Уроки серфинга, корпоративные тату и отпуск по уходу за питомцем: самые необычные рабочие бонусы

Вот некоторые из наиболее необычных льгот для сотрудников, которые в последнее время предложили работодатели.

Согласно исследованию консалтинговой компании Gallagher, проведенному в 2023 году, удержание талантов в настоящее время является главным операционным приоритетом. Сохранить кадры становится важнее, чем увеличить выручку и снизить операционные расходы.

За пределами офиса

Оплачиваемый отпуск перед работой

Гостиничная компания SevenRooms предоставляет всем новым сотрудникам отпуск еще до того, как они переступят порог офиса. Первые две недели пребывания в должности каждого нового сотрудника, независимо от трудового стажа, он проводит в оплачиваемом отпуске.

«Мы хотим, чтобы новые члены нашей команды испытали восторг от присоединения к SevenRooms и морально обновлялись, приступая к новой должности», — прокомментировал представитель компании.

Кроме того, SevenRooms требует, чтобы работники брали 5 дней оплачиваемого отпуска подряд в первой и второй половине года. Сотрудники с большим стажем отдыхают по 10 дней подряд два раза в год.

Отпуск на острове

В прошлом году британская компания Yolk Recruiting отправила всех своих сотрудников — целых 55 человек — на длительный уик-энд на курорт с системой «все включено» на испанском острове Тенерифе. Ожидалось, что никто не будет работать — сотрудники настроили голосовую почту и включили уведомления о том, что их нет в офисе.

«Наши сотрудники прошли через множество взлетов в различной обстановке — от полностью удаленной работы до гибридной и обратно, но они продолжали упорно трудиться, — говорит директор по маркетингу компании Джеймс Читэм. — Поездка на Тенерифе была большой благодарностью за предыдущие два года и за все, достигнутое после пандемии».

Дела семейные

Свадебный бонус

Платформа для привлечения сотрудников Reward Gateway предлагает $1500 сотрудникам, которые заключают брак. Это называется это свадебным бонусом.

Детские бонусы

Сотрудники приложения для женского здоровья Flo получают денежный бонус за пополнение в семье. Чтобы побудить родителей оставаться в компании, компании предлагают «детские бонусы» — денежные выплаты для тех, кто возвращается из отпуска по уходу за ребенком.

Сотрудники Flo получают $5 тысяч, если они возвращаются из отпуска по уходу за ребенком в течение 12 месяцев после родов. Производитель молокоотсосов Medela выплачивает детский бонус в $500, а разработчик тематики Geotab — $2 тысячи.

Отпуск для бабушки и дедушки

Компании, включая Fannie Mae, Booking.com и SentinelOne, расширяют программы семейных отпусков, включив в них бабушек и дедушек. Стартап по кибербезопасности SentinelOne предоставляет старшему поколению пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за внуком.

Четвероногие члены семьи

Отпуск по уходу и бонусы

Популярность pet-friendly офисов растет, и это намного больше, чем просто разрешить сотрудников приводить питомцев в офис. В 2023 году Nationwide Insurance заключила партнерство с сообществом любителей собак WUF, чтобы создать лучшие рабочие места для домашних животных.

Партнерство началось с однодневной конференции, посвященной дальнейшему внедрению pet-friendly практик на рабочем месте. Сообщается, что в ней приняли участие 100 руководителей.

Когда сотрудники Whisker заводят нового питомца, их коллеги получают день, чтобы поприветствовать своего нового приятеля. Между тем, Reward Gateway предлагает $250 сотрудникам, которые берут питомца из приюта, и работники могут получать пособие до 2 раз в год.

Отпуск в связи с утратой

Whisker также предлагает оплачиваемый отпуск, чтобы оплакать смерть домашнего животного. «Мы относимся к домашним животным как к важным членам семьи», — объясняет CEO и президент компании Якоб Цуппке.

Хорошее самочувствие и баланс

Уроки серфинга и паддлбординга

Если возможности жить и работать на пляже кажется недостаточно, сотрудники финтех-компании nCino, расположенной в пляжном городке Уилмингтон, Северная Каролина, могут взять уроки серфинга и попробовать себя в паддлбординге на территории компании.

Зедрик Эплин, директор по DEI, говорит, что это делается для того, чтобы сотрудники были счастливы и здоровы: «Учитывая близость nCino к пляжу Райтсвилл, сотрудникам легко участвовать в этих мероприятиях, а затем приступать к работе. А еще у нас в офисе есть душевые».

DJ на день

Сотрудники платформы видеомаркетинга Wistia могут на день стать ди-джеем на внутренней радиостанции компании. Нужно лишь записаться на определенный промежуток времени и играйте все, что вам нравится. Некоторые сотрудники, такие как глава отдела социальных сетей Wistia Фрэнк Эмануэле, также выступают в прямом эфире. «Пятница с Фрэнком» пользуется популярностью.

Бесплатные татуировки с корпоративным духом

В техасской сети пиццерий ZaLat Pizza работники могут бесплатно сделать тату — если она посвящена ZaLat.

Почему компании предлагают нестандартные льготы

Конечно, маловероятно, что такие необычные льготы, как отпуск по уходу за домашними животными и выходные для всех сотрудников, являются лучшим способом удержать ценных сотрудников.

По данным Gallup, хотя оплата труда и льготы были наиболее распространенной причиной ухода работников с работы в 2022 году, респонденты заявили, что это не было основной причиной их ухода; вовлеченность, культура и баланс между работой и личной жизнью имели большее значение. Но необычные льготы — это средство для работодателей заявить о своих приоритетах и причудах.

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