Шесть действий, которые помогут стать счастливее. Советы из самого популярного курса Йельского университета

Сейчас на онлайн-платформе Coursera можно бесплатно пройти самый популярный курс Йельского университета под названием «Наука о благополучии» , который рассказывает, как шаг за шагом сделать себя счастливее. Президент и управляющий директор компании Cochrane Media Джастин Мейман уже познакомился с 10-недельной программой и поделился своими шестью главными открытиями.

Медитируйте

Во второй половине курса, с седьмой по десятую неделю, слушателям предлагают выбрать привычку, которую они хотят развить. Мейман остановился на медитации, которую в последние несколько лет неоднократно пытался освоить.

Курс позволил ему сосредоточиться на этой задаче и сделать медитацию ежедневным ритуалом. По словам Меймана, 15-20 минут сосредоточения на дыхании в тишине позволяют избавиться от тревоги, зарядиться энергией и усилить концентрацию.

Можно возразить, сказав, что все это не делает человека счастливее, но исследования доказывают, что медитация действительно улучшает внутреннее состояние человека.

Делайте перерывы в приятных занятиях

Прерывайте действия, которые вам нравятся: просмотр сериалов, поедание пачки любимых чипсов, прослушивание музыки. После каждой такой паузы возвращению к прерванному занятию будет еще приятнее, потому что вы заново переживете этот опыт и таким образом увеличите уровень своего счастья. Звучит странно, но исследования подтверждают это.

Относитесь к каждому дню как к последнему

По словам автора курса, доктора Лори Сантос, сама мысль о том, что жизнь, которая вам знакома, вот-вот исчезнет, ​​может значительно повысить вашу признательность миру. Эта идея позволяет взглянуть на все происходящее со стороны. Хорошие вещи, которые есть в вашей жизни, выходят на первый план, потому что вы начинаете бояться их потерять.

Инвестируйте в опыт, а не в материальные ценности

Оказывается, вещи теряют «ценность счастья» (happiness value) почти сразу после того, как вы их покупаете, поэтому лучше вкладываться во впечатления. С точки зрения счастья, путешествие в новое место является гораздо более выгодной инвестицией, чем покупка таких материальных ценностей, как одежда и техника.

Дольше смакуйте радостные моменты

Наслаждение моментом позволяет изучить и по-настоящему оценить его. Это упражнение также заставляет мозг дольше радоваться событию. Исследования показывают, что оживление приятных воспоминаний может продлить положительные эмоции вплоть до месяца. А чтобы усилить ощущения, поделитесь радостью с окружающими.

Проявляйте доброту

Случайные акты помощи действительно усиливают ощущение благополучия. При этом способов проявить доброту много: начать можно с пожертвований.

Еще один совет — попробуйте купить незнакомому человеку кофе. Исследования показывают, что деньги, потраченные на других, делают нас счастливее, и это касается разных культур по всему миру.

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