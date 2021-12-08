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Истории

Три признака, что на коллегу не стоит полагаться

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Чтобы добиваться карьерного успеха, важно окружать себя надежными коллегами, которые будут давать обратную связь по вашей работе и помогать реализовывать проекты. Но как же определить, на кого из них можно положиться? Обратите внимание на эти три признака — они показывают, что с таким сотрудником лучше не связываться.

Три признака, что на коллегу не стоит полагаться

Не может взять на себя ответственность

Чтобы выполнить проект, нужны люди, способные хорошо справляться с задачами, за которые они берут ответственность. Добросовестных коллег можно выявить по нескольким признакам.

  • Хорошая репутация. В офисе этот сотрудник известен как человек, который добивается результата. Поэтому прислушайтесь к окружающим и обратите внимание, с кем им удавалось завершать успешные проекты.
  • Внимателен к деталям. Посмотрите, насколько его заботит каждый аспект работы. К примеру, тот, кто постоянно делает ошибки в именах коллег и клиентов, не берет на себя ответственность за важные детали. Эти небольшие упущения говорят о том, что вам придется проверять выполненную им работу.
  • Эффективно справляется с рабочей нагрузкой. Сотрудники, которые соглашаются на любую задачу, не смогут справляться со всеми обязательствами. Вместо этого лучше взаимодействовать с людьми, способными расставлять приоритеты. Когда вы попросите у них помощи, вы точно будете знать, что получите ее.

Обвиняет других в своих неудачах

Еще один важный элемент хороших взаимоотношений — получать признание за свои достижения. В некоторых случаях ваши старания заметны для окружающих, но часто (особенно в начале карьеры) вы будете частью команды, за которую отвечает более старший сотрудник.

Обращайте внимание на то, как менеджеры или руководители отзываются о коллегах. Упоминают ли они регулярно тех, кто приложил значительные усилия для продвижения проекта? Если да, то вы можете быть уверены, что получите признание и за свои заслуги.

Помимо этого, прислушайтесь к тому, как руководство говорит о неудачах. Менеджер не должен сваливать вину за неудавшийся проект на команду — это произошло под его руководством, а значит, он несет за это ответственность.

Плохо отзывается о других

Коллеги, которые сплетничают или жалуются на недостатки окружающих, иногда могут вызывать смех. Однако есть причины держаться подальше от таких людей.

Во-первых, они, как правило, не особо тщательно выбирают будущую жертву обсуждений. Поэтому, если коллега жалуется вам на других, то, вероятно, другие слышат от него жалобы на вас. Лучше не связываться с тем, кто привлекает к себе внимание информацией, которая может подорвать вашу репутацию.

Во-вторых, часто главные болтуны считаются теми, кто отравляет атмосферу в коллективе. И людей, с которыми они проводят много времени, скорее всего, отнесут в ту же категорию. Поэтому лучше держитесь от них подальше.

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Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock

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