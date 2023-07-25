Неструктурированные данные — редкая и многоообещающая возможность для стартапов

В обозримом будущем объем сбора и хранения данных будет расти двузначными темпами. Поэтому инструменты, помогающие навести порядок и ориентироваться в цифровой информации, а также получать к ней доступ, вызывают огромный интерес и привлекают впечатляющие суммы.

Говоря о цифровых данных, можно представить сокровища, которые аккуратно хранятся в ячейках и открываются по запросу. Однако на практике зеттабайты корпоративных данных часто напоминают заброшенный дом. Вы знаете, что нужная информация где-то там, но часто ее трудно найти.

Несмотря на то, что общее финансирование стартапов сокращается, мы наблюдаем рост инвестиций в стартапы, которые делают ставку на свой опыт в области автоматизации и координации данных, а также инструменты для управления неструктурированными данными.

«Нужно было что-то сделать, чтобы предоставить единый глобальный доступ к данным и контроль над ними», — говорит Дэвид Флинн, CEO и основатель Hammerspace, разработчика инструментов для организации неструктурированных данных. 5-летняя компания из Сан-Матео, штат Калифорния, привлекла на этой неделе $56,7 млн в рамках своего первого раунда институционального финансирования, возглавляемого Prosperity7 Ventures.

Раунд Hammerspace — один из нескольких недавних крупных проектов по финансированию стартапов, предлагающих инструменты для управления горами данных. К такому выводу пришел проведенный Crunchbase анализ финансирования компаний-разработчиков программного обеспечения, которые описывали свой основной бизнес терминами «неструктурированные данные», «автоматизация данных» и «организация данных».

Стартапы, отвечающие этим критериям, которые получили инвестиции в прошлом году, на сегодняшний день в совокупности собрали более миллиарда долларов.

Три компании, которые провели самые крупные раунды:

Zilliz ($60 млн) — векторная база данных для ИИ корпоративного уровня;

Hammerspace ($56,7 млн) — автоматизированная система организации данных с инстурментами для унификации и управления данными на периферии сети, в дата-центрах и публичном облаке;

Crux ($50 млн) — помогает компаниям масштабировать доставку важнейших данных, обеспечивает операционный бизнес и трансформационные потребности.

Флинн выделяет два основных тренда, которые стимулируют спрос.

Переход к удаленной работе и распределенным командам. Сегодня далеко не все работодатели могут ожидать, что основные сотрудники будут каждый день собираться в одном месте, чтобы работать над сложными проектами. Тем не менее, членам команды по-прежнему нужен доступ ко всей информации. «Для этого данные должны быть гибкими», — объясняет Флинн. Появление инструментов с поддержкой ИИ, которые могут извлекать беспрецедентную информацию из огромных массивов данных. Здесь в игру вступают инструменты организации, поскольку ИИ требует огромных объемов данных, большая часть которых относится к неструктурированному разнообразию.

«Тот факт, что большинство данных не организовано заранее определенным образом, не только мешает предприятиям понимать, что у них есть, но, что более важно, искать и извлекать ценность, хранящуюся в их цифровых активах, — говорит Флинн. — Организация данных дает возможность перемещать информацию туда, где она вам понадобится».

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Покупатели и публичные рынки также, по-видимому, благосклонно относятся к производителям инструментов для управления хранилищами данных.

Совсем недавно Databricks, стартап по хранению и управлению данными, стоимость которого в прошлом оценивалась в $38 млрд, три недели назад подписал окончательное соглашение о приобретении MosaicML, конкурента OpenAI, за $1,3 млрд. MosaicML позволяет заказчикам создавать генеративные инструменты ИИ на их собственных проприетарных данных.

В Hammerspace Флинн также рассматривает возможность публичного размещения акций в будущем. Это одна из причин, по которой он выбрал неспециализированных инвесторов для последнего раунда компании, включая Ark Investment Management Кэтрин Вуд, поскольку они, вероятно, станут долгосрочными держателями акций после IPO.

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