Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: ритейл

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере ритейла.

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, еда и напитки, косметика и мода, бизнес и маркетинг

«Покупаемый» опыт

Бренды формируют офлайн- или онлайн-опыт для шопинга

Тренд — «покупаемый» опыт — это новейший вид потребительского опыта для клиентов. Покупать можно везде: от гостиничных номеров до кулинарных шоу.

Инсайт — потребители все чаще ожидают, что бренды подстроятся под их образ жизни и потребительские привычки в социальных сетях. Более аутентичное взаимодействие повышает лояльность к бренду среди потребителей.

Видеоролики о люксовых товарах с возможностью покупки. Instagram пригласил Селин Дион для своей первой рекламной кампании покупок в приложении.

Instagram пригласил Селин Дион для своей первой рекламной кампании покупок в приложении. Съемное жилье с возможностью покупки. Aesthetic Pursuit совершает продажи при помощи Airbnb.

Aesthetic Pursuit совершает продажи при помощи Airbnb. Корейские отели с возможностью покупки. Всю мебель в D&Department Jeju от Arario можно купить.

Всю мебель в D&Department Jeju от Arario можно купить. Интерактивные кулинарные шоу с возможностью покупки. На портале Walmart Cookshop представлены видеоролики с участием знаменитостей

Оценка: 8,5.

Шопинг прямо из дома

Бренды используют возможность визуализации продуктов прямо у потребителей дома

Тренд — В эпоху COVID-19 компании запускают виртуальные «магазины из дома» для продвижения товаров на рынке. Геймифицированные платформы привлекают игровой интерактивностью и комфортной обстановкой, которая развлекает потребителей и позволяет визуализировать продукт в домашнем пространстве.

Инсайт — Поскольку меры в связи с COVID-19 сильно ограничивают офлайн-ритейл, потребители стали обращаться к онлайн-покупкам для удовлетворения своих повседневных потребностей, из желания перестраховаться или избавить себя от лишних хлопот. Осознавая потенциал технологий в виртуальной среде, многие стремятся получить «иммерсивный» цифровой опыт. Спрос на него обусловлен потребностью в развлечениях, отвлекающих в трудные времена.

Mashable Home — виртуальный шопинг с товарами от Walmart

— виртуальный шопинг с товарами от Walmart Виртуальные эскейп-румы. Приложение IKEA призывает пользователей Snapchat попробовать выбраться из захламленной комнаты.

Приложение IKEA призывает пользователей Snapchat попробовать выбраться из захламленной комнаты. Виртуальные бьюти-бутики. Захватывающий шопинг на виртуальной вилле bareMinerals.

Захватывающий шопинг на виртуальной вилле bareMinerals. Виртуальный дом для шопинга. Sam's Club воссоздает дом Гризвольдов из культовой американской комедии «Рождественские каникулы».

Оценка: 8,3.

Виртуальные лаборатории

Виртуальные инновационные лаборатории позволяют потребителям удаленно тестировать и разрабатывать продукты

Тренд — До пандемии бренды в различных отраслях экспериментировали с лабораториями, где могли демонстрировать и испытывать свои самые инновационные продукты и идеи среди потребителей. Теперь они делают то же самое, но виртуально — в то время как ритейлеры по-прежнему ограничены в выборе способов создания потребительского опыта в магазинах.

Инсайт — В прошлом году потребители были вынуждены обращаться к онлайн-сфере больше, чем когда-либо, и брендам пришлось быстро перенести свои технологии из офлайна. Потребители ожидают, что бренды предложат им все — от доступных цен до удобства и индивидуального подхода.

Виртуальные лаборатории красоты. Skin School и лаборатории Clinique предлагают иммерсивный потребительский опыт.

Skin School и лаборатории Clinique предлагают иммерсивный потребительский опыт. Виртуальная лаборатория помады Lip Labs. Программа Lip Lab At Home помогает людям создавать помады по индивидуальным запросам вместе с экспертом.

Программа Lip Lab At Home помогает людям создавать помады по индивидуальным запросам вместе с экспертом. Лаборатория ожерелий Missoma сочетает красоту и технологии.

Лаборатории дизайна виртуальных подиумов. Лаборатория LKM разрабатывает среду для виртуальных подиумов и многое другое.

Оценка: 8,0.

Эко-ритейл

Бренды предлагают экологичные решения в магазинах

Тренд — Чтобы продемонстрировать небезразличие к экологическим проблемам, некоторые бренды внедряют в своих магазинах экологичные дизайнерские решения — от запрета на использование пластика до солнечной энергии.

