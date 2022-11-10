Батарейки, навоз и морские водоросли — как стартапы пытаются справиться с нехваткой удобрений

Сокращение поставок удобрений грозит неурожаем и, как следствие, резким ростом цен на продовольствие. В последние годы сразу несколько европейских стартапов занялись поиском решений этой проблемы. В материале — о самых ярких проектах.

Самое традиционное из удобрений

Навоз традиционно используется для удобрения полей. Но что, если ускорить этот процесс и сделать натуральный продукт таким же эффективным, как химические удобрения?

Норвежский стартап N2 Applied изучает этот вопрос последние 10 лет. Он разработал машину, которая при помощи электричества извлекает оксид азота из атмосферы и закачивает его в жидкий навоз. Повышая содержание азота в субстанции, можно предотвратить утечку аммиака и метана, создав более эффективное и менее зловонное удобрение.

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«В этом случае фермер перерабатывает питательные вещества на ферме и становится независимым от внешнего поступления азота в виде химических удобрений. А поскольку это круговая модель, она позволяет производить продукты питания с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду», — прокомментировал CEO N2 Applied Карл Хансен.

У N2 Applied девять пилотных установок на промышленных фермах в Нидерландах, Великобритании и по всей территории Скандинавии. Используя обратную связь проектов, N2 Applied разрабатывает машину нового поколения, которая поступит на рынок позже в этом году.

Удобрения естественного происхождения

Есть и более новаторские решения. Французский стартап Toopi, основанный в 2019 году, использует человеческую мочу для производства удобрений. Журналы по садоводству давно пишут о пользе этой субстанции для удобрения растений, но никто еще не пытался построить бизнес на ее сборе для коммерческого использования — до сих пор.

По словам Майкла Роуза, основателя Toopi, моча от природы богата азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Она не только хорошо проявляет себя как удобрение, но и отлично помогает микроорганизмам расти в почве.

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«Только во Франции мы производим 30 млрд л мочи и не можем использовать такой объем. Вместо этого мы собираем мочу из писсуаров, расположенных в больших зданиях и локациях вроде спортивных арен», — говорит Роуз.

Toopi находится на ранней стадии, но уже подписал соглашение с крупным дистрибьютором удобрений на всю свою продукцию в течение следующих трех лет. За это время компания разместит установки для переработки в местах сбора мочи.

Для Роуза эта субстанция — ключ к будущему удобрений. «Единственный способ прекратить использование минеральных удобрений или сократить его — перерабатывать мочу. Это не оставляет химический след», — говорит он.

Углеродная диета

Чаще всего удобрения состоят из трех слагаемых — азота, фосфора и калия в различных пропорциях в зависимости от культуры. При этом азот производится с использованием большого количества нефти и газа.

Однако существуют также способы производить эти удобрения, не нуждаясь в огромных количествах углеводородов. Традиционные азотные удобрения создают 2,5% глобальных выбросов парниковых газов, связанных с ископаемым топливом, однако существует несколько стартапов, которые ищут способы производить их, оставляя гораздо меньший углеродный след.

Один из них — NitroCapt, шведский стартап, который в следующем году открывает пилотный завод в Германии по производству азотных удобрений без выбросов парниковых газов. Это достигается путем фиксации азота из воздуха с помощью энергоэффективного запатентованного реактора, который может работать от возобновляемой прерывистой электроэнергии вне сети.

«Наша цель — внести свой вклад с помощью технологии, которая сможет добиться локального самообеспечения азотом, наиболее важным питательным веществом с точки зрения объема и стоимости, — комментирует Форсберг. — В связи с текущим развитием событий мы изучаем, как можно еще больше ускорить наше развитие, чтобы выйти на рынок и предложить нашу технологию как можно скорее».

Топ-10 европейских стартапов-производителей удобрений по объему инвестиций, млн евро. Инфографика: Dealroom, Sifted

Еще одна шведская компания, работающая в этой области, — Cinis Fertilization, которая недавно подписала соглашение с производителем аккумуляторных батарей Northvolt. Они собираются использовать побочный продукт производства соли сульфата натрия для получения сульфата калия. Технология задействует промышленные побочные продукты и более низкие температуры, поэтому углеродный след будет на 75% ниже, чем у традиционных удобрений.

CEO проекта Джейкоб Лидберг комментирует: «В связи с ростом цен на газ и нефть в прошлом году мы увидели интерес к экологичному производству удобрений в Европе. То, что мы делаем, не ново, но в прошлом производители удобрений нагревали серную кислоту и хлорид натрия до 700°C, для чего требуется много нефти и газа».

«Мы задействуем отходы производства и можем получить тот же конечный продукт, используя низкие температуры и возобновляемые источники энергии», — добавляет он.

Cinis Fertilization будет продавать свою продукцию производителям удобрений, чтобы она стала составной частью продукта, который в конечном итоге покупают фермеры. NitroCapt стремится сделать так, чтобы местные компании стали производителями, которые могут напрямую поставлять продукцию фермерам.

Подкормки

Если удобрения с азотом, фосфором и калием — это хлеб с маслом для фермера, то такие стимуляторы, как минералы, — это варенье сверху. Некоторые из них можно найти в батарейках.

Цинк, марганец и медь — металлы, полезные для сельскохозяйственных культур. Финский стартап Tracegrow нашел способ извлекать их из использованных щелочных батарей, очищать и превращать их в органическую некорневую подкормку (наносится непосредственно на листья растений).

Аналогичным образом, морские водоросли содержат полезные микроэлементы, альгинаты (быстро усваиваемые растениями сахара) и фитогормоны (полезные для развития сельскохозяйственных культур). Испанский стартап Ficosterra уже начал продавать это «древнее» удобрение своим клиентам в Европе, Мексике и Израиле.

Продукция Tracegrow и Ficosterra не может заменить азот, фосфор и калий. Но Луис Ломбана, основатель и CEO Ficosterra, считает, что такие добавки могут снизить потребность в дорогостоящих удобрениях, обеспечивая такую же урожайность.

«Сейчас мы проводим проект, финансируемый Программой развития ООН, в рамках которого доказываем, что можно сократить количество обычных удобрений на 30%, а в сочетании с другими продуктами получить тот же урожай, что и раньше», — комментирует он.

Недавно разработанные удобрения вряд ли смогут предотвратить кризис в ближайшем будущем. Но в долгосрочной перспективе они могут сделать Европу более самодостаточной и при этом сократить выбросы парниковых газов, источником которых долгое время были традиционные удобрения.

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Фото на обложке: ronstik / Shutterstock