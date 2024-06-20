Что такое среднесписочная численность работников и как ее рассчитать

Сведения о среднесписочной численности работников нужны любой организации, так как это помогает в формировании и подаче финансовой отчетности, формировании фонда оплаты труда и прочих важных аспектах работы компании. В статье расскажем, как формировать среднесписочную численность работников и как она должна рассчитываться.

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Среднесписочная численность работников — что это?

Среднесписочная численность работников — среднее количество работников, которые числились в компании в течение определенного периода. Такой показатель важен для любой компании, так как он учитывается для внесения страховых взносов и прочих отчетностей.

Важно отличать среднесписочную отчетность от списочной численности работников. Для этого приведем примеры каждого из определений:

Среднесписочная численность сможет показать, сколько человек было занято в определенный период в компании. Информация для этой отчетности берется из средней численности работников.

Средняя численность работников подразумевает собой количество человек, что работали в этот день в компании. Каждый из работников будет учитываться как единица. При этом учитываются все сотрудники, даже те, которые отсутствуют.

Как считать среднесписочную численность работников?

Чтобы посчитать среднесписочную численность, воспользуйтесь простой пошаговой инструкцией, которая описана ниже.

Шаг 1: учет всех сотрудников

Чтобы рассчитать среднесписочное количество сотрудников, которым предприятие выплатило заработную плату в 2023 году, следует сложить общее число сотрудников, которые получили оплату за все периоды времени. Включите в подсчет всех работников, которым выплачена зарплата в течение 2023 календарного года, независимо от их статуса (полный рабочий день, неполный рабочий день, временные, сезонные, наемные или почасовые работники).

Обратите внимание, что периоды оплаты труда могут быть разными: ежемесячными, еженедельными, двухнедельными и так далее.

У ООО были проведены выплаты согласно следующим данным:

Период оплаты за 2023 год Количество сотрудников, которые получили заработную плату 1 месяц 30 2 месяц 29 3 месяц 32 4 месяц 32 5 месяц 32 6 месяц 32 7 месяц 33 8 месяц 34 9 месяц 34 10 месяц 34 11 месяц 34 12 месяц 33

Шаг 2: делим общее количество сотрудников на периоды оплаты

Разделите общее количество сотрудников (из шага 1) на количество периодов оплаты, которые были у предприятия в 2023 году. Обязательно подсчитайте все периоды оплаты, когда у вас не было сотрудников, то есть в ведомости их было ноль.

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Как составить договор с сотрудниками?

У ООО было 12 периодов оплаты в году, и всего была выплачена заработная плата 389 сотрудникам. В результате делим 389 (общее количество сотрудников, было получено в результате сложения второго столбца — общего количества сотрудников) на 12 (общее количество периодов, во время которых была выплачена заработная плата) и получаем 32,42.

Шаг 3: округление полученного результата

Как только получили результат, сразу же можем его округлить. В нашем случае значение составит 32. Если бы было 32,5 и больше, то округлили бы в сторону 33.

Другие варианты расчета среднесписочной численности работников

Предусмотрены и другие способы — по месяцу и неполной занятости.

Расчет по месяцу

Для начала нужно выяснить, сколько всего человек работало за весь календарный месяц, и важный момент — выходные и праздники также входят в формулу расчета среднесписочной численности. Например, если считать субботу, то в количество работников включаем тех, которые были заняты в компании в пятницу. Исключением будут сотрудники, день увольнения которых пришёлся на пятницу.

Допустим, что в компании с 1 по 20 мая работало 100 человек, а в период с 21 по 31 мая — 102 человека, в компанию были наняты новые сотрудники. В результате должно получиться следующее:

((20 × 100) + (11 × 102)) / 31 = (2 000 + 1 122) / 31 = 3 122 / 31 = 100,7

В результате среднесписочная численность работников за май составила 101 работник. Этот же алгоритм используется и для расчета среднесписочной численности работников за месяц.

Для неполной занятости

Если сотрудники работают неполный рабочий день, то формула примет следующий вид:

ССЧ = количество отработанных часов работником / количество фактических рабочих часов на предприятии

К примеру, что в компании работает 50 сотрудников, 20 из которых относятся к специальной категории (они сами по себе должны отрабатывать сокращенный рабочий день, например, несовершеннолетние). Получается, что сотрудники отработали 100 часов, а количество фактических часов должно было составлять 160. В результате ССЧ по неполной занятости составил 0,625.

Расчет по периодам

Может учитываться как месяц, так и несколько месяцев, полгода и так далее.

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Для получения этого показателя используется формула:

Среднесписочная численность работников за период = сумма ССЧ за период / количество месяцев в выбранном периоде

Обратимся к уже знакомой компании, которая ранее была рассмотрена у нас в примере, возьмем показатели из расчета по месяцу и по неполной занятости. А также укажем, что нам нужны данные за квартал. В результате получим:

Среднесписочная численность работников за квартал = ((0,625 × 10 × 3) + (101 × 3)) / 3 = (19 + 303) / 3 = 107,33 = 107

Зачем рассчитывать этот показатель?

Этот показатель нужен при заполнении расчета страховых взносов, а также применяется при составлении отчетов о взносах за травматизм. С 2023 года среднесписочная численность указывается в заголовке раздела 2 формы ЕФС-1, которая заменила форму 4-ФСС.

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