Стартап из США нашел способ отказаться от нефтехимии

Cтартап Twelve научился создавать нефтехимикаты на основе CO2 c помощью искусственного фотосинтеза. Их можно использовать для производства всего: от автомобильных запчастей до стирального порошка. Эта технология может стать альтернативой нефтехемической промышленности и позволит сократить углеродный след.

В каждом доме есть множество вещей, созданных из продуктов нефтехимии — от кроссовок и коврика для йоги до шампуня, косметики и много другого. По некоторым оценкам, эти вещества присутствуют как минимум в 6 тысячах различных продуктов. Реальное число, вероятно, намного больше.

Стартап под названием Twelve разрабатывает альтернативу ископаемому топливу. Его технология позволяет использовать в производстве не нефть, газ или уголь, а углекислый газ. Полученные вещества будут идентичным тем, что содержат нефтехимические продукты.

«Они будут идентичны привычным продуктам, но изготовленным из переработанных выбросов», — говорит Николас Фландерс, соучредитель и CEO стартапа.

Компания Twelve, которая только что объявила о привлечении $57 млн в раунде A, одной из первых начала коммерциализацию искусственного фотосинтеза. Вдохновившись тем, как растения превращают углекислый газ, воду и солнечный свет в углерод, стартап решил использовать возобновляемые источники электроэнергии и воды для получения углерода из CO2. Из этого элемента можно создать этилен, основной ингредиент для производства пластика.

«В основном мы используем электричество, чтобы разделить CO2 и воду, — отмечает Фландерс. — А затем катализаторы, которые являются частью нашей основной технологии, воссоединяют эти атомные частицы для создания новых молекул».

Разработка технологии искусственного фотосинтеза началась в университетах в 1960-х годах, однако реализовать ее в промышленных масштабах было довольно сложно. В прошлом ученые использовали устройства, которые одновременно преобразовывают солнечную энергию и расщепляют воду в одной камере. Система Twelve разделяет эти два этапа, что делает технологию более эффективной и масштабируемой.

Сам стартап называет этот процесс промышленным фотосинтезом. Созданные катализаторы можно использовать в существующем реакторе, который был разработан для производства зеленого водорода, поэтому компании не нужно начинать с нуля с совершенно новым оборудованием.

В прошлом году компания сотрудничала с Mercedes-Benz для создания первых автомобильных запчастей из переработанного углекислого газа. «Что интересно, новый автомобиль содержит около 300 килограммов полимеров, и почти все мы можем создать из CO2, — заявляет Фландерс. — Это будет актуально даже для электромобилей».

Фото в тексте: Twelve

Помимо этого, Twelve также работает с Proctor & Gamble над ингредиентами для стирального порошка Tide, содержащими CO2.

Все больше компаний задумываются о том, чтобы сократить использование нефтехимических продуктов и снизить углеродный след. Например, производитель потребительских товаров Unilever обязался к концу десятилетия постепенно отказаться от их использования в чистящих средствах.

По словам Фландерса, производство продуктов из CO2 никак не влияет на характеристики материала, поэтому конечный продукт будет таким же, как и раньше. Компаниям не придется перестраивать цепочку поставок — поставщикам нефтехимии придется лишь использовать в производстве электрохимический реактор.

Стартап считает, что после масштабирования он сможет конкурировать по стоимости с нефтехимикатами, изготовленными из ископаемого топлива. Twelve также планирует производить другие продукты из CO2, например, реактивное топливо с нулевым выбросом углерода могло бы быть актуально для авиационной отрасли, поскольку создание большого самолета, работающего непосредственно на электричестве, пока не представляется возможным.

Компания создает еще одно устройство для «преобразования углерода», которое можно использовать на промышленных объектах, способных улавливать CO2. «Наше устройство будет превращать их СО2 в полезные продукты, прежде чем они успеют попасть в воздух», — добавляет Фландерс.

У стартапа (предыдущее название Opus 12) есть небольшие пилотные проекты с компаниями Shell, Repsol и SoCalGas, которые работают на ископаемом топливе. Каждая из них стремится сократить выбросы на производствах под давлением инвесторов и ужесточающейся политики.

«Нам не нужно отказываться от продуктов на основе углерода, — рассуждает Фландерс. — Они повсюду вокруг нас. Но мы можем получать этот углерод другим путем. Больше не нужно использовать ископаемый углерод».

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