Шесть факторов, которые стоит учитывать перед космическим полетом

Рассмотрим шесть основных факторов, которые следует учитывать, если вы планируете поездку в космос или же просто интересуетесь этой сферой.

Суборбитальные полеты двух миллиардеров — Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса — ознаменовали возрождение космического туризма. Возможно, скоро тысячи коммерческих пассажиров отправятся в космос. Однако это также поднимает ряд вопросов: следует ли называть «космических туристов» астронавтами, какие законы защитят их, если они получат травму, и многие другие.

Для двух миллиардеров этот месяц стал знаменательным: они смогли провести несколько минут в невесомости и полюбоваться прекрасным видом Земли.

11 июля британский предприниматель Ричард Брэнсон и пять других пассажиров ракетоплана Unity взлетели примерно на 85 км над Землей.

20 июля основатель Amazon Джефф Безос вместо со своим братом и двумя членами экипажа достигли высоты в 106 км в капсуле New Shepard.

События широко освещались в СМИ и повысили узнаваемость брендов: Virgin Galactic Брэнсона и Blue Origin Безоса. Более того, они ознаменовали возрождение коммерческого космического туризма.

В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. С тех пор за Юрием Гагариным последовали около 600 обученных астронавтов, но лишь немногие стали космическими туристами.

В апреле 2001 года американский инженер Деннис Тито заплатил $20 млн, чтобы провести шесть дней на орбите Земли на российском сегменте МКС. Перед полетом он прошел трехмесячную подготовку в Звездном городке.

За ним последовали еще несколько очень богатых «орбитальных туристов». В 2009 году такой полет обошелся основателю Cirque de Soleil Ги Лалиберте в $35 млн.

В отличие от предшественников, Брэнсон и Безос не достигли орбиты Земли. С технической точки зрения организовать такие полеты проще. К тому же в теории они должны быть дешевле (хотя одно место на New Shepard было продано на аукционе за $28 млн).

Однако если вы можете позволить себе такое путешествие и планируете забронить место, помимо стоимости следует учесть еще несколько деталей.

Граница космоса

Несмотря на утверждения об обратном, понятие «космического пространства» не определено юридически. А значит, не существует и официальной границы, где заканчивается воздушное пространство и начинается космическое.

В прошлом Международная астронавтическая федерация (МАФ) использовала линию Кармана. Однако она не совпадает с границей какого-либо из научно-определенных слоев атмосферы. Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях пока еще не решил этот вопрос.

К счастью для Брэнсона, некоторые эксперты считают высоту в 80 км допустимой границей.

Несомненно, космическое пространство подвержено земной геополитике. Крупные страны-покорители космоса не видят необходимости в официальном определении границы, так как она четко обозначит верхние пределы их государств.

Статус астронавта

Договор о космосе 1967 года определяет астронавтов как «посланников человечества в космическом пространстве». Однако Соглашение о спасении, принятое в 1968 году, отсылает к «экипажу космического корабля». Это может означать, что не всех находящихся на борту следует считать полноценными астронавтами.

Конечно, эти юридические тонкости не мешают компаниям, которые занимаются космическим туризмом, награждать «крыльями астронавта» своих пассажиров.

Юридическая защита

Космические путешествия всегда определяли допустимый уровень риска для подготовленных астронавтов. Однако коммерческий космический туризм отличается от государственных программ и требует высочайших стандартов безопасности. Помимо этого, необходима система ответственности на случай, если пассажир получит какую-либо травму.

Космические туристы (или их семьи) не могут требовать компенсации в рамках Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, принятой в 1972 году. Она применяется только к случаям столкновения космических объектов, таких как спутники и космический мусор.

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Пассажиры смогут подать судебный иск в соответствии с национальным законодательством, однако, скорее всего, их попросят заранее подписать отказ от ответственности.

То же самое верно и в отношении международного воздушного права. Оно применяется к «воздушным суднам», и этого определения компании, по понятным причинам, будут избегать.

В перспективе для регулирования суборбитальных полетов и трансорбитального транспорта, вероятно, потребуется разработать систему «аэрокосмического права».

Космический бизнес

Появление космического туризма поднимет некоторые этические вопросы. К примеру, следует ли размещать рекламные билборды в космосе или открывать казино? К тому же потребуется определить правовую основу, которая будет регулировать эту деятельность.

Философия, лежащая в основе космического пространства, гласит: исследование и использование космоса «должно осуществляться на благо и в интересах всех стран». Экспертам еще предстоит решить, насколько космический туризм согласуется с этой философией.

Экологическая безопасность

Несомненно, космический туризм окажет влияние на окружающую среду Земли. Утверждается, что космический транспорт однажды станет крупнейшим источником выбросов углекислого газа. Космические полеты также потребуют тщательного управления, чтобы избежать катастрофических столкновений и космического мусора.

А если туристы отправятся на Луну, они могут вызвать загрязнение или нанести ущерб наследию ранних исследований планеты.

Космическая инфраструктура и персонал

Если космический туризм широко распространится, ему потребуется инфраструктура и сотрудники. В конечном счете они, вероятно, будут постоянно проживать в космических поселениях, а их дети станут «гражданами космоса». Какими правами они будут обладать? Возможно, они будут соблюдать земные законы или же текущие международно-правовые нормы касательно космического пространства.

Очевидно, эти вопросы касаются лишь будущего. Но, учитывая внимание, которое привлекли короткие поездки двух миллиардеров, задумываться о них следует уже сейчас. Космическое пространство — новый рубеж развития человечества, и оно не должно стать местом, где царит беззаконие.

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