Платформа для писателей Substack хочет запустить рассылки о местных новостях

Стартап Substack предоставляет площадку для писателей, которые могут формировать и запускать собственные платные новостные рассылки. Среди авторов — много известных журналистов, которые ушли из крупных изданий и запустили собственный бизнес. Теперь Substack хочет привлечь писателей, которые будут освещать новости в своих городах.

Компания планирует вложить в новый проект $1 млн. Финансирование в виде годового оклада получат до 30 журналистов, заинтересованных в освещении местных новостей. Несколько писателей уже продают подписки на свои рассылки о местных новостях через Substack. Компания считает, что при правильном стимуле это будут делать и другие.

Ранее Substack проводила программу под названием Substack Pro, которая была направлена на привлечение известных писателей. У нового проекта похожие условия.

В первый год писатели могут получить до $100 тысяч единовременно, а также 15% от любой суммы дохода, который принесет новостная рассылка.

Затем они будут получать 90% с подписок, но без дополнительных платежей.

Новые писатели также смогут обучаться у других журналистов платформы и получат доступ к субсидируемым медицинским и прочим услугам.

Положение местных новостных изданий

В последнее время Substack охватывает все большую аудиторию и сталкивается с конкуренцией со стороны таких компаний, как Facebook, Twitter и некоммерческая открытая платформа Ghost. Стартап был запущен в 2017 году и привлек внимание тем, что на платформу приходили известные журналисты, которые покинули крупные издания. Из недавних примеров: бывший колумнист New York Times Чарли Варзел. Некоторые из них зарабатывают на Substack сотни тысяч долларов в год.

В течение последних 20 лет популярность интернета стремительно растет, а рекламные доходы местных новостных изданий становятся все меньше. Это приводит к сокращению редакции, ослаблению продуктов и уменьшению аудитории, а в результате — к еще большим потерям дохода.

Некоторые американские компании пытались исправить эту ситуацию.

Patch стремилась создать полностью цифровые редакции в городах по всей стране. Она все еще существует, но в меньших масштабах.

American Journalism Project хочет объединить благотворительность, корпоративные пожертвования и доходы от подписчиков в некоммерческую новостную модель.

Substack, в свою очередь, не претендует на то, чтобы в одиночку спасать местные новости. Компания просто считает, что есть аудитория, готовая платить за такой контент, и журналисты, способные заработать на жизнь с его продажи.

Но это скорее теоретическое утверждение. Некоторые из журналистов Substack, освещающих местные новости, рассказывают, что платформа не может обеспечить полноценный доход. Это значит, что они не тратят все свое время на освещение новостей. Поэтому Substack, скорее, является дополнительным источником местных новостей, а не полной заменой газеты.

Журналист Мэтт Эллиотт освещает политику Торонто через Substack City Hall Watcher. У него 900 подписчиков, каждый из которых платит по $5 в месяц или $50 в год. Но это лишь одна из нескольких подработок Эллиотта: он также ведет еженедельную колонку в Toronto Star и преподает журналистику в колледже. Он утверждает, что Substack приносит стабильный доход, заменяющий то, что раньше приносили продажи статей различным изданиям. По его мнению, это надежный способ заработка для фрилансера.

Адам Врен рассказывает о политике штата Индиана через Substack Importantville. У него 432 подписчика, которые платят ему по $150 в год. Его аудиторию составляют местные лоббисты, а также национальные репортеры, которые хотят быть в курсе событий в родном штате. Однако Врен тратит на свою новостную рассылку всего 5-6 часов в неделю. Помимо этого, он пишет о национальной политике для Insider. Он считает, что Substack всегда будет лишь дополняющим элементом для его журналистской карьеры.

Некоторые все же рассматривают Substack как источник средств для создания местного новостного издания. Прошлой осенью бывший писатель-фрилансер Джоши Херрманн запустил рассылку The Mill в Манчестере, Великобритания. Сейчас у него 850 подписчиков, каждый из которых приносит около $10. Средства позволяют ему нанять еще одного репортера и арендовать небольшой офис. Он считает, что в будущем сможет создать штат из пяти-шести сотрудников, а также фрилансеров.

По словам Херрманна, Substack приносит не самый большой доход. Однако он дает возможность создать нечто новое — местный журнал с бизнес-моделью, объединяющей Financial Times и Patreon.

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