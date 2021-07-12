Начало эпохи космического туризма? Как полет Ричарда Брэнсона отразится на индустрии

Полет Брэнсона укрепляет надежды энтузиастов на то, что космические путешествия скоро будут доступны обычным людям, а не только профессиональным астронавтам. Основатель Amazon Джефф Безос, также владеющий космической компанией, совершит аналогичную поездку через девять дней .

Мечта Ричарда Брэнсона наконец исполнилась, и на это потребовались десятилетия: теперь он может называть себя астронавтом. В прошедшее воскресенье миллиардер и пять членов экипажа небольшого ракетного самолета от компании Virgin Galactic, основанной Брэнсоном в 2004 году, совершили суборбитальный полет и благополучно приземлились на космодроме.

Как проходил полет Virgin Galactic

В 8:40 по Mountain Time самолет-носитель с ракетопланом V.S.S. Unity поднялся со взлетно-посадочной полосы на высоту около 15 км. После этого Unity отделился от носителя и включил собственный реактивный двигатель.

Ракетоплан Virgin Galactic побывал в космосе уже в четвертый раз. Однако это был первый запуск, напоминающий тот, что Virgin Galactic обещала предложить широкой публике. На борту были два пилота — Дэвид Маккей и Майкл Масуччи, а также четыре члена экипажа, включая Брэнсона.

Когда топливо было израсходовано, Unity поднялся на высоту 80-90 км. Четыре члена экипажа отстегнули свои ремни и находились в невесомости примерно четыре минуты, а затем вернулись на места. Снова войдя в атмосферу, Unity направился на посадку на космодром Spaceport America в Нью-Мексико.

Помимо Брэнсона на борту находились:

главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес;

ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт;

вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Задача Бандлы состояла в том, чтобы изучить еще один целевой рынок Virgin Galactic — ученых, проводящих исследования в микрогравитации. Она провела эксперимент Флоридского университета, в ходе которого следила, как растения реагируют на изменяющиеся условия — прежде всего колебания гравитации. Благодаря этим данным в будущих длительных миссиях можно будет выращивать пищу.

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На вечеринку в честь полета и зарождающегося бизнеса в сфере космического туризма были приглашены основатель SpaceX Илон Маск, юрист и политик Мишель Лухан Гришэм, губернатор Нью-Мексико и около 60 человек, заплативших за будущие полеты Virgin Galactic. После приземления членов экипажа R&B-исполнитель Халид представил новую песню.

Президент Virgin Galactic Майкл Мозес сообщил, что все прошло безупречно, и никаких проблем не было обнаружено. Спустя более часа после полета Брэнсон появился на сцене, чтобы отпраздновать успешную миссию. «Это было волшебно»‎, — сообщил он.

Развитие Virgin Galactic и неудачные запуски

В течение более десяти лет 70-летний британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон неоднократно заявлял о своей уверенности в скором запуске коммерческих полетов в космос. Брэнсон владеет состоянием в размере $6 млрд.

В будущем космического туризма были уверены и более 600 клиентов Virgin Galactic, которые заплатили $200 тысяч за билеты и до сих пор ожидают своего полета. А налогоплательщики Нью-Мексико даже вложили $220 млн в строительство космодрома Spaceport America, чтобы привлечь компанию Брэнсона.

И вот, спустя годы невыполненных обещаний, в следующем году Virgin Galactic, вероятно, наконец начнет запускать первых пассажиров в космос. Сейчас стоимость билетов составляет сотни тысяч долларов, поэтому такая возможность пока останется недоступна для большинства людей.

История бизнес-империи Virgin Group начиналась в 1970-х годах с небольшого музыкального магазина в центре Лондона. Затем он превратился в звукозаписывающий лейбл Virgin Records для таких групп, как Sex Pistols, Питер Гэбриел и многих других. В 1984 году Брэнсон стал сооснователем компании, которая в будущем превратилась в Virgin Atlantic.

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Со временем в Virgin Group появились услуги мобильной связи, пассажирские железные дороги и сеть отелей. Но не все подразделения работали безупречно. В прошлом году во время пандемии две авиакомпании Virgin Group объявили о банкротстве, а о предприятиях по производству безалкогольных напитков, косметических средств и нижнего белья сегодня помнят немногие.

Virgin Galactic стала частью неординарных увлечений Брэнсона, таких как прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. В 2019 году космическая компания вышла на биржу New York Stock Exchange в результате слияния с публичным инвестиционным фондом. Это дало новый потенциальный источник финансирования и возможность соперничать с более богатыми конкурентами. Virgin Group владеет 24% акций Virgin Galactic.

Ракетоплан Virgin Galactic — это увеличенная версия SpaceShipOne, который в 2004 году получил награду Ansari X Prize в размере $10 млн как первый многоразовый пилотируемый космический корабль от частной организацией, полетевший в космос дважды в течение двух недель.

