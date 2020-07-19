Не откладывайте будильник — это может нарушить режим сна

Если по утрам вы нажимаете кнопку «Отложить будильник» и пытаетесь подремать еще несколько минут, это может вызвать серьезные проблемы со сном. Специалист в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Стивен Бендер объясняет: несколько дополнительных минут сна могут запутать мозг, и он начнет вырабатывать вещества, которые со временем будут вызывать желание вставать все позже и позже.

Многие рано или поздно выбирают «Отложить будильник», но эти безобидные несколько минут могут нам навредить. Прежде всего стоит разобраться, почему мы нажимаем на эту кнопку. Для некоторых это просто старая привычка, однако она также может означать серьезные проблемы со сном. Доказано, что они вызывают такие патологии, как повышенное давление, нарушение памяти и лишний вес. Как специалист по лицевой боли Бендер много изучал сон и то, как он влияет на состояние пациентов с хроническими болями. Тесты показали, что многие из них страдают от нарушений сна.

Что считать нормальным сном?

Если мы чувствуем усталость при звонке будильника, станет ли лучше, если подремать еще немного? Пока это не подтверждено научными исследованиями, но скорее всего — нет. Внутренние часы нашего организма управляют его работой с помощью так называемых циркадных ритмов — физических, ментальных и поведенческих изменений, которые происходят ежедневно.

Большинству взрослых требуется спать примерно семь с половиной-восемь часов, чтобы провести достаточно времени в быстрой и медленной фазах сна. Обычно за ночь мы четыре-шесть раз проходим цикл из трех стадий медленного сна и одной — быстрого. Начало ночи мы проводим в фазе глубокого сна, а конец — в фазе быстрого сна.

Качество сна важно

Для хорошего, глубокого сна нужно поддерживать этот режим. Если его нарушить, после пробуждения мы будем чувствовать себя уставшими.

На циклы сна может действовать несколько факторов. Например, если человек плохо дышит во сне (храпит или страдает апноэ), это нарушает нормальную цикличность и заставляет просыпаться с чувством беспокойства. На качество сна также могут влиять использование гаджетов, употребление табака, алкоголя или пищи поздним вечером.

Часто мы начинаем откладывать сигнал будильника в подростковом возрасте, когда наши циркадные ритмы несколько изменяются, и нам хочется позже ложиться и вставать. Но лишние десять минут не помогут выспаться. По некоторым гипотезам, это скорее обманет мозг, и он начнет выделять больше нейрохимических веществ, вызывающих сон.

Вывод: возможно, лучше всего будет установить будильник на определенное время и сразу встать с постели. Если по утрам вы постоянно чувствуете усталость, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить причину.

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Фото на обложке: Sam Wordley / Shutterstock