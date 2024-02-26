Почему виниры провоцируют эффект зловещей долины

В материале — о том, почему идеальные зубы иногда выглядят жутко и почему возник тренд на виниры.

Зубные виниры набирают популярность среди богатых и знаменитых — от корейских айдолов до звезд Голливуда. Процедура позволяет быстро улучшить улыбку, но некоторые пользователи соцсетей считают, что это лишает человека индивидуальности.

Виниры придумали в Голливуде в 1928 году, чтобы менять внешность актеров для съемок в фильмах. Однако популярность они начали набирать лишь в начале 1980-х годов.

Чтобы установить виниры, эмаль зубов обтачивают, а сверху фиксируют накладки. После этого пациент никогда не сможет вернуться к естественным зубам.

Основная цель такой процедуры — улучшить внешний вид. Однако, как рассказывает косметический стоматолог Сэм Джетва, ее также проводят, чтобы, к примеру, укрепить ослабленные зубы и убрать сколы.

Джетва отмечает: если виниры сделаны плохо, они могут негативно повлиять как на здоровье, так и на внешний вид зубов. «Виниры могут выглядеть неестественно, если они слишком большие для лица человека, имеют ярко-белый оттенок или очень толстые и между ними почти нет промежутков», — говорит он.

Зубы — важная часть внешности человека. Если они выглядят фальшиво и неестественно, это может вызвать беспокойство и ощущение того, что что-то не так, даже если не понятно, в чем именно дело.

«Почему знаменитости выбирают такие прямые и белые виниры. Это вызывает ощущение “зловещей долины”», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Термин «зловещая долина» был придуман Масахиро Мори в 1970-х годах. Он описывает чувство беспокойства, которое мы испытываем при виