нужны, чтобы вести с пациентом диалог и заботиться о нем, как бы старомодно это ни звучало. То, что мы считаем важным, — теплоту и сострадание, лучше всего транслировать лично, и так будет продолжаться еще некоторое время. Итак, [давайте] использовать то время, которое у нас есть, и сосредоточимся на таких вещах, как модификация поведения, которое эффективнее всего передается при личной встрече, даже если мы и придумываем какие-то онлайн-улучшения. Я думаю, что нарратив очень важен, и действительно только от нас зависит уверенность в его цельности и в том, что традиционная и цифровая медицина дополняют друг друга. Если мы не будем осторожны, то просто всех отпугнем».

Он добавил:

«Все исследования, которые мы провели, показывают, что здесь есть две большие проблемы. Одна — это инфраструктура, наличие широкополосной связи и доступных технологий. Но в основном это касается языка, дизайна и всего остального.

Возрастной барьер для цифровой инклюзии — всего лишь миф. Неизбежно будут люди без доступа к цифровым технологиям, и потребуется, чтобы трансформацией кто-то руководил. Но правильное планирование может устранить эти проблемы».

Дини соглашается с этим:

«Вопрос инклюзии заключается не только в технологиях, гарантирующих людям доступ к цифровой медицине, но и в самом дизайне. Когда вы разрабатываете сервис с нуля, учитываете ли вы интересы людей, которые, по вашему мнению, будут его использовать? Ошибочно думать, что если сервис понятен 90% людей, то этого достаточно. Стоит разобраться, кому он действительно пригодится. Может быть, это тот, для кого ноутбук или iPad — не самые удобные инструменты, и нужно мысленно представить этого человека».

Фото: sfam_photo / Shutterstock

Алекс Эвис, CEO Dovetail Lab, разработчика платформы для обмена информацией в сфере здравоохранения, считает, что есть способы обойти эту проблему:

«Прокси-доступ — это одно из возможных решений. Мы замечаем, что часто члены семьи или дети используют телефоны от имени родителей, бабушек или дедушек. Независимо от того, есть ли способ дать людям доступ к технологиям, например, через библиотеки и прочие организации, должен быть доступный всем механизм, чтобы у нас всегда был запасной вариант. Это касается и омниканальности. Если вам удобнее общаться по телефону, у вас должна быть возможность сделать это, должны быть соответствующие технологии. Нам есть чему поучиться у других правительственных органов, у других сфер, где цифровизация шла быстрее, чем в здравоохранении».

Долгосрочное обучение

Форслунд соглашается, что очень важно вынести уроки из кратковременных мер реагирования на кризис:

«Мне бы хотелось верить, что мы не забудем об этом времени после пандемии. Мы действительно можем вынести из этой ситуации ценный опыт и стать на шаг ближе к более цифровизированному мышлению.

Мы должны рассматривать цифровые инструменты как важнейшую часть здравоохранения и найти способ поделиться опытом и знаниями в рамках Национальной системы здравоохранения (NHS) и в других частях сектора, чтобы мы смогли опираться на этот опыт и эффективно внедрять его».

Или как лаконично подытожил Алесси:

«Главная проблема для всех нас — гарантировать, что успехи, полученные за последние несколько недель, не будут забыты».

Вывод

Цифровое медицинское обслуживание в той или иной степени уже давно обсуждают правительства во всем мире. Великобритания надолго запомнит многомиллиардный проект Тони Блэра — Национальную ИТ-программу NHS. Недавний провал приложения Мэтта Хэнкока, которое должно было отслеживать перемещение зараженных коронавирусом, не внушает уверенности в цифровом будущем здравоохранения.

Но участники обсуждения techUK правы в том, что прогресс был достигнут во многих областях, пусть об этом сообщалось не так громко. Тем не менее, впереди еще много работы. Уроки последних нескольких месяцев ценны, но необходимо много трудиться, чтобы они не прошли напрасно.

Источник.

Фото на обложке: Bloomicon / Shutterstock