В США растет движение «антиработа» — его сторонники увольняются в знак протеста против условий труда

Все больше людей, преимущественно представителей поколения Z, пересматривают свои ценности и уходят с нелюбимой работы. В США возникло целое движение «антиработа», сторонники которого общаются на Reddit и в реальной жизни. Insider поговорил с тремя представителями движения о том, почему они оставили работу и что это говорит об американской мечте. Публикуем пересказ материала.

После того, как Ларри окончил колледж, у него была мечта: вместе с тогдашней женой они хотели стать power couple — парой влиятельных и самодостаточных людей. Они собирались осуществить свою американскую мечту, купить дом в пригороде и каждые два года ездить в отпуск.

В конце концов картина идеальной жизни рухнула. По его словам, его тогдашняя жена осознала иллюзорность работы и уволилась, чтобы заботиться о своих детях и пожилом отце. Ему потребовалось немного больше времени, чтобы понять это.

«Это то, что кто-то другой вложил в наши умы», — говорит Ларри.

Сейчас ему 52, и он безработный. К тому времени, когда началась пандемия, он был готов к переменам. Он оставил работу техника в Южной Каролине, чтобы быть со своей бывшей женой и детьми в Колорадо. Когда там его уволили, он вернулся в Южную Каролину, чтобы быть со своей матерью. Теперь он скромно живет в 20-футовом трейлере на ее заднем дворе.

«У меня действительно нет никаких расходов. Мне не нужны деньги. Я могу без них выжить», — говорит он.

Ларри — представитель растущего движения людей, которые отказываются от работы.

Некоторые из них называют это «антиработой». Тренд популярен среди молодых работников, представителей поколения Z, которое оставляет свой след на рынке труда. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах, особенно в Китае, где молодые люди отказываются от гонки за продуктивностью и трудовой конкуренции, находя счастье в собственной жизни и отдыхе.

«Я действительно больше не хочу работать, — говорит Ларри. — Я не хочу никаких встреч, никаких сроков, никаких целей, никаких кварталов, никаких семинаров. Я больше не хочу ничего из этого».

За последний год все больше людей разочаровались в работе, и у Ларри появились миллионы единомышленников. Люди увольняются с работы рекордными темпами уже шесть месяцев подряд — и многие не собираются возвращаться. Это потому, что для некоторых работа, кажется, потеряла значение.

В США заработная плата снижалась в течение нескольких десятилетий, в то время как студенческий долг растет. Число людей с низкооплачиваемой работой выросло после Великой рецессии, поскольку зарплаты, поддерживающие жизнь среднего класса, сократились.

Затем началась пандемия: коллективное богатство миллиардеров выросло на $2,1 трлн, а миллионы американцев стали безработными. Неравенство усилилось.

Истории сторонников движения красноречиво свидетельствуют, почему рабочей силы постоянно не хватает. Осознают это начальники или нет, фактически это забастовка ради улучшения условий труда. И эта тактика может сработать.

Движение уже насчитывает миллион — и участников становится все больше

Группа Reddit r/antiwork собрала миллион подписчиков с момента своего основания в 2013 году. Половина из них присоединилась только в октябре 2021 года. Это означает, что десятки тысяч людей — если не больше — посещают группу ежедневно.

Как пишут на форуме, «антиработа» заключается в том, чтобы вести безработный образ жизни и находить соратников по борьбе с эксплуататорскими условиями труда.

«Многие люди ошибочно принимают антиработу за лень, как будто ничего никогда не нужно делать, — рассказывает один из модераторов под ником u/rockcellist. — Правда в том, что, очевидно, что-то надо менять, но текущее устройство вещей и распределение капитала несправедливы и не должны существовать».

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Кейд, представитель поколения Z из Канзаса, стал одним из тех, кто опубликовал свою историю в теме r/antiwork после того, как уволился из сферы обслуживания.

Он уже некоторое время подумывал о том, чтобы уйти. Последней каплей стал момент, когда начальник вывесил табличку, сообщающую работникам, что они не могут пользоваться своими телефонами во время смены, а, если их поймают, то руководство может конфисковать технику. По мнению Кейда, у руководства не должно быть права забирать его личную собственность.

Кейд сказал, что он впервые начал видеть сообщения от r/antiwork несколько месяцев назад, и что на его собственное решение повлияли чужие рассказы об увольнении и переосмыслении работы. Он уже прошел по крайней мере одно собеседование на новое место, и у него есть немного сбережений, чтобы продержаться какое-то время.

«Я думаю, мне показалось, что я смог бы стать большей частью движения, — рассказывает Кейд. — Я не хотел мириться с этим».

Таким же образом Кейтлинн Николсон, еще одна представительница поколения Z, начала писать на форуме после того, как уволилась из сферы общественного питания, чтобы посвятить свое время работе с деревом. Группа помогла ей увидеть, что она не одинока — она думала, что такие проблемы, как нехватка персонала и переработки, были только у нее на работе.

«Я поняла, что это происходит повсюду — компании говорят, что рабочей силы не хватает, но они не нанимают людей, а просто перегружают своих нынешних сотрудников, — говорит Николсон. — Я думаю, что хорошо знать, что... что тебе не нужно с этим мириться».

Николсон рассказывает: однажды она предупредила начальника, что не может работать в определенный день, потому что ей нужно отвезти машину в ремонт. Он сказал, что если она не придет, ее уволят. Она так и не пришла.

По ее словам, работа с деревом приносит удовлетворение. «Когда-то люди сами создавали для себя вещи и много трудились дома. Я думаю, что сейчас мы ценим это не так высоко, как следовало бы».

«У работодателей просто не будет людей, чтобы вести бизнес»

Пандемия вызвала рост недовольства из-за рабочих условий, созданных за последние пару десятилетий. Некоторые работодатели, похоже, шокированы нехваткой кадров, а также тем, что ситуация меняется: теперь работники сами могут резко прекратить общение.

В сентябре ресторан барбекю во Флориде закрылся после того, как в нем остались всего четыре сотрудника. Позже владелец заведения написал в Facebook пост, в котором обвинил в провале пандемию и политическую систему, из-за которой работникам кажется более привлекательным не работать.

Новое поколение, из-за которого меняется состав рабочей силы, может сыграть ключевую роль в повышении требований к лучшим условиям.

«Я думаю, что это во многом связано с поколением Z, — говорит Кейд. — Они просто не будут мириться с недостатками работодателей».

В любом случае, сотрудники говорят, что работодатели должны быть внимательны. Стив Роуланд, ведущий подкаста об «ужасных историях» работников розничной торговли Retail Warzone, прогнозирует, что в декабре ситуация может усугубиться: сойдутся такие факторы, как пандемия, проблемы с цепочками поставок и непослушные клиенты.

«Работники, наконец, скажут: "с нас хватит"», — говорит Роуланд.

И, по словам Кейда, если люди будут продолжать увольняться с такой скоростью, «у работодателей просто не останется людей для ведения своего бизнеса, и они обанкротятся, будут вынуждены закрыться или изменить подход к работе».

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