Финансовая пирамида — Признаки, виды, как не попасться?

Как устроены пирамиды и чем они опасны? О том, как их распознать, и о самых громких аферах рассказываем в этом материале.

Финансовой пирамидой называют незаконный бизнес, который зарабатывает за счет привлечения новых сотрудников. Кажется, об этом слышал каждый, однако регулярно появляются новые схемы и их жертвы, привлеченные идеей легкого заработка.

Содержание

Что такое финансовая пирамида?

Принцип работы финансовой пирамиды

Кто на этом зарабатывает?

Почему участвовать в финансовых пирамидах опасно

Как распознать финансовую пирамиду

Виды пирамид

Одноуровневые

Многоуровневые

Матричные

Финансовые пирамиды и сетевой бизнес не одно и то же

Что делать, если вы уже вложились в финансовую пирамиду

Какие пирамиды вошли в историю

Что такое финансовая пирамида?

Это мошенническая бизнес-схема, которая зарабатывает на привлечении новых участников. Как правило, их просят заниматься продажей товаров или услуг, но их основная задача — активный рекрутинг.

Принцип работы финансовой пирамиды

Пирамиды могут быть организованы по-разному, но они все работают по схожему принципу.

Небольшая группа первых сотрудников ищет новых участников, обещая привлекательное финансовое вознаграждение.

Обычно, присоединяясь к пирамиде, они платят небольшой взнос. Часть этих средств получает тот, кто их привлек.

Участники нового уровня ищут следующих и получают оплату за каждого.

Схема повторяется на каждом уровне, и компания экспоненциально растет.

Пирамиды получили название из-за организационной структуры: на верхнем уровне очень мало участников, зато на нижних — очень много. И их становится все больше.

Кто на этом зарабатывает?

Заработанные средства поступают снизу вверх: каждый получает долю с людей, которых привлек, тех, кого привлекли они, и так далее. Чем больше человек в схеме, тем выше доход — и тем больше стимул продолжать рекрутинг.

Обычно зарабатывают те, кто находится на верхних уровнях пирамиды. Большинство участников будут находиться в середине пирамиды, и не получат ничего. Те, кто попал на нижний уровень, уже не смогут привлечь достаточно человек, и теряют деньги.

Почему участвовать в финансовых пирамидах опасно

Новым членам пирамиды часто обещают быстрый, простой и неограниченный заработок. Но вероятнее всего, они лишь потратят время и деньги. Со временем потенциальных участников не остается, и пирамида обваливается. Вот как это происходит.

Представим, что один участник должен привлечь еще шестерых. На 11 уровне потребуется найти 362 797 056 человек — это в 2,5 раза больше населения России.

Как распознать финансовую пирамиду

Люди по-разному попадают в такие структуры: как при поиске новой работы, так и по совету знакомых, и сразу определить пирамиду бывает непросто. Рассказываем о самых очевидных признаках.

Идет агрессивный поиск новых сотрудников. По-настоящему хорошие предложения не нуждаются в рекламе — это правило справедливо и в бизнесе, и в жизни. Если что-то приходится упорно продавать, это может указывать на проблемы в качестве.

Участникам пирамиды приходится активно и настойчиво привлекать новых людей. Они могут позвонить в неподобающее время, звать на собрания или сразу пытаться установить личные отношения. При этом они часто говорят, что вакансия открыта недолго, и требуют быстро принять решение.

В компании уклоняются от вопросов и дают очень мало информации. Человек, который устраивается на работу, будет задавать конкретные вопросы о компании. Если кто-то убеждает в обратном, стоит усомниться в его мотивах.

Участники пирамид не любят отвечать на серьезные вопросы: они обвинят собеседника в недостатке позитивного мышления и воли к победе. И это на многих действует.

Практически никто не занят продажей продуктов или услуг. Основная деятельность пирамиды — искать новых участников. В результате очень мало внимания уделяется привлечению клиентов, продукту или услуге, на которой якобы зарабатывает компания. Из этого логично вытекает следующий признак.

Продукты или услуги очевидно хуже или дороже аналогов на рынке. Товары кажутся откровенно непривлекательными. Некоторые пирамиды объясняют разницу в цене или качестве какими-то уникальными свойствами, но не могут это доказать. Разумеется, это вряд ли убедит и потенциального покупателя.