Инсайт — По мере роста обеспокоенности потребителей изменением климата и его последствиями, они возлагают надежды о позитивных решениях в том числе и на бренды. Понимая, что экологические проблемы вызваны в большей степени институциональными факторами, чем индивидуальными действиями, потребители все чаще ожидают от брендов изменений, направленных на уменьшение их влияния на окружающую среду.

Магазины мебели в формате «у дома». Harajuku IKEA — первый в мире магазин IKEA в подобной концепции.

Harajuku IKEA — первый в мире магазин IKEA в подобной концепции. Магазины модной одежды с низким уровнем воздействия на окружающую среду. United Colors of Benetton использует в своих товарах переработанные природные материалы.

United Colors of Benetton использует в своих товарах переработанные природные материалы. Магазины косметики, использующие энергию солнца. SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность.

SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность. Экологичная упаковка для бакалеи. Kroger переводит все частные марки продукты на экологичную упаковку.

Оценка: 7,8.

Ритейл на солнечных батареях

Солнечная энергия все шире используется в ритейле и ресторанном бизнесе

Тренд — Розничные и ресторанные предприятия переходят в пространства, полностью работающие на солнечной энергии. Таким образом, компаниям удается минимизировать потребление вредоносной энергии и одновременно удовлетворить потребности эко-потребителя.

Инсайт — Многие потребители, особенно представители поколения миллениалов и поколения Z, осознают состояние окружающей среды, угрозу загрязнения и изменения климата. Они постоянно подчеркивают, как важно принимать экологически рациональные решения и берутся выработать ответственный подход и у брендов. Таким образом потребители испытывают душевное спокойствие за заботу об окружающей среде и, как следствие, выбирают бренды, которые отражают аналогичные ценности.

Магазины косметики, использующие энергию солнца. SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность.

SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность. Рестораны на солнечных батареях. Ресторан McDonald's в Диснейленде — первый в своем роде

Оценка: 7,2.

Магазины в приложениях

Бренды в Китае сотрудничают с WeChat для создания потребительского опыта в магазинах

Тренд — В Китае растет использование WeChat для создания в магазинах торгового опыта при поддержке цифровых возможностей. Такие партнерства позволяют обеспечить более гладкое взаимодействие с брендами, учитывая популярность WeChat. Покупатели взаимодействуют с товарами без необходимости загружать дополнительные приложения.

Инсайт — Экспериментальный шопинг становятся все более приоритетным для ритейлеров, поскольку они все лучше понимают, как миллениалы и поколение Z совершают покупки. Эти демографические группы с большей вероятностью будут привлекать бренды, которые вовлекают их в шопинг с помощью тех же цифровых привычек, которые они применяют на постоянной основе.

Ритейл в соцсетях. Burberry объявила о создании интегрированного в соцсети розничного магазина в Китае.

Burberry объявила о создании интегрированного в соцсети розничного магазина в Китае. Навигаторы смешанной реальности. iGO используют дополненную реальность и 5G для коммерческого шопинга.

iGO используют дополненную реальность и 5G для коммерческого шопинга. Виртуальная примерка формы бровей. Perfect Corp. и Benefit Cosmetics создали AR-программу, которая помогает смоделировать брови.

Perfect Corp. и Benefit Cosmetics создали AR-программу, которая помогает смоделировать брови. Всеканальная розничная торговля в аэропортах. Платформа The Mall аэропорта Окленда повышает продажи в постковидный период.

Оценка: 7,6.

Новые горизонты в ритейле

В виртуальной среде существует изобилие возможностей для креативной презентации продукта

Тренд — Онлайн-среда переходит границы эстетического воображения, позволяя существовать различным композициям и ландшафтам, которые без нее были бы невозможны. Поскольку в связи с COVID-19 розничные бренды переходят на полностью цифровую стратегию, многие из них используют эти преимущества.

Инсайт — Тяга к эскапизму довольно ярко проявляются у современных потребителей. Они ведут стремительный, технологический образ жизни. С наступлением пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение становится все труднее сделать перерыв и насладиться сменой обстановки. Поскольку многие осознают, что путешествия без крайней необходимости категорически запрещены, потребители ищут способы сбежать от рутины с помощью своего воображения.

Цифровые дизайны интерьеров. Онлайн-интерьеры Reisinger Studio причудливы и привлекательны.

Онлайн-интерьеры Reisinger Studio причудливы и привлекательны. Архитектурные концепции мечты. Питер Тарка использует пастельные цвета, геометрию и сюрреализм.