Изначально Брэнсон утверждал, что космические полеты начнутся в 2007 году. Однако разработка более крупного корабля SpaceShipTwo затянулась. Его первая версия разбилась во время тестового полета в 2014 году. Два пилота погибли. После этого Virgin Galactic приостановила запуски, а спустя полтора года разработала Unity.

В 2019 году Virgin Galactic была близка к еще одной катастрофе: из-за неправильной установки новой термозащитной пленки произошла разгерметизация на заднем горизонтальном стабилизаторе. Члены экипажа не пострадали.

Соперничество Безоса и Брэнсона

Полет Безоса состоится примерно в 300 км к юго-востоку от Spaceport America из Ван-Хорна, Техас. Миллиардер отправится в космос на ракете New Shepard от его компании Blue Origin.

Blue Origin еще не отправляла людей на New Shepard, но уже провела 15 успешных испытаний полностью автоматизированной системы. Поэтому компания решила, что будет безопасно отправить Безоса в первый полет с экипажем.

К Безосу присоединится его брат Марк, а также 82-летний пилот Мэри Уоллос Фанк. В 1960-х годах она стала одной из нескольких женщин, прошедших жесткий отбор НАСА для астронавтов. В то время космическое агентство с не особой охотой принимало женщин. Четвертый неназванный пассажир заплатил за место $28 млн.

Корабли Blue Origin и Virgin Galactic не поднимаются достаточно высоко и быстро, чтобы выйти на орбиту Земли. Эти суборбитальные полеты скорее напоминают американские горки, на которых пассажиры могут парить в невесомости в течение нескольких минут и наслаждаться видом Земли на фоне космоса.

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В пятницу в своем аккаунте в Twitter компания Безоса подчеркнула соперничество с Virgin Galactic, в том числе тот факт, что New Shepard поднимается выше 100 км, что часто считается границей космоса. Однако Военно-воздушные силы США и Федеральное управление гражданской авиации США установили границу в 80 км.

В воскресенье Безос поздравил Брэнсона и других членов экипажа с успешным завершением полета. «Не могу дождаться, когда вступлю в этот клуб»‎, — написал он в своем аккаунте в Instagram. А Брэнсон заявил на пресс-конференции, что «это не гонка» и пожелал Безосу удачи.

Blue Origin еще не объявила стоимость билетов, а ранее заявленная Virgin Galactic цена в размере $250 тысяч, вероятно, еще вырастет. В воскресенье после полета Брэнсон объявил о розыгрыше двух мест на будущий запуск Virgin Galactic. Принять участие в нем можно бесплатно, однако пожертвование в благотворительную организацию Space for Humanity, которая стремится сделать космос более доступным, увеличивает шансы на победу.

До начала коммерческих запусков Virgin Galactic планирует провести еще два испытательных полета. В одном из них исследователи Военно-воздушных сил Италии проведут ряд научных экспериментов.

Будущее космических полетов

Уже в следующем году может начаться эпоха, при которой непрофессиональные астронавты будут регулярно отправляться на орбиту.

В сентябре 38-летний миллиардер Джаред Айзекман запланировал трехдневную поездку на орбиту, для которой арендует ракету и космический корабль у SpaceX.

В декабре Space Adventures организует 12-дневную миссию на МКС на российской ракете «Союз». В ней примут участие японский предприниматель и коллекционер предметов искусства Юсаку Маэдзава, а также кастинг-директор съемочной группы и продюсер Spacetoday Йозо Хирано.

В январе Axiom Space из Хьюстона организует еще одну поездку на космическую станцию.

Орбитальные полеты пока доступны только самым богатым — три клиента Axiom Space заплатят по $55 млн. Однако суборбитальные запуски смогут позволить себе и обычные обеспеченные граждане. Но сколько людей будут готовы потратить сумму, равную стоимости жилья, на несколько минут космического путешествия?

Карисса Кристенсен, основательница и CEO аэрокосмической консалтинговой компании Bryce Space and Technology, считает, что желающих будет много. По ее словам, с учетом предыдущих продаж, опросов и интервью при текущих ценах спрос составляет несколько сотен пассажиров в год. При значительном снижении цен их количество может вырасти до тысяч.

Однако председатель Space Adventures Limited Эрик Андерсон говорит об этом с меньшей уверенностью. 20 лет назад его компания продавала билеты на суборбитальные полеты за $98 тысяч. Одним из первых клиентов стала Уолли Фанк. Около 200 людей согласились на полет, однако ни одной из компаний не удалось подготовить ракету для обещанного полета. Space Adventures вернула деньги всем клиентам.

Теперь суборбитальный рынок выстроился вокруг битвы миллиардеров — Брэнсона и Безоса. Андерсон считает, что только они могут «заставить этот рынок работать»‎ благодаря своей известности и авторитету.

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