Слишком громкие обещания. «Ваша жизнь изменится», «Вы будете работать на себя», «Легкий пассивный доход», «У вас будет загородный дом, вы сможете рано выйти на пенсию и обеспечить свою семью» — подобные заявления совсем не похожи на обоснованные предложения.

В настоящем бизнесе принято давать реалистичные обещания, подкрепленные данными. Пирамиды осознают, что продают мечту — они будут описывать самые невероятные возможности, но не предоставят доказательств.

Требуется очень много взносов и расходов. Пирамиды зарабатывают на участниках, а не товарах или услугах. При любой возможности они собирают взносы. Иногда новичку требуется заплатить внушительную сумму, просто чтобы начать работу.

Даже сотрудникам, которые давно работают в пирамиде, приходится платить за обучение и мероприятия. Эти средства уходят тем, кто находится в ее вершине. Остальным остается верить, что успех не за горами: просто нужно инвестировать еще немного.

Система вознаграждения предельно сложная. Если бы пирамиды открыто рассказывали, сколько получат участники, им было бы трудно кого-то привлекать. Поэтому для расчета вознаграждения используют сложные и запутанные схемы.

Это также помогает удерживать сотрудников. Если система непонятна, можно надеяться на солидные финансовые поступления в будущем.

Помните: любая компания должна сообщать хотя бы среднюю сумму, которую получает ее торговый представитель. Организация, которая не готова предоставить эту информацию, вряд ли работает честно.

Много жалоб и негативных отзывов. В эпоху интернета мошенникам приходится нелегко. На специальных сайтах и в соцсетях можно быстро найти отзывы от обманутых клиентов или бывших сотрудников. Еще один хороший маркер — количество судебных исков против компании.

Виды пирамид

Одноуровневые (схемы Понци)

В пирамидах этого типа существует единый организатор. Он предлагает вкладывать деньги в схему, чтобы получить высокую прибыль. Первые инвесторы получают доход за счет взносов последующих участников.

Такие схемы более устойчивы и существуют дольше, чем обычные пирамиды. Участников пирамиды удерживают, чтобы они продолжали реинвестировать и привлекать своих знакомых.

Схема получила название в честь Карла Понци. В 1919 году он предлагал вкладываться в почтовые купоны и зарабатывать на разнице курса (в Европе купон можно было обменять на одну марку, а в США — на 6 таких же).

Позднее выяснилось, что деньги не инвестировались, а направлялись на выплаты другим инвесторам. Пирамида была ликвидирована раньше, чем иссяк приток новых участников. Понци получил тюремный срок и штраф, а его фамилия стала нарицательной.

Многоуровневые

Эта модель построена на продаже услуг или продуктов, где каждый участник многоуровневой пирамиды занимается привлечением новых агентов. При этом сам товар не имеет ценности или его стоимость завышена.

Задача участника пирамиды — рассказать покупателю об уникальных свойствах товара, чтобы он рассматривал покупку как инвестицию. Но фактически это просто аналог взноса за вход в пирамиду.

Матричные

Это довольно неустойчивый тип пирамиды. Чтобы стать ее участником, требуется внести определенную сумму. После этого человек попадает в нижнюю строчку списка ожидания. Чем больше привлекут после него, тем выше будет его статус в списке.

Когда наберется нужное количество, он получает обещанный бонус. Как правило, это что-то ценное: электроника, поездки или даже автомобили.

Это очень рискованная схема.

Чтобы попасть в список, требуется большой взнос, и большинство просто не добирается до верхней строчки.

Участники платят за товары больше рыночной стоимости. Покупая мобильный телефон, электронную книгу или CD с ПО, они надеются получить ценный бонус. Но когда пирамида рушится, у них остается лишь ненужный переоцененный товар.

Финансовые пирамиды и сетевой бизнес не одно и то же

Многоуровневые пирамиды очень напоминают распространенную бизнес-модель — сетевой маркетинг (multilevel marketing, MLM). Сетевые компании тоже имеют подобную иерархию, в которой представители продают товар напрямую потребителю и активно пытаются привлекать новых сотрудников. Так в чем разница?

Самый очевидный критерий, который поможет отличить сетевой маркетинг от пирамиды, — источник дохода. Если участники зарабатывают на том, что продают товары и услуги, а не ищут новых сотрудников, вероятно, это не пирамида в традиционном или юридическом смысле.

