Шесть приемов сторителлинга, которые повышают эффективность маркетинговых кампаний в 10 раз

В своем блоге на Medium Джано поделился шестью приемами сторителлинга, которые помогут увеличить показатели кликабельности и конверсии. Приводим адаптированный перевод его статьи.

Маркетинговые кампании не всегда оправдывают ожидания. Консультант по маркетингу Джано ле Ру (Jano le Roux) утверждает, что проблема — в подаче информации. По его словам, чтобы превратить потенциальных клиентов в реальных, эффективнее всего использовать сторителлинг, поскольку это наиболее привычный для нас способ думать, обучаться и делиться важной информацией.

Делайте главным героем клиента, а не бренд

Клиент должен быть представлен как восходящий герой, а бренд — как надежный напарник, который помогает ему добиваться целей. Вот как этот прием использует интернет-магазин очков Warby Parker.

Вариант 1 (клиент не является героем): «Наши очки сделают вас счастливым и подчеркнут вашу привлекательность — мы позаботимся о ваших глазах. Примерьте?».

Вариант 2 (клиент — главный герой): «Покупка очков должна приносит радость и подчеркивать вашу привлекательность — мы позаботимся о ваших глазах. Примерьте?».

В первом предложении Warby Parker рассказывает, чего должен добиться герой, а во втором — превращает бренд в помощника, способного помочь ему в этом. А в завершении стоит ненавязчивый призыв к действию.

Восполняйте пробел между настоящим и мечтой

Переносите внимание с реальности клиента к его мечте. Рассказывайте историю о месте, в существование которого он верит и которое делает его счастливым. Показывайте мечту о лучшей жизни.

Этот прием можно наблюдать в рекламном ролике парков развлечений Disneyland Париж.

В идеале, бренд должен представлять собой мост между двумя реальностями. Чем больше история сопоставима с мечтой клиента, тем легче будет установить с ним связь.

Рассказывайте о неудачах

Многие сопереживают «неудачникам»: они производят гораздо большее впечатление, чем идеальные персонажи. Когда зритель видит, что усилия окупаются, это дает ему надежду и вдохновляет его. Неудачники мотивируют становиться лучше.

Фото в тексте: Jacky Lo

Выше представлен пример истории о неудачах от Jacky Lo, рассказанной в одном фото, которое стало вирусным на Linkedin.

Демонстрируйте последствия бездействия

Бездействие может оказывать такое же сильное влияние, как и действие. Противоречие — мощный инструмент с точки зрения сторителлинга. Показав последствия бездействия, можно подчеркнуть важность идеи, доносимой до читателя. Если человек видит, к чему привел выбор персонажа, то его действия кажутся более значимыми.

Министерство здравоохранения Австралии воспользовалось этой техникой в ролике, посвященном влиянию бездействия во время пандемии коронавируса.

Становитесь частью истории клиента

Предоставьте клиенту возможность привнести свою историю в жизнь бренда. Самый простой способ — обратиться к распространенным действиям, которые совершает каждый человек.

Вариант 1 (бренд не является персонажем истории клиента): «Завтрак с Макмаффином — предложение, от которого невозможно отказаться. Попробуйте и вы».

Вариант 2 (бренд — персонаж истории клиента): «Иногда по утрам хочется Макмаффин. А иногда — Макгриддл. Жизнь — странная штука».

McDonald’s представляет Макмаффин и Макгриддл как «персонажей», которых герою хочется после пробуждения. Это максимально повышает его интерес к контенту и вовлекает в него.

Рассказывайте историю одного человека, а не многих

Наш мозг устанавливает связь с отдельными людьми, а не с группами. Именно поэтому рассказы о несправедливости по отношению к одному человеку оказывают большее воздействие, чем об общей проблеме.

Таким приемом воспользовалась Apple в ролике, посвященном ее приверженности к борьбе с изменением климата.

Вселенная состоит из небольших историй. Вот какую стратегию предлагает Джано.

Превращайте маркетинговые кампании в истории.

Делитесь ими с пользователями.

Совершенствуйте свой подход и повторяйте процесс.

Рассказывайте значимые истории — обращайтесь к людям и их сердцам.

Источник.

Фото на обложке: paffy / Shutterstock