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Истории

Преодолели коммуникативный барьер: нанотехнология позволила шпинату отправлять электронные письма

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Исследователи из МТИ разработали способ, позволяющий передавать химические сигналы от шпината по электронной почте. Технология могла бы стать частью системы раннего обнаружения взрывчатых и загрязняющих веществ. Но возможно, ученые просто хотели узнать, о чем думает шпинат.

Преодолели коммуникативный барьер: нанотехнология позволила шпинату отправлять электронные письма

На прошлой неделе ученые из МТИ опубликовали новое исследование в журнале Nature Materials. Они поместили в корни шпината микроскопические наносенсоры, способные обнаружить нитроароматические соединения. Эти химические вещества часто встречаются во взрывных устройствах и промышленных химикатах, созданных человеком.

Когда наносенсоры обнаруживают эти соединения, они посылают сигнал на инфракрасную камеру, которая отправляет email-уведомление.

По словам инженера-химика МТИ и соавтора статьи Майкла Страно, технология позволила преодолеть коммуникативный барьер между растениями и людьми.

Но дело не только в том, что растения теперь могут с нами общаться: нанотехнология позволяет превращать их в своего рода живой компьютер.

Источник.

Фото на обложке: fbxx / Depositphotos

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