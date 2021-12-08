Три признака, что на коллегу не стоит полагаться

Чтобы добиваться карьерного успеха, важно окружать себя надежными коллегами, которые будут давать обратную связь по вашей работе и помогать реализовывать проекты. Но как же определить, на кого из них можно положиться? Обратите внимание на эти три признака — они показывают, что с таким сотрудником лучше не связываться.
Не может взять на себя ответственность
Чтобы выполнить проект, нужны люди, способные хорошо справляться с задачами, за которые они берут ответственность. Добросовестных коллег можно выявить по нескольким признакам.
- Хорошая репутация. В офисе этот сотрудник известен как человек, который добивается результата. Поэтому прислушайтесь к окружающим и обратите внимание, с кем им удавалось завершать успешные проекты.
- Внимателен к деталям. Посмотрите, насколько его заботит каждый аспект работы. К примеру, тот, кто постоянно делает ошибки в именах коллег и клиентов, не берет на себя ответственность за важные детали. Эти небольшие упущения говорят о том, что вам придется проверять выполненную им работу.
- Эффективно справляется с рабочей нагрузкой. Сотрудники, которые соглашаются на любую задачу, не смогут справляться со всеми обязательствами. Вместо этого лучше взаимодействовать с людьми, способными расставлять приоритеты. Когда вы попросите у них помощи, вы точно будете знать, что получите ее.
Обвиняет других в своих неудачах
Еще один важный элемент хороших взаимоотношений — получать признание за свои достижения. В некоторых случаях ваши старания заметны для окружающих, но часто (особенно в начале карьеры) вы будете частью команды, за которую отвечает более старший сотрудник.
Обращайте внимание на то, как менеджеры или руководители отзываются о коллегах. Упоминают ли они регулярно тех, кто приложил значительные усилия для продвижения проекта? Если да, то вы можете быть уверены, что получите признание и за свои заслуги.
Помимо этого, прислушайтесь к тому, как руководство говорит о неудачах. Менеджер не должен сваливать вину за неудавшийся проект на команду — это произошло под его руководством, а значит, он несет за это ответственность.
Плохо отзывается о других
Коллеги, которые сплетничают или жалуются на недостатки окружающих, иногда могут вызывать смех. Однако есть причины держаться подальше от таких людей.
Во-первых, они, как правило, не особо тщательно выбирают будущую жертву обсуждений. Поэтому, если коллега жалуется вам на других, то, вероятно, другие слышат от него жалобы на вас. Лучше не связываться с тем, кто привлекает к себе внимание информацией, которая может подорвать вашу репутацию.
Во-вторых, часто главные болтуны считаются теми, кто отравляет атмосферу в коллективе. И людей, с которыми они проводят много времени, скорее всего, отнесут в ту же категорию. Поэтому лучше держитесь от них подальше.
Фото на обложке: Pixel-Shot /
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