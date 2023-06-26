Почему произошло крушение батискафа «Титан»

Судно искали около четырех суток, и 22 июня Береговая охрана США сообщила, что его обломки были обнаружены. Все пассажиры погибли из-за «катастрофического взрыва».

Утром 18 июня в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», который совершал экспедицию к обломкам «Титаника». Аппарат компании OceanGate перестал выходить на связь менее чем через 2 часа после погружения. На борту находились пять человек, среди которых три пассажира и два члена экипажа, в том числе основатель и CEO OceanGate Стоктон Раш.

После того как «Титан» перестал выходить на связь, журналисты раскрыли множество подробностей о самом аппарате и его операторе OceanGate. Это исследовательская и туристическая компания, которая с 2021 года предлагает экскурсии к месту крушения лайнера «Титаник».

Журналист CBS Дэвид Пог, который побывал на «Титане» в прошлом году, отмечал, что батискаф собран из «подручных» материалов: например, балластом служили строительные трубы. В аппарате не было больших панелей управления — только одна кнопка, которая инициирует погружение, а управлялся он с помощью игрового контроллера за $30.

Джин Парк из Washington Post отметил, что такие контроллеры — не редкость для некоторых видов транспортных средств, даже тех, что использует армия США. Однако в «Титане», похоже, была более старая модель, и для нее требовалась хорошая связь Bluetooth, что не характерно для военных судов.

Более того, неясно, проходил ли «Титан» независимую оценку безопасности. В 2018 году отраслевые эксперты предупреждали OceanGate, что без этого во время экспедиций к «Титанику» могут произойти «катастрофические» проблемы.

В то время даже директор по морским операциям OceanGate был обеспокоен тем, что на экстремальных глубинах пассажирам может угрожать опасность, сообщило New York Times. Проблема возникает не впервые: Дэвид Пог рассказывает, что в прошлом году компания уже потеряла батискаф во время одного из погружений, и его местонахождение было неизвестно около пяти часов.

Однако OceanGate, а также ее основатель и CEO Стоктон Раш, который находился на затонувшем судне, заявляли, что инновации важнее опасений критиков.

В 2019 году компания писала в своем блоге, что не хочет сертифицировать «Титан» по стандартам безопасности. Как заявлялось, отчасти это связано с тем, что если предоставлять внешней стороне информацию о каждом нововведении до его тестирования в реальных условиях, это мешает быстро внедрять инновации.

В интервью Дэвиду Погу Раш сказал, что может обеспечить тот же уровень безопасности, нарушая правила, и что «на определенном этапе безопасность — это пустая трата сил».

Также нет свидетельств, что «Титану» пришлось выполнять требования законодательства. Подводные лодки не подпадают под действие международного морского права. В США действуют свои правила, но формально они не применялись, поскольку «Титан» стартовал с канадского корабля в международных водах.

Раш неоднократно рассказывал о креативном дизайне «Титана», который включает систему, способную, по его словам, отслеживать состояние корпуса батискафа в реальном времени. Раш и другие инвесторы вложили десятки миллионов долларов в OceanGate, в том числе в разработку этого корпуса, который должен был выдерживать огромное давление на дне океана.

OceanGate сотрудничала с NASA в рамках соглашения, которое позволяет агентству работать над передовыми исследованиями со сторонними организациями. Однако на прошлой неделе представитель NASA заявил, что агентство только консультировало по материалам и технологическим процессам, а тестированием и производством занималась OceanGate.

Раш говорил, что черпал вдохновение в индустрии космического туризма. Между подводным аппаратом в море и капсулой в космосе действительно есть что-то общее: помощь находится далеко, а окружающая среда крайне враждебна. В этом смысле морское дно кажется еще более отдаленным и опасным: в космосе радиосигналы могут преодолеть расстояния в много световых лет, но не распространяются под водой.

Большая разница в том, что компании в сфере космического туризма публично подчеркивают безопасность своих аппаратов. Что остается «за кулисами» — другой вопрос. Так, в 2021 году в коллективном письме бывшие и текущие сотрудники Blue Origin заявили, что компания ставит скорость выше безопасности. На это Blue Origin ответила, что ее ракета — «самый безопасный космический корабль из когда-либо спроектированных и построенных».

Однако эти компании знают: их клиенты видели кадры со смертоносными крушениями шаттлов. Поэтому они изо всех сил стараются их успокоить, хотя и просят их заранее подписывать отказ от ответственности, в котором, вероятно, подробно описываются риски.

По сравнению с этим публичное отношение OceanGate к безопасности кажется довольно легкомысленным — скорее напоминающим не современный космический туризм, а поспешную и временами неосторожную космическую гонку.

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Фото на обложке: OceanGate Expeditions