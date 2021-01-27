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Истории

Тренд на одинокий образ жизни: как его использует бизнес

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Все больше людей стремятся к уединенному и отстраненному образу жизни. Локдаун еще больше усилил эту тенденцию. В Японии этот потребительский тренд даже получил название охиторисама («на одного человека»). Вот как предприниматели используют его, чтобы извлечь выгоду.

Тренд на одинокий образ жизни: как его использует бизнес

Спрос на подобные кухонные гаджеты резко вырос во время локдауна, поскольку меры социального дистанцирования вынуждают многих оставаться дома, вместо того чтобы обедать с друзьями. Эта тенденция также говорит о том, как пандемия может усугубить чувство изоляции, особенно в стране, где более трети населения живут в одиночестве.

По данным на 2015 год в Японии почти 44 млн человек (35% населения) жили в одиночестве. 

Для сравнения, в США и Великобритании этот показатель был равен 28% и 30% соответственно.

Японское правительство выразило опасения, что пандемия может особенно сильно повлиять на людей, живущих в одиночестве. Некоторые официальные лица проводят связь между одиночеством и процентом самоубийств, который растет на протяжении пяти последних месяцев.

Такой образ жизни отражается и на выборе продуктов. В конце прошлого года японский производитель посуды Thanko выпустил двухъярусную мини-рисоварку для бенто, которая стала крайне популярной среди одинокого населения страны. Поскольку устройство предусматривает приготовление лишь одной порции за раз, несвежий рис теперь в прошлом.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Рисоварка Thanko была выпущена в продажу 14 декабря и с тех пор было продано более 50 тыс устройств. По словам компании, если поставить эти гаджеты друг на друга, то получившаяся башня будет выше горы Фудзи.

Линейка мини-посуды также включает мясные грили, кастрюли для фондю, устройства для приготовления такояки (шарики из теста с начинкой из осьминога) и конфорки. Тренд на одиночество прослеживается даже в мебели, поскольку мини-котацу (низкий столик, покрытый одеялом) стал обычным явлением в крошечных квартирах-студиях.

Фото: Unsplash

Рестораны также обратили внимание на это движение, называемое охиторисама (на одного человека).

Pizza Hut запустила в продажу сет под названием My Box, в который входят мини-пицца, картофель фри и куриные наггетсы по цене 700 иен ($6,7). Компания заявила, что этот доступный набор сделает даже одинокий прием пищи приятным. Во время тестового запуска в ноябре данная кампания стала в три раза популярней всех предыдущих рекламных акций Pizza Hut в стране.

В Японии процент живущих в одиночестве людей гораздо больше, чем в любой другой азиатской стране. Социологи объясняют это явление увеличением продолжительности жизни и сокращением числа браков. Исследователи также отметили связь между достатком страны и количеством одиноких жителей.

В США, например, доля взрослых, которые живут одни, за последние пять десятилетий почти удвоилась. А в некоторых скандинавских городах большую часть населения составляют одинокие люди.

Поскольку в Японии количество больных коронавирусом продолжает расти, вероятность совместного приема пищи в ближайшем будущем маловероятна. На прошлой неделе Япония запретила въезд в страну иностранцам в связи с рекордным количеством новых случаев COVID-19. Власти объявили чрезвычайное положение в 11 из 47 префектур Японии, включая Токио.

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Фото на обложке: Unsplash

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