Не просто развлечение: стартап DeepWell разрабатывает терапевтические видеоигры

Видеоигры часто критикуют и обвиняют в том, что они вредят игрокам. Однако это мнение так и не получило научного подтверждения. При этом все больше проектов изучают возможность применять игры в лечебных целях. Один из них — стартап DeepWell Digital Therapeutics , который будет создавать специализированный контент и помогать другим разработчикам адаптировать собственные игры для помощи в терапии.

Deepwell — это творение Майка Уилсона, соучредителя студии разработки инди-игр Devolver Digital, и Райана Дугласа, который был основателем и бывшим CEO производителя медицинского оборудования Nextern. Они заручились поддержкой множества экспертов как в области здравоохранения, так и в разработке игр.

Дуглас отмечает, что в первую очередь проект сосредоточится на проблемах ментального здоровья.

«Игры обеспечивают как уровень вовлеченности, так и терапевтическое улучшение в лечении психического здоровья. Они открывают людям возможность мыслить и действовать по-другому благодаря самореализации, биологической обратной связи, самостоятельности и ролевым играм, а также могут ускорить овладение новыми навыками за счет повышения нейропластичности», — отмечает он.

«Нашу среду часто осуждают из-за предполагаемого негативного воздействия на разум и тело, — говорит Уилсон. — Но... видеоигры могут быть полезны, и, благодаря глобальной цифровой дистрибуции, это вадный инструмент, позволяющий сделать лечение доступным и доступным. Более того, игры доставляют удовольствие, поэтому пациенты и игроки будут снова и снова обращаться к их положительным преимуществам».

У Уилсона значительный опыт в индустрии видеоигр. Он работал в id Software, которая создала Doom, был соучредителем Ion Storm, соосновал первое отраслевое издательство для разработчиков Gathering of Developers и является соучредителем Digital Devolver, ныне публичной компании, которая разработала популярную игру в жанре «королевская битва» Fall Guys: Ultimate Knockout.

«Это миссия, направленная на то, чтобы изменить то, как вся наша индустрия и аудитория относятся к играм, — говорит Майк Уилсон, — изменить отношение как авторов, так и игроков».

Исследователи уже много лет пропагандируют потенциал видеоигр для здоровья.

Например, в 2015 году Ubisoft и Монреальский университет Макгилла объединились, чтобы создать игру, которая поможет людям с амблиопией (еще одно название — «ленивый глаз»). Разработанная ими игра Dig Rush доступна только по рецепту врача. Для тренировки мозга в игре задействуются оба глаза с помощью различных уровней контрастности красного и синего цветов и специализированной пары стереоскопических очков.

Исследование, проведенное в 2015 году в Университете Фрайбурга в Германии, показало, что сюжетные игры могут быть полезны для людей с аутизмом, удовлетворяя их потребность в социализации.

Сразу несколько исследований продемонстрировали, что включение видеоигр в физиотерапию может помочь людям с болезнью Паркинсона улучшить как равновесие, так и походку, а также их умственные способности.

Другие также изучают геймификацию здравоохранения. Такие компании, как Sensorium, надеются, что взаимодействие в метавселенной может обеспечить расслабление и дружеское общение, чтобы помочь улучшить психическое здоровье игроков.

Однако метод DeepWell немного отличается. Проект разработал набор процессов, которые соответствуют руководящим принципам Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и помогают обеспечить соблюдение нормативных требований на этапах разработки и развертывания проектов.

В планах стартапа — не только создавать собственные игры, но и помогать другим разработчикам определить, какие проекты потенциально могут быть полезны для лечения. Выбранные игры могут использовать инструментарий DeepWell для внедрения терапевтических технологий, что позволит команде получить все необходимые разрешения. И, как это сделала Devolver Digital с инди-играми, Deepwell также выступит в качестве издателя.

Это должно позволить компании быстро развиваться — и продемонстрировать, что игры могут быть чем-то большим, чем просто развлечением. Первая серия игр должна выйти в 2023 году. В планах — выпуск одного-двух оригинальных проектов, шести-восьми партнерских и запуск собственой платформы для игроков.

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