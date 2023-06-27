Как цвет купальника может спасти жизнь

Сегодня можно найти купальные костюмы на любой вкус — удобные, цветные и даже с фактором SPF 50+. Однако вода и волны искажают некоторые цвета или принты, и в экстренной ситуации человек может просто пропасть из виду. В материале — о наиболее «безопасных» расцветках по результатам экспериментов.

Когда взрослый или ребенок оказывается в воде, разглядеть его бывает непросто. И это не родительская паранойя. По статистике, в США утопление является самой распространенной причиной смерти детей от года до четырех лет. Для детей от пяти до 14 лет это вторая по значимости причина смерти от несчастных случаев после автомобильных аварий.

Утопления без летального исхода происходят еще чаще: 7 из 8 тонущих успевают получить неотложную помощь. Даже если человек выживает, утопление может спровоцировать множество проблем со здоровьем, включая повреждение головного мозга.

Это касается не только детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно тонут около 236 тысяч человек — это почти 8% всех смертей, связанных с травмами.

Как ВОЗ, так и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выделяют факторы, которые снижают вероятность утонуть:

посещение уроков плавания;

наличие надлежащего ограждения вокруг домашних плавательных бассейнов (где чаще всего тонут маленькие дети);

постоянный надзор за детьми вблизи воды (по данным CDC, две трети случаев смерти от утопления среди младенцев происходят в ваннах).

Но когда ребенок (или взрослый) скрывается под водой, важна каждая секунда. И здесь эксперты выделяют еще один фактор, который помогает снизить риски — цвета и ткани, которые делают нас более заметными в воде.

Натали Ливингстон работала спасателем, инструктором по спасению, менеджером аквапарка и инспектором бассейнов и спа-салонов; сейчас она — соучредитель американской компании Alive Solutions, которая предоставляет информирование, тренинги и ресурсы по вопросам безопасности на воде.

По своему опыту она знала, что определенные цвета более заметны, чем другие. Но несколько лет назад она решила провести эксперимент.

«Еще в 2019 году я часто бывала со своими детьми у воды и видела тех, кто носил милые купальные костюмы не самых удачных цветов — дети прыгали в воду и просто исчезали. Поэтому мы решили на самом деле протестировать цвета и посмотреть, какие из них будут наиболее заметны в различных условиях» — рассказывает она.

Для этого ткань различных цветов, от красной как губная помада до флуоресцентно-зеленой, поместили под воду на глубину в 1 м. Тест проходил в разных условиях — в бассейнах с темным и светлым дном, а также в озере при спокойной воде и волнах.

В неспокойной воде — как, скажем, в полном людей бассейне или в океане — многие цвета было чрезвычайно трудно разглядеть. Хотя камера воспринимает свет иначе, чем наши глаза, Ливингстон говорит, что результаты теста соответствуют ее собственному опыту и наблюдениям других спасателей и инструкторов.

Хуже всего показали себя синие, серые и белые оттенки. Темные цвета также были плохо различимы. И хотя в тесте испытали не все пастельные тона, вполне вероятно, что им также будет не хватать видимости.

Одна из причин заключается в том, что в воде свет поглощается и рассеивается не так, как в воздухе, в результате чего многие цвета становятся менее насыщенными для наших глаз. Это происходит потому, что вода легко поглощает свет с большей длиной волны, и с увеличением глубины эффект быстро усиливается.

В результате при погружении в воду начиная с 1 м цвета в красной части спектра очень быстро становятся трудноразличимыми и полностью пропадают на глубине океана.

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Один очень наглядный эксперимент, проведенный образовательной телекомпанией PBS Learning, демонстрирует, насколько быстро это может произойти в море. На глубине в 4,8 м объект, который на поверхности был ярко-красным, приобретает голубоватый оттенок, даже если смотреть на него с близкого расстояния. Если наблюдатель находится на поверхности, все становится еще сложнее.

«В белом бассейне темные цвета выглядели как тени, а в мутной воде озера светлые цвета казались отражениями облаков», — объясняет она.

Любое волнение на поверхности воды тоже меняет восприятие. «Смотреть в воду — не то же самое, что смотреть сквозь воздух или окно — она может сильно искажаться при малейшем движении», — говорит Ливингстон.

Это означает, что светлые, темные и нейтральные тона — далеко не идеальные цвета для тех, кто хочет, чтобы его было легко заметить в воде. Даже некоторые яркие, основные цвета оказались не очень удачными: среди волн красный выглядит темным, его легко принять за тень, как и ярко-синий. Все эти цвета, отмечает автор BBC, являются одними из самых популярных для детских купальников.

Однако найти наиболее заметные цвета — неоново-розовый и неоново-оранжевый, которым немного уступают неоново-зеленый и желтый, — может быть на удивление трудно.

Совсем недавно, в мае 2023 года, Alive представила результаты еще одного теста. Его целью было сравнить однотонные ткани и принты — это важно знать, поскольку многие купальники украшены забавными изображениями и узорами. Они обнаружили, что наилучшая видимость достигается при использовании однотонных цветов.

Чуть менее хороший результат показали очень мелкие принты. Но в случае с крупными рисунками, даже если базовый цвет был ярким, изображения мешали его увидеть. Флуоресцентный оранжевый цвет с рисунком в белые полосы — который был наиболее заметным сплошным цветом — больше походил на отражение в воде. С темными полосами он почти исчезал.

Результаты не столь удивительны, если вспомнить, что многие рыбы используют полосы и узоры, чтобы замаскироваться под водой. Это помогает изменить очертания, чтобы хищникам было труднее их распознать.

По словам Ливингстон, учитывая результаты обоих тестов, она бы порекомендовала носить неоновые цвета, либо выбирать однотонные костюмы с цветными блоками или мелким принтом.

Сейчас таких купальников стало больше, чем несколько лет назад, но, как отмечает эксперт, производители менее осведомлены и найти подходящие модели по-прежнему сложно.

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Фото на обложке: Leszek Czerwonka / Shutterstock