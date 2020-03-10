«Это расстояние сложно представить». Как бизнес связан с нанотехнологиями

Мы постоянно читаем о нанотехнологиях в новостях, посвященных науке, технике, технологиям. Все это кажется интересным, но слишком далеким от повседневных реалий. На самом деле нанотехнологии уже изменили нашу повседневную жизнь.

Зачем предпринимателю знать о нанотехнологиях

Мы уверены — предпринимательство будущего связано именно с нанотехнологиями. Ведь манипуляции с веществом на таком уровне позволяют создавать новые типы материалов и устройств с уникальными свойствами.

Это должно привести к очень большим изменениям в существующих технологиях и создать новые отрасли в промышленности.

Немного истории и теории

В 1959 году физик Ричард Фейнман описал среду, в которой ученые могут контролировать отдельные атомы и молекулы, имя этому явлению дал профессор Нори Танигуччи в 1974, а увидеть отдельные атомы ученые смогли только в начале восьмидесятых — с развитием сканирующего туннельного микроскопа. Тогда началась современная история нанотехнологий.

Все действия, что происходят в пределах нанотехнологий, находятся в так называемом наноразмерном диапазоне, ограниченном параметрами от 1 до 100 нанометров.

Это расстояние очень трудно представить! Например, человеческий волос в диаметре – 80 000 нм, а эритроцит в нашей крови – около 7 000 нм.

Есть «три кита», на которых базируются нанотехнологии. Первый — это нанодиапазон. Второй — структура должна быть создана человеком, иначе пришлось бы включать каждую биомолекулу, фактически превращая большую часть химии и молекулярной биологии в нанотехнологии. И третий — и наиболее важный — наноструктура обладает особыми свойствами, которые обусловлены исключительно ее наноразмерными пропорциями.

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Где мы уже используем нанотехнологии

Микроэлектроника

Каждый год на рынке появляются продвинутые устройства, их производительность существенно возрастает, а размеры становятся все компактнее. Обработка графических данных даже на современных мощных компьютерах порой занимает долгие и мучительные часы. В новых устройствах эти же операции будут происходить за считанные секунды.

Все это стало возможным после того, как производители микросхем стали оперировать нанометрами.

Фармацевтика

Достижения последних десятилетий в медицине и фармацевтике также связаны с использованием нанотехнологий. Сегодня макромолекулы и искусственно созданные частицы применяют для диагностики и лечения многих заболеваний, и в первую очередь, конечно, онкологии. Мы не так уж и далеко от исполнения давней мечты человечества — победе над раком.

Нанотехнологии уже применяются при лечении артритов и повреждении внутренних органов.

Сейчас ученые работают над созданием нанороботов — наноразмерных машин, способных ремонтировать поврежденные клетки организма.

Нанотехнологии в быту

Ежедневно мы используем достижения нанотехнологий, чаще всего не подозревая об этом. Зубная паста может содержать наночастицы минералов, которые заполнят микротрещины в зубах и защитят от кариеса.

Лейкопластырь оказывается покрытым мельчайшими частицами серебра, защищающими от бактерий и ускоряющими заживление. Нанокомпоненты есть и в солнцезащитном креме — именно они обеспечивают коже долговременную защиту.

Жизнь стала намного проще и легче с появлением нового нанопокрытия для ткани, позволяющего защитить одежду от влаги и грязи. При этом на ощупь шерсть или хлопок остаются такими же, как и обычно. Здорово облегчают жизнь автомобильные краски с наночастицами, способными затягивать царапины на кузове вашего авто.

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Самый маленький стартап

Как именно станет выглядеть новая экономическая система? По каким законам будет выстроен бизнес наноэпохи? Пока еще мы находимся в самом начале пути и можем лишь строить предположения разной степени достоверности. С точностью мы можем утверждать только одно: в настоящее время внимание инвесторов обращено к нанотехнологическим стартапам. В их числе, например, наноэлектроника с проектами новых устройств. Или создание материалов с особыми свойствами. Или нанофотоника – проектирование новой оптики. Особый интерес прикован к нанобиотехнологии, достижения которой применяются, в числе прочего, и в медицине.

И, конечно, без внимания не остаются проекты в сфере программного обеспечения для управления продуктами нанотехнологий.