Фото в тексте: ronstik / Shutterstock

Хороший пример — компания Avon. Она существует более ста лет и постоянно привлекает представителей для распространения своей продукции. Сотрудники компании могут зарабатывать на косметике Avon, но никто не гарантирует им финансовый успех.

При этом участники пирамиды быстро понимают, что их товары не несут особой ценности: завышенная цена, низкое качество, а продукт не пользуется спросом. Они платят за право продавать товары и могут только надеяться, что окупят инвестиции, привлекая новых людей.

Что делать, если вы уже вложились в финансовую пирамиду

Постарайтесь вернуть вложенные деньги. Составьте письменную претензию в адрес компании и пригрозите обращением в полицию и суд.

Подготовьте все, что докажет факт передачи денег. Это может быть договор, выписка по банковскому счету или переписка в мессенджерах.

Найдите других пострадавших и составьте коллективный иск. Обманутых вкладчиков легко обнаружить в соцсетях.

Обратитесь в правоохранительные органы и профильные организации. Подготовьте заявления в полицию и прокуратуру и приложите документы, которые докажут перевод средств. Жалобы на мошенников также принимают Банк России, Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и Союз защиты прав потребителей финансовых услуг.

Не забывайте об огласке. Расскажите о своей истории знакомым и близким, напишите в социальных сетях и попробуйте связаться со СМИ. Это поможет сократить количество потенциальных жертв.

Какие пирамиды вошли в историю

«МММ» Сергея Мавроди была создана в 1989 году и первоначально торговала импортными компьютерами и оргтехникой. В феврале 1994 года в продажу поступили первые акции, каждая из которых стоила 1 тысячу рублей ($0,65).

Цена покупки и продажи ценных бумаг произвольно повышалась каждый день. К июлю 1994 года они стоили уже 125 тысяч рублей ($81). Пирамида проработала всего несколько лет, но за это время собрала более 15 млн участников. Общий ущерб был оценен в 110 млн рублей.

Отбыв тюремный срок, он запускал еще несколько мошеннических схем, в том числе и за рубежом — «МММ-2011», «МММ-2012», Mavrodi Mondial Moneybox, а также виртуальную валюту «мавро».

С 1994 по 2003 год проработала организация Питера Ломбарди Mutual Benefits Company. Масштаб нанесенного ей ущерба впечатляет в первую очередь потому, что ее жертвами стали пациенты с ВИЧ. Заявлялось, что основная цель компании — финансировать иски больных к фармацевтическим компаниям. В общей сложности удалось обмануть 28 тысяч смертельно больных людей, забрав у них $1 млрд. В 2003 году Ломбарди был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

История Аллена Стэнфорда звучит как история из мультфильма: он представлялся всем наследником Лиланда Стэнфорда, основателя Стэнфордского университета в Калифорнии. Таким образом он добивался доверия людей и предлагал им «безопасно» инвестировать деньги.

Вскоре после этого он перечислял деньги с их счетов в собственные банки в Антигуа и прочих экзотических местах. Он даже платил политикам, чтобы его покрывали, однако это не помогло: получил срок в 110 лет. Всего он украл $7 млрд.

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Крупнейшая схема Понци в истории была организована Бернардом Мэдоффом, экс-председателем совета директоров биржи NASDAQ. Он объяснял клиентам, что инвестирует в синтетические фьючерсы, но на самом деле просто использовал средства со счетов клиентов, чтобы платить тем, кто желал вывести деньги. При этом он не давал нереалистичных обещаний и очень убедительно себя презентовал.

Схема действовала примерно с 1991 года. Учитывая недополученные доходы, ущерб от действий Мэдоффа составил $65 млрд. В конце концов, он был приговорен к 150 годам тюремного заключения и умер в 2008 году.

Биткоин, несмотря на свою рискованность, остается популярным активом для инвестиций. Его бешеная популярность вдохновила создателей платформы Bitconnect. Они обещали инвесторам годовой доход в 90%, а деньги, по-видимому, получали за счет реферальной программы. В 2018 году криптовалюта за шесть часов упала с $331 до $21, основные инвесторы ушли с нее, и схема обвалилась. Инвесторы потеряли в общей сложности $250 млн.

В статье использованы материалы следующих источников:

Joblist

The Compliance & Ethics Blog

Peachyessay

Trendingstock.today

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