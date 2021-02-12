Преодолели коммуникативный барьер: нанотехнология позволила шпинату отправлять электронные письма

Исследователи из МТИ разработали способ, позволяющий передавать химические сигналы от шпината по электронной почте. Технология могла бы стать частью системы раннего обнаружения взрывчатых и загрязняющих веществ. Но возможно, ученые просто хотели узнать, о чем думает шпинат.
На прошлой неделе ученые из МТИ опубликовали новое исследование в журнале Nature Materials. Они поместили в корни шпината микроскопические наносенсоры, способные обнаружить нитроароматические соединения. Эти химические вещества часто встречаются во взрывных устройствах и промышленных химикатах, созданных человеком.
Когда наносенсоры обнаруживают эти соединения, они посылают сигнал на инфракрасную камеру, которая отправляет email-уведомление.
По словам инженера-химика МТИ и соавтора статьи Майкла Страно, технология позволила преодолеть коммуникативный барьер между растениями и людьми.
Но дело не только в том, что растения теперь могут с нами общаться: нанотехнология позволяет превращать их в своего рода живой компьютер.
Фото на обложке: fbxx / Depositphotos
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