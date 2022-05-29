Шесть приемов сторителлинга, которые повышают эффективность маркетинговых кампаний в 10 раз

Маркетинговые кампании не всегда оправдывают ожидания. Консультант по маркетингу Джано ле Ру (Jano le Roux) утверждает, что проблема — в подаче информации. По его словам, чтобы превратить потенциальных клиентов в реальных, эффективнее всего использовать сторителлинг, поскольку это наиболее привычный для нас способ думать, обучаться и делиться важной информацией.
В своем блоге на Medium Джано поделился шестью приемами сторителлинга, которые помогут увеличить показатели кликабельности и конверсии. Приводим адаптированный перевод его статьи.
Делайте главным героем клиента, а не бренд
Клиент должен быть представлен как восходящий герой, а бренд — как надежный напарник, который помогает ему добиваться целей. Вот как этот прием использует интернет-магазин очков Warby Parker.
- Вариант 1 (клиент не является героем): «Наши очки сделают вас счастливым и подчеркнут вашу привлекательность — мы позаботимся о ваших глазах. Примерьте?».
- Вариант 2 (клиент — главный герой): «Покупка очков должна приносит радость и подчеркивать вашу привлекательность — мы позаботимся о ваших глазах. Примерьте?».
В первом предложении Warby Parker рассказывает, чего должен добиться герой, а во втором — превращает бренд в помощника, способного помочь ему в этом. А в завершении стоит ненавязчивый призыв к действию.
Восполняйте пробел между настоящим и мечтой
Переносите внимание с реальности клиента к его мечте. Рассказывайте историю о месте, в существование которого он верит и которое делает его счастливым. Показывайте мечту о лучшей жизни.
Этот прием можно наблюдать в рекламном ролике парков развлечений Disneyland Париж.
В идеале, бренд должен представлять собой мост между двумя реальностями. Чем больше история сопоставима с мечтой клиента, тем легче будет установить с ним связь.
Рассказывайте о неудачах
Многие сопереживают «неудачникам»: они производят гораздо большее впечатление, чем идеальные персонажи. Когда зритель видит, что усилия окупаются, это дает ему надежду и вдохновляет его. Неудачники мотивируют становиться лучше.
Фото в тексте: Jacky Lo
Выше представлен пример истории о неудачах от Jacky Lo, рассказанной в одном фото, которое стало вирусным на Linkedin.
Демонстрируйте последствия бездействия
Бездействие может оказывать такое же сильное влияние, как и действие. Противоречие — мощный инструмент с точки зрения сторителлинга. Показав последствия бездействия, можно подчеркнуть важность идеи, доносимой до читателя. Если человек видит, к чему привел выбор персонажа, то его действия кажутся более значимыми.
Министерство здравоохранения Австралии воспользовалось этой техникой в ролике, посвященном влиянию бездействия во время пандемии коронавируса.
Становитесь частью истории клиента
Предоставьте клиенту возможность привнести свою историю в жизнь бренда. Самый простой способ — обратиться к распространенным действиям, которые совершает каждый человек.
- Вариант 1 (бренд не является персонажем истории клиента): «Завтрак с Макмаффином — предложение, от которого невозможно отказаться. Попробуйте и вы».
- Вариант 2 (бренд — персонаж истории клиента): «Иногда по утрам хочется Макмаффин. А иногда — Макгриддл. Жизнь — странная штука».
McDonald’s представляет Макмаффин и Макгриддл как «персонажей», которых герою хочется после пробуждения. Это максимально повышает его интерес к контенту и вовлекает в него.
Рассказывайте историю одного человека, а не многих
Наш мозг устанавливает связь с отдельными людьми, а не с группами. Именно поэтому рассказы о несправедливости по отношению к одному человеку оказывают большее воздействие, чем об общей проблеме.
Таким приемом воспользовалась Apple в ролике, посвященном ее приверженности к борьбе с изменением климата.
Вселенная состоит из небольших историй. Вот какую стратегию предлагает Джано.
- Превращайте маркетинговые кампании в истории.
- Делитесь ими с пользователями.
- Совершенствуйте свой подход и повторяйте процесс.
Рассказывайте значимые истории — обращайтесь к людям и их сердцам.
Фото на обложке: paffy /
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