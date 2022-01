Писательница Ребекка Стефенс точно знает, как установить цель и достичь ее. Она известна тем, что покорила Семь вершин — высочайших вершин всех частей света.

Для своей книги Making It Happen: Lessons from the Frontline of Strategy Execution Стефенс пообщалась с десятками людей, достигших успеха в своей отрасли. Не каждый из них богат и известен — это обычные работники из таких сфер, как медицина и образование. Тем не менее каждому из них пришлось преодолеть определенные препятствия на пути к своей цели. И Стефенс утверждает, что все они обладают тремя общими чертами.

Три ключевые черты людей, которые достигают поставленных целей