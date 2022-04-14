Попытки отдохнуть лишь вызывают тревогу. Почему это происходит?

Это парадоксальная и опасная ситуация: чтобы успокоиться, нужно найти успокаивающее занятие, которое может лишь усугубить состояние, спровоцировав паническую атаку. Особенно уязвимы люди с повышенной тревожностью. Рассказываем о причинах этого состояния и как с ним справиться.

Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни пытался расслабиться, но испытывал только симптомы стресса — негативные мысли, потоотделение или ускорение пульса. По оценкам, с этим сталкиваются от 30% до 50% людей.

Вы отрицаете, что испытываете стресс

Притворяться, что проблемы не существует — одна из наименее эффективных стратегий преодоления стресса.

Краткосрочные периоды отрицания помогают адаптироваться к изменениям, например справиться с эмоциями, вызванными смертью близкого человека. Но когда эта стратегия избирается для борьбы с ежедневными стрессами, мы заходим в тупик.

Когда мы находимся в отрицании, тело продолжает посылать нам сигналы стресса, чтобы побудить к действию и решению проблем. Поэтому все попытки расслабиться будут лишь изматывать.

Вот как с этим справиться.

Признайте, что симптомы стресса могут быть полезны. Тело пытается предупредить о проблеме и активирует все физиологические ресурсы: например учащенный пульс означает, что мозг получит больше обогащенной кислородом крови и сможет быстрее найти решение.

Запишите свои самые сокровенные мысли и чувства, связанные со стрессом. Это поможет найти его источник и справиться с ним. Так, бесполезно будет медитировать каждый день, если причина стрессов в переработках. Гораздо полезнее обсудить это с руководителем и коллегами, чтобы перераспределить нагрузку.

Попробуйте искать нестандартные решения. Пообщайтесь с близкими и друзьями, используйте онлайн-сервис или приложение. Возможно, это поможет больше, чем привычные вам методы избавления от стресса.

Вас беспокоит мнение окружающих

У каждого из нас есть особенно дорогое сердцу занятие, будь то работа или хобби. Мы посвящаем себя ему по разным причинам, и одна из них — признание. Некоторые просто хотят получить похвалу или доказать свою ценность в глазах окружающих.

Проблема в том, что порой это вынуждает человека доходить до предела возможностей, работать несмотря на болезнь и усталость. Мы даже начинаем беспокоиться, что из-за отдыха нас осудят. Все это негативно сказывается на благополучии.

Ситуация кажется знакомой? Попробуйте сделать перерыв от любимого занятия. Он не должен быть длительным или намеренно расслабляющим, но позволит почувствовать, что отдых — это нормально.

Вам трудно принимать решения

Делая выбор, некоторые люди не могут не продумать все возможные варианты. И это может изматывать. Даже приняв решение, например как отдохнуть, они продолжают сомневаться: возможно, стоило заняться чем-то другим?

Все это приводит к самобичеванию, вне зависимости от итогового решения. Иногда это может совпадать с ухудшением самочувствия. Эта привычка также вызывает ощущение стресса.

Следующие шаги помогут проработать ситуацию.

Выберите день, когда планируете расслабиться, и ограничьте число принимаемых решений . Другой способ — запланируйте, сколько времени будете отдыхать. Так вы будете уверены, что не откладываете более важные вещи.

. Другой способ — запланируйте, сколько времени будете отдыхать. Так вы будете уверены, что не откладываете более важные вещи. Помните, почему собираетесь расслабиться. Ваше здоровье важно, и эта мысль поможет не испытывать угрызений совести из-за безделья.

Впрочем, есть и положительная сторона. Даже если отдых провоцирует беспокойство, он все равно может благотворно сказываться на ментальном здоровье и даже личностном росте. Важнее всего найти занятие, которое будет вам по душе и поможет расслабиться. Это может быть что угодно — готовка, садоводство или пробежки — главное, чтобы оно позволило отключиться от повседневного стресса.

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