Питер Тарка использует пастельные цвета, геометрию и сюрреализм. Цифровые дома моды. The Fabricant изучаетпересечения моды и технологий.

The Fabricant изучаетпересечения моды и технологий. Модные виртуальные острова. Бренд NET-A-PORTER создал свой собственный остров в Animal Crossing — New Horizons.

Оценка: 7,0.

Ритейл «один-к-одному»

Магазины обслуживают по одному покупателю за раз, обеспечивая безопасный и сверхиндивидуальный потребительский опыт

Тренд — На фоне пандемии ритейл претерпел серьезные изменения. Одна из последних тенденций — рост числа магазинов и сервисов, ограничивающих процесс покупки двумя людьми: работником и покупателем. Это осуществляется как виртуально, так и лично, и имеет такие преимущества, как безопасность и полная персонализация.

Инсайт — Идея персонализированного сервиса с помощью консультантов в ритейле не нова, однако, поскольку она является узкой и не позволяет максимально эффективно использовать рабочее время сотрудников. Исторически сложилось, что такие услуги стали возможны только в элитном сегменте. Преимущества этой модели с точки зрения безопасности могут поспособствовать ее популярности в постковидный период. Помимо сокращения времени на личные встречи, концепция «один-на-один» также позволяет потребителям получить опыт личного взаимодействия.

Эффективная адаптация в e-commerce. Магазин женской одежды Editorial Boutique использовал платформу Lightspeed для адаптации в онлайне.

Магазин женской одежды Editorial Boutique использовал платформу Lightspeed для адаптации в онлайне. Соло-шопинг. Продуктовый магазин Pop Up Grocer ввел концепцию одиночного шопинга.

Продуктовый магазин Pop Up Grocer ввел концепцию одиночного шопинга. Покупка автомобиля из дома. Genesis Concierge соединяет покупателей автомобилей с персональным консультантом.

Genesis Concierge соединяет покупателей автомобилей с персональным консультантом. Сервис записи в продуктовые магазины.

Системы записи в спортивные магазины.

Виртуальная подготовка к свадьбе.

Оценка: 5,9.

Поддержка в торговых центрах

Бренды облегчают поддержку бизнеса, расположенного в торговых центрах

Тренд — из-за COVID-19 искать и покупать вещи в торговых центрах стало во многом невозможно. Это побудило моллы разрабатывать решения, которые помогают потребителям приобретать у местных продавцов. К ним относятся платформы для заказа блюд на фудкортах и другие приложения для торговых центров.

Инсайт — пандемия COVID-19 кардинально изменила экономику, и многие предприятия пытаются выжить в условиях ограничений на офлайн-покупки. Многочисленные акции в социальных сетях призывают потребителей отдавать предпочтение локальному бизнесу — от местных дизайнеров и предприятий до крупных и мелких национальных брендов — чтобы помочь поднять экономику.

Потребители стремятся избегать гигантских, многонациональных розничных компаний и признают необходимость поддерживать местный бизнес.

Приложения для покупок. Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF.

Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF. Платформы для бронирования столиков в торговых центрах. Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy.

Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy. Программы специально подобранных покупок к школе. Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's.

Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's. Приложения для сокращения очередей в торговых центрах. Бета-версия CF Guest List сокращает очереди для эффективности и безопасности.

Оценка: 4,9.

Ритейл без автомобилей

Компании розничной торговли и застройщики делают ставку на будущее без машин

Тренд — Временные пространства, удобные для пешеходов, популярны в Северной Америке. В последнее время будущее без автомобилей создается на постоянной основе. Для этого строят специальные районы и магазины исключительно для велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

Инсайт — Современные потребители, особенно миллениалы и поколение Z, осознают растущие последствия изменения климата и чувствуют обязанность внести свой вклад в сохранение планеты. В результате многие из них выбирают экологически чистые решения в повседневной жизни, чтобы уменьшить углеродный след и снизить уровень загрязнения. Это мотивируется не только индивидуальной потребностью в душевном спокойствии, но и желанием повысить уровень жизни в городе.

Концепция 15-минутных перемещений на велосипеде. Мэр Парижа Анн Идальго создала визуальную концепцию города после отказа от машин.

Мэр Парижа Анн Идальго создала визуальную концепцию города после отказа от машин. Мебельные магазины без автомобилей. Новый магазин IKEA могут посетить пешеходы и велосипедисты.

Новый магазин IKEA могут посетить пешеходы и велосипедисты. Целые районы без машин. Culdesac Tempe прокладывает путь к экологически чистому будущему.

Оценка: 7,6.

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