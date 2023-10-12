Уроки серфинга, корпоративные тату и отпуск по уходу за питомцем: самые необычные рабочие бонусы

Согласно исследованию консалтинговой компании Gallagher, проведенному в 2023 году, удержание талантов в настоящее время является главным операционным приоритетом. Сохранить кадры становится важнее, чем увеличить выручку и снизить операционные расходы.
Вот некоторые из наиболее необычных льгот для сотрудников, которые в последнее время предложили работодатели.
За пределами офиса
Оплачиваемый отпуск перед работой
Гостиничная компания SevenRooms предоставляет всем новым сотрудникам отпуск еще до того, как они переступят порог офиса. Первые две недели пребывания в должности каждого нового сотрудника, независимо от трудового стажа, он проводит в оплачиваемом отпуске.
«Мы хотим, чтобы новые члены нашей команды испытали восторг от присоединения к SevenRooms и морально обновлялись, приступая к новой должности», — прокомментировал представитель компании.
Кроме того, SevenRooms требует, чтобы работники брали 5 дней оплачиваемого отпуска подряд в первой и второй половине года. Сотрудники с большим стажем отдыхают по 10 дней подряд два раза в год.
Отпуск на острове
В прошлом году британская компания Yolk Recruiting отправила всех своих сотрудников — целых 55 человек — на длительный уик-энд на курорт с системой «все включено» на испанском острове Тенерифе. Ожидалось, что никто не будет работать — сотрудники настроили голосовую почту и включили уведомления о том, что их нет в офисе.
«Наши сотрудники прошли через множество взлетов в различной обстановке — от полностью удаленной работы до гибридной и обратно, но они продолжали упорно трудиться, — говорит директор по маркетингу компании Джеймс Читэм. — Поездка на Тенерифе была большой благодарностью за предыдущие два года и за все, достигнутое после пандемии».
Дела семейные
Свадебный бонус
Платформа для привлечения сотрудников Reward Gateway предлагает $1500 сотрудникам, которые заключают брак. Это называется это свадебным бонусом.
Детские бонусы
Сотрудники приложения для женского здоровья Flo получают денежный бонус за пополнение в семье. Чтобы побудить родителей оставаться в компании, компании предлагают «детские бонусы» — денежные выплаты для тех, кто возвращается из отпуска по уходу за ребенком.
Сотрудники Flo получают $5 тысяч, если они возвращаются из отпуска по уходу за ребенком в течение 12 месяцев после родов. Производитель молокоотсосов Medela выплачивает детский бонус в $500, а разработчик тематики Geotab — $2 тысячи.
Отпуск для бабушки и дедушки
Компании, включая Fannie Mae, Booking.com и SentinelOne, расширяют программы семейных отпусков, включив в них бабушек и дедушек. Стартап по кибербезопасности SentinelOne предоставляет старшему поколению пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за внуком.
Четвероногие члены семьи
Отпуск по уходу и бонусы
Популярность pet-friendly офисов растет, и это намного больше, чем просто разрешить сотрудников приводить питомцев в офис. В 2023 году Nationwide Insurance заключила партнерство с сообществом любителей собак WUF, чтобы создать лучшие рабочие места для домашних животных.
Партнерство началось с однодневной конференции, посвященной дальнейшему внедрению pet-friendly практик на рабочем месте. Сообщается, что в ней приняли участие 100 руководителей.
Когда сотрудники Whisker заводят нового питомца, их коллеги получают день, чтобы поприветствовать своего нового приятеля. Между тем, Reward Gateway предлагает $250 сотрудникам, которые берут питомца из приюта, и работники могут получать пособие до 2 раз в год.
Отпуск в связи с утратой
Whisker также предлагает оплачиваемый отпуск, чтобы оплакать смерть домашнего животного. «Мы относимся к домашним животным как к важным членам семьи», — объясняет CEO и президент компании Якоб Цуппке.
Хорошее самочувствие и баланс
Уроки серфинга и паддлбординга
Если возможности жить и работать на пляже кажется недостаточно, сотрудники финтех-компании nCino, расположенной в пляжном городке Уилмингтон, Северная Каролина, могут взять уроки серфинга и попробовать себя в паддлбординге на территории компании.
Зедрик Эплин, директор по DEI, говорит, что это делается для того, чтобы сотрудники были счастливы и здоровы: «Учитывая близость nCino к пляжу Райтсвилл, сотрудникам легко участвовать в этих мероприятиях, а затем приступать к работе. А еще у нас в офисе есть душевые».
DJ на день
Сотрудники платформы видеомаркетинга Wistia могут на день стать ди-джеем на внутренней радиостанции компании. Нужно лишь записаться на определенный промежуток времени и играйте все, что вам нравится. Некоторые сотрудники, такие как глава отдела социальных сетей Wistia Фрэнк Эмануэле, также выступают в прямом эфире. «Пятница с Фрэнком» пользуется популярностью.
Бесплатные татуировки с корпоративным духом
В техасской сети пиццерий ZaLat Pizza работники могут бесплатно сделать тату — если она посвящена ZaLat.
Почему компании предлагают нестандартные льготы
Конечно, маловероятно, что такие необычные льготы, как отпуск по уходу за домашними животными и выходные для всех сотрудников, являются лучшим способом удержать ценных сотрудников.
По данным Gallup, хотя оплата труда и льготы были наиболее распространенной причиной ухода работников с работы в 2022 году, респонденты заявили, что это не было основной причиной их ухода; вовлеченность, культура и баланс между работой и личной жизнью имели большее значение. Но необычные льготы — это средство для работодателей заявить о своих приоритетах и причудах.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Разные поколения в IT: как с ними работать, чтобы всю карьерную лестницу они прошли в вашей компании
- 2 85% молодых сотрудников из Европы довольны работой — наименее счастливы они в Нидерландах и Швеции
- 3 Как правильно подбирать юристов в компанию?
- 4 Менеджер, креативщик и 14 их коллег: как использовать тест MBTI в бизнесе
- 5 Хантинг в 2023 году: как привлекать классных людей в команду?
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023