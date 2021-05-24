Как эффектно презентовать бизнес-стратегию

Стратегическое мышление — черта, отличающая исполнителей от лидеров. В свою очередь, разработка бизнес-стратегии — возможность продемонстрировать лидерские качества. Чтобы выступление запомнилось, а идея была принята коллегами, важно создать хорошую презентацию. И для этого может быть достаточно всего шесть слайдов. Рассказываем подробнее.

Хорошие собеседники знают, насколько важен сторителлинг. Чтобы вовлечь аудиторию, недостаточно просто изложить планируемые шаги и факты — нужно рассказать историю. Для этого отлично подходит электронная презентация: она позволяет управлять ходом повествования и делать акцент на важной информации с помощью визуальных элементов.

Но прежде чем перейти к секретам успешной презентации бизнес-стратегии, уточним два основных момента.

Стратегия — это не план. План представляет собой список тактик с поставленными сроками. Стратегия выходит за эти рамки: она помогает убедить аудиторию в надежности плана и заручиться ее поддержкой. Тактика — это ответ на вопрос «что», цель — «почему», а стратегия — «как».

План представляет собой список тактик с поставленными сроками. Стратегия выходит за эти рамки: она помогает убедить аудиторию в надежности плана и заручиться ее поддержкой. Тактика — это ответ на вопрос «что», цель — «почему», а стратегия — «как». Стратегия — это не электронная таблица. Независимо от того, как была разработана стратегия, в большинстве случаев лучше представить ее в форме слайдов (PowerPoint, Keynote, Google Slides). Электронная таблица может послужить как дополнение к презентации.

Успешная презентация по слайдам

Чтобы ваше выступление завлекло аудиторию, обратите внимание на следующую схему.

Задача

На первом слайде нужно четко сформулировать поставленную цель или бизнес-проблему, которую предстоит решить. Не бойтесь проявлять творческий подход: на слайде можно разместить пару предложений, график, изображение или даже сочетание всех этих вариантов.

Независимо от того, что вы выберете, стремитесь к краткости. Сказанное вами не обязательно должно полностью совпадать с тем, что написано на слайде. Вы можете уточнить некоторые моменты и предоставить контекст словами. Не размещайте много текста на экране — пусть лучше аудитория сосредоточится на вашей речи.

Инсайт

Каждая хорошая стратегия начинается с исследования. Затем из собранных данных извлекаются один или несколько инсайтов.

Простые данные не являются инсайтом — он представляет собой сочетание информации и сделанных выводов, то есть наблюдение и понимание.

Наблюдение: «Летом светлое пиво Coors Light занимает большую долю рынка».

Вывод: «В жаркую погоду люди предпочитают освежающие напитки, такие как светлое пиво».

Этот слайд следует представить в текстовом формате. В некоторых случаях можно показать ключевые выводы или даже сопоставить набор данных и соответствующий анализ. Для большей краткости все это можно поместить в приложение к презентации и показать при необходимости.

Принципы

Это первый слайд, иллюстрирующий стратегию. Он должен быть кратким и понятным, чтобы привлечь внимание и запомниться после презентации. Тщательно подбирайте слова и следите за грамматикой. Шрифт, макет, темп и тон голоса — все это имеет значение.

Не менее важно выбрать подходящее время для показа этого слайда. Как правило, встреча длится один час. Некоторые участники могут опоздать на 5-10 минут. К 20 минут большинство уже будет на месте, однако некоторые могут уйти раньше, особенно сотрудники руководящих должностей.

Поэтому представьте самый важный слайд между 10 и 20 минутами встречи — в этот период с большей вероятностью на встрече будет присутствовать максимальное число участников. Даже если ваш руководитель не успеет ознакомиться с деталями стратегии, он обязательно запомнит ее руководящий принцип.

Визуальная модель

Стратегия предполагает: если решать проблему определенным образом, то можно достичь желаемого результата. Этот прогноз потенциальной реальности, сделанный на основе данных, опыта и идей, можно представить в виде визуальной модели.

Визуальная модель должна демонстрировать приоритетность или соотношение различных факторов и действий в процессе достижения цели. Это может быть статистическая модель, построенная на графике, или просто слова и фигуры, показывающие теоретические шаги.

Это один из самых сложных этапов создания презентации. Однако визуальная модель поможет аудитории понять предложенную стратегию. Чтобы убедиться в ее эффективности, тщательно продумайте все детали, покажите ее коллегам до выступления и поработайте с их фидбеком.

Тактика

В этом разделе необходимо включить все детали реализации плана. Если задача особенно сложная, этой части можно посвятить больше одного слайда. Но помните: важно не количество, а качество. Используйте простой формат и лишь самую необходимую информацию.

Прежде чем завершить работу над этим разделом, прочитайте его и предположите, какие вопросы могут возникнуть у аудитории. Убедитесь, что готовы на них ответить. По возможности включите эти данные в описание плана. Если ответы отклоняются от темы, то лучше поместить их в приложение.

Сроки

Этот раздел можно объединить с предыдущим, но в большинстве случаев лучше выделить отдельный слайд. Здесь вам нужно ответить на следующие вопросы.

Сколько недель или дней потребует каждый этап представленного подхода?

Каких целей вы планируете достичь к определенной дате?

Когда вы продемонстрируете прогресс или результаты ключевым участникам?

К какому числу будет достигнут желаемый результат?

Установите реалистичные цели и по возможности постарайтесь выполнить их раньше поставленных сроков.

Заключение

По желанию презентацию можно дополнить заключительным слайдом. Это может быть список следующих шагов, мотивирующая цитата или просьба задать вопросы, которая пригласит зрителей к обсуждению. Выбор подходящего варианта будет зависеть от стандартов компании и самой аудитории.

Дополнительные советы

За несколько дней до выступления разошлите презентацию своим коллегам. Так участники смогут подготовиться, что повысит качество вопросов и обсуждений. В теме письма обязательно укажите «предварительное чтение», чтобы его никто не пропустил.

Отрепетируйте выступление перед зеркалом и не используйте заметки. Вы создали эти слайды, а значит, знакомы с представленной на них информацией и не нуждаетесь в сценарии. Главное — помнить историю и рассказывать ее с энтузиазмом.

Источник.