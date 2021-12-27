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Истории

Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: ритейл

Истории
Артём Маилян
Артём Маилян

Редактор рубрики «Истории»

Артём Маилян

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере ритейла.

Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: ритейл

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологииеда и напиткикосметика и модабизнес и маркетинг

«Покупаемый» опыт

Бренды формируют офлайн- или онлайн-опыт для шопинга

Тренд — «покупаемый» опыт — это новейший вид потребительского опыта для клиентов. Покупать можно везде: от гостиничных номеров до кулинарных шоу.

Инсайт — потребители все чаще ожидают, что бренды подстроятся под их образ жизни и потребительские привычки в социальных сетях. Более аутентичное взаимодействие повышает лояльность к бренду среди потребителей.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

  • Видеоролики о люксовых товарах с возможностью покупки. Instagram пригласил Селин Дион для своей первой рекламной кампании покупок в приложении. 
  • Съемное жилье с возможностью покупки. Aesthetic Pursuit совершает продажи при помощи Airbnb.
  • Корейские отели с возможностью покупки. Всю мебель в D&Department Jeju от Arario можно купить.
  • Интерактивные кулинарные шоу с возможностью покупки. На портале Walmart Cookshop представлены видеоролики с участием знаменитостей

Оценка: 8,5.

Шопинг прямо из дома

Бренды используют возможность визуализации продуктов прямо у потребителей дома

Тренд — В эпоху COVID-19 компании запускают виртуальные «магазины из дома» для продвижения товаров на рынке. Геймифицированные платформы привлекают игровой интерактивностью и комфортной обстановкой, которая развлекает потребителей и позволяет визуализировать продукт в домашнем пространстве.

Инсайт — Поскольку меры в связи с COVID-19 сильно ограничивают офлайн-ритейл, потребители стали обращаться к онлайн-покупкам для удовлетворения своих повседневных потребностей, из желания перестраховаться или избавить себя от лишних хлопот. Осознавая потенциал технологий в виртуальной среде, многие стремятся получить «иммерсивный» цифровой опыт. Спрос на него обусловлен потребностью в развлечениях, отвлекающих в трудные времена.

  • Mashable Homeвиртуальный шопинг с товарами от Walmart
  • Виртуальные эскейп-румы. Приложение IKEA призывает пользователей Snapchat попробовать выбраться из захламленной комнаты.
  • Виртуальные бьюти-бутики. Захватывающий шопинг на виртуальной вилле bareMinerals.
  • Виртуальный дом для шопинга. Sam's Club воссоздает дом Гризвольдов из культовой американской комедии «Рождественские каникулы».

Оценка: 8,3.

Виртуальные лаборатории

Виртуальные инновационные лаборатории позволяют потребителям удаленно тестировать и разрабатывать продукты

Тренд — До пандемии бренды в различных отраслях экспериментировали с лабораториями, где могли демонстрировать и испытывать свои самые инновационные продукты и идеи среди потребителей. Теперь они делают то же самое, но виртуально — в то время как ритейлеры по-прежнему ограничены в выборе способов создания потребительского опыта в магазинах.

Инсайт — В прошлом году потребители были вынуждены обращаться к онлайн-сфере больше, чем когда-либо, и брендам пришлось быстро перенести свои технологии из офлайна. Потребители ожидают, что бренды предложат им все — от доступных цен до удобства и индивидуального подхода.

  • Виртуальные лаборатории красоты. Skin School и лаборатории Clinique предлагают иммерсивный потребительский опыт.
  • Виртуальная лаборатория помады Lip Labs. Программа Lip Lab At Home помогает людям создавать помады по индивидуальным запросам вместе с экспертом.
  • Лаборатория ожерелий Missoma сочетает красоту и технологии.
  • Лаборатории дизайна виртуальных подиумов. Лаборатория LKM разрабатывает среду для виртуальных подиумов и многое другое.

Оценка: 8,0.

Эко-ритейл

Бренды предлагают экологичные решения в магазинах

Тренд — Чтобы продемонстрировать небезразличие к экологическим проблемам, некоторые бренды внедряют в своих магазинах экологичные дизайнерские решения — от запрета на использование пластика до солнечной энергии.

