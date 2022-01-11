Три ключевые черты людей, которые достигают поставленных целей

Для своей книги Making It Happen: Lessons from the Frontline of Strategy Execution Стефенс пообщалась с десятками людей, достигших успеха в своей отрасли. Не каждый из них богат и известен — это обычные работники из таких сфер, как медицина и образование. Тем не менее каждому из них пришлось преодолеть определенные препятствия на пути к своей цели. И Стефенс утверждает, что все они обладают тремя общими чертами.

Писательница Ребекка Стефенс точно знает, как установить цель и достичь ее. Она известна тем, что покорила Семь вершин — высочайших вершин всех частей света.

Целеустремленность

Для Стефенс невероятно важна концепция «истинного пути». «Все опрошенные без исключения — это то, чем они занимаются, если можно так выразиться», — утверждает она. В определенный момент жизни эти люди поняли: им нравится то, что они делают, и это их предназначение.

Энтузиазм и целеустремленность — черты, которые выделила психолог Анджела Даркворт в своей книге Grit: The Power of Passion and Perseverance («Твердость характера: как развить в себе главное качество успешных людей»). Даркворт считает, что именно твердость характера помогает достигать долгосрочных целей.

Однако это не значит, что каждый имеет эту цель с рождения. По словам Стефенс, людям, которые с раннего возраста знают, чем хотят заниматься, повезло. Многим требуется немало лет, чтобы найти подходящее направление.

Инициативность

Все люди, упомянутые в книге Стефенс, также самостоятельно запускали и развивали проекты. Они проявляли инициативу, даже в условиях каких-либо ограничений.

«На работе может возникнуть ощущение подавленности, когда кажется, что мы — лишь маленькие винтики, а мировые проблемы огромны», — рассказывает Стефенс. Она объясняет: в современном мире, в котором происходит пандемия и изменение климата, заманчиво просто спрятаться ото всех, решив, что ничего нельзя с этим сделать.

Те, кто достигают своих целей, считают, что не нужно выбирать между статусом-кво и каким-либо будущим состоянием. Они уверены, что выбор стоит между двумя будущими состояниями, а у человека есть возможность повлиять на то, к какому из них он придет.

Умение принимать помощь

Стефенс считает: в процессе обучения часто упускается из виду то, что люди имеют ценность. «Было бы здорово учиться в Оксфорде. Но если выбирать между этим и умением работать с другими людьми, то считаю, что навык коллективной работы более важен», — утверждает она.

Конечно, люди, описанные в ее книге, а также она сама, проявляли инициативу и работали над проектами. Однако все они делали это не в одиночку. Мягкие навыки помогают налаживать взаимодействие с другими людьми, вдохновлять их и помогать им раскрывать их максимальные возможности.

По словам Стефенс, изначально ей было сложно это понять: «Мы даем что-либо людям, но также важно принимать помощь от других». Она добавляет, что никто не смог бы достичь высот без поддержки окружающих.

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