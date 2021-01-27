Тренд на одинокий образ жизни: как его использует бизнес

Все больше людей стремятся к уединенному и отстраненному образу жизни. Локдаун еще больше усилил эту тенденцию. В Японии этот потребительский тренд даже получил название охиторисама («на одного человека»). Вот как предприниматели используют его, чтобы извлечь выгоду.

Спрос на подобные кухонные гаджеты резко вырос во время локдауна, поскольку меры социального дистанцирования вынуждают многих оставаться дома, вместо того чтобы обедать с друзьями. Эта тенденция также говорит о том, как пандемия может усугубить чувство изоляции, особенно в стране, где более трети населения живут в одиночестве.

По данным на 2015 год в Японии почти 44 млн человек (35% населения) жили в одиночестве.

Для сравнения, в США и Великобритании этот показатель был равен 28% и 30% соответственно.

Японское правительство выразило опасения, что пандемия может особенно сильно повлиять на людей, живущих в одиночестве. Некоторые официальные лица проводят связь между одиночеством и процентом самоубийств, который растет на протяжении пяти последних месяцев.

Такой образ жизни отражается и на выборе продуктов. В конце прошлого года японский производитель посуды Thanko выпустил двухъярусную мини-рисоварку для бенто, которая стала крайне популярной среди одинокого населения страны. Поскольку устройство предусматривает приготовление лишь одной порции за раз, несвежий рис теперь в прошлом.

Рисоварка Thanko была выпущена в продажу 14 декабря и с тех пор было продано более 50 тыс устройств. По словам компании, если поставить эти гаджеты друг на друга, то получившаяся башня будет выше горы Фудзи.

Линейка мини-посуды также включает мясные грили, кастрюли для фондю, устройства для приготовления такояки (шарики из теста с начинкой из осьминога) и конфорки. Тренд на одиночество прослеживается даже в мебели, поскольку мини-котацу (низкий столик, покрытый одеялом) стал обычным явлением в крошечных квартирах-студиях.

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Рестораны также обратили внимание на это движение, называемое охиторисама (на одного человека).

Pizza Hut запустила в продажу сет под названием My Box, в который входят мини-пицца, картофель фри и куриные наггетсы по цене 700 иен ($6,7). Компания заявила, что этот доступный набор сделает даже одинокий прием пищи приятным. Во время тестового запуска в ноябре данная кампания стала в три раза популярней всех предыдущих рекламных акций Pizza Hut в стране.

В Японии процент живущих в одиночестве людей гораздо больше, чем в любой другой азиатской стране. Социологи объясняют это явление увеличением продолжительности жизни и сокращением числа браков. Исследователи также отметили связь между достатком страны и количеством одиноких жителей.

В США, например, доля взрослых, которые живут одни, за последние пять десятилетий почти удвоилась. А в некоторых скандинавских городах большую часть населения составляют одинокие люди.

Поскольку в Японии количество больных коронавирусом продолжает расти, вероятность совместного приема пищи в ближайшем будущем маловероятна. На прошлой неделе Япония запретила въезд в страну иностранцам в связи с рекордным количеством новых случаев COVID-19. Власти объявили чрезвычайное положение в 11 из 47 префектур Японии, включая Токио.

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