Инсайт — По мере роста обеспокоенности потребителей изменением климата и его последствиями, они возлагают надежды о позитивных решениях в том числе и на бренды. Понимая, что экологические проблемы вызваны в большей степени институциональными факторами, чем индивидуальными действиями, потребители все чаще ожидают от брендов изменений, направленных на уменьшение их влияния на окружающую среду.

  • Магазины мебели в формате «у дома». Harajuku IKEA — первый в мире магазин IKEA в подобной концепции.
  • Магазины модной одежды с низким уровнем воздействия на окружающую среду. United Colors of Benetton использует в своих товарах переработанные природные материалы.
  • Магазины косметики, использующие энергию солнца. SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность.
  • Экологичная упаковка для бакалеи. Kroger переводит все частные марки продукты на экологичную упаковку.

Оценка: 7,8.

Ритейл на солнечных батареях

Солнечная энергия все шире используется в ритейле и ресторанном бизнесе

Тренд — Розничные и ресторанные предприятия переходят в пространства, полностью работающие на солнечной энергии. Таким образом, компаниям удается минимизировать потребление вредоносной энергии и одновременно удовлетворить потребности эко-потребителя.

Инсайт — Многие потребители, особенно представители поколения миллениалов и поколения Z, осознают состояние окружающей среды, угрозу загрязнения и изменения климата. Они постоянно подчеркивают, как важно принимать экологически рациональные решения и берутся выработать ответственный подход и у брендов. Таким образом потребители испытывают душевное спокойствие за заботу об окружающей среде и, как следствие, выбирают бренды, которые отражают аналогичные ценности.

  • Магазины косметики, использующие энергию солнца. SoulTree открывает в Индии флагманский магазин, ориентированный на экологическую безопасность.
  • Рестораны на солнечных батареях. Ресторан McDonald's в Диснейленде — первый в своем роде

Оценка: 7,2.

Магазины в приложениях

Бренды в Китае сотрудничают с WeChat для создания потребительского опыта в магазинах

Тренд — В Китае растет использование WeChat для создания в магазинах торгового опыта при поддержке цифровых возможностей. Такие партнерства позволяют обеспечить более гладкое взаимодействие с брендами, учитывая популярность WeChat. Покупатели взаимодействуют с товарами без необходимости загружать дополнительные приложения.

Инсайт — Экспериментальный шопинг становятся все более приоритетным для ритейлеров, поскольку они все лучше понимают, как миллениалы и поколение Z совершают покупки. Эти демографические группы с большей вероятностью будут привлекать бренды, которые вовлекают их в шопинг с помощью тех же цифровых привычек, которые они применяют на постоянной основе.

  • Ритейл в соцсетях. Burberry объявила о создании интегрированного в соцсети розничного магазина в Китае.
  • Навигаторы смешанной реальности. iGO используют дополненную реальность и 5G для коммерческого шопинга.
  • Виртуальная примерка формы бровей. Perfect Corp. и Benefit Cosmetics создали AR-программу, которая помогает смоделировать брови.
  • Всеканальная розничная торговля в аэропортах. Платформа The Mall аэропорта Окленда повышает продажи в постковидный период.

Оценка: 7,6.

Новые горизонты в ритейле

В виртуальной среде существует изобилие возможностей для креативной презентации продукта

Тренд — Онлайн-среда переходит границы эстетического воображения, позволяя существовать различным композициям и ландшафтам, которые без нее были бы невозможны. Поскольку в связи с COVID-19 розничные бренды переходят на полностью цифровую стратегию, многие из них используют эти преимущества.

Инсайт — Тяга к эскапизму довольно ярко проявляются у современных потребителей. Они ведут стремительный, технологический образ жизни. С наступлением пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение становится все труднее сделать перерыв и насладиться сменой обстановки. Поскольку многие осознают, что путешествия без крайней необходимости категорически запрещены, потребители ищут способы сбежать от рутины с помощью своего воображения.

  • Цифровые дизайны интерьеров. Онлайн-интерьеры Reisinger Studio причудливы и привлекательны.
  • Архитектурные концепции мечты. Питер Тарка использует пастельные цвета, геометрию и сюрреализм.
  • Цифровые дома моды. The Fabricant изучаетпересечения моды и технологий.
  • Модные виртуальные острова. Бренд NET-A-PORTER создал свой собственный остров в Animal Crossing — New Horizons.

Оценка: 7,0.

Ритейл «один-к-одному»

Магазины обслуживают по одному покупателю за раз, обеспечивая безопасный и сверхиндивидуальный потребительский опыт

Тренд — На фоне пандемии ритейл претерпел серьезные изменения. Одна из последних тенденций — рост числа магазинов и сервисов, ограничивающих процесс покупки двумя людьми: работником и покупателем. Это осуществляется как виртуально, так и лично, и имеет такие преимущества, как безопасность и полная персонализация.

Инсайт — Идея персонализированного сервиса с помощью консультантов в ритейле не нова, однако, поскольку она является узкой и не позволяет максимально эффективно использовать рабочее время сотрудников. Исторически сложилось, что такие услуги стали возможны только в элитном сегменте. Преимущества этой модели с точки зрения безопасности могут поспособствовать ее популярности в постковидный период. Помимо сокращения времени на личные встречи, концепция «один-на-один» также позволяет потребителям получить опыт личного взаимодействия.

  • Эффективная адаптация в e-commerce. Магазин женской одежды Editorial Boutique использовал платформу Lightspeed для адаптации в онлайне.
  • Соло-шопинг. Продуктовый магазин Pop Up Grocer ввел концепцию одиночного шопинга.
  • Покупка автомобиля из дома. Genesis Concierge соединяет покупателей автомобилей с персональным консультантом.
  • Сервис записи в продуктовые магазины.
  • Системы записи в спортивные магазины.
  • Виртуальная подготовка к свадьбе.

Оценка: 5,9.

Поддержка в торговых центрах

Бренды облегчают поддержку бизнеса, расположенного в торговых центрах

Тренд — из-за COVID-19 искать и покупать вещи в торговых центрах стало во многом невозможно. Это побудило моллы разрабатывать решения, которые помогают потребителям приобретать у местных продавцов. К ним относятся платформы для заказа блюд на фудкортах и другие приложения для торговых центров.

Инсайт — пандемия COVID-19 кардинально изменила экономику, и многие предприятия пытаются выжить в условиях ограничений на офлайн-покупки. Многочисленные акции в социальных сетях призывают потребителей отдавать предпочтение локальному бизнесу — от местных дизайнеров и предприятий до крупных и мелких национальных брендов — чтобы помочь поднять экономику.

Потребители стремятся избегать гигантских, многонациональных розничных компаний и признают необходимость поддерживать местный бизнес.

  • Приложения для покупок. Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF.
  • Платформы для бронирования столиков в торговых центрах. Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy.
  • Программы специально подобранных покупок к школе. Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's.
  • Приложения для сокращения очередей в торговых центрах. Бета-версия CF Guest List сокращает очереди для эффективности и безопасности.

Оценка: 4,9.

Ритейл без автомобилей

Компании розничной торговли и застройщики делают ставку на будущее без машин

Тренд — Временные пространства, удобные для пешеходов, популярны в Северной Америке. В последнее время будущее без автомобилей создается на постоянной основе. Для этого строят специальные районы и магазины исключительно для велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

Инсайт — Современные потребители, особенно миллениалы и поколение Z, осознают растущие последствия изменения климата и чувствуют обязанность внести свой вклад в сохранение планеты. В результате многие из них выбирают экологически чистые решения в повседневной жизни, чтобы уменьшить углеродный след и снизить уровень загрязнения. Это мотивируется не только индивидуальной потребностью в душевном спокойствии, но и желанием повысить уровень жизни в городе.

  • Концепция 15-минутных перемещений на велосипеде. Мэр Парижа Анн Идальго создала визуальную концепцию города после отказа от машин.
  • Мебельные магазины без автомобилей. Новый магазин IKEA могут посетить пешеходы и велосипедисты.
  • Целые районы без машин. Culdesac Tempe прокладывает путь к экологически чистому будущему.

Оценка: 7,6.

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Фото на обложке: bogdandimages / Shutterstock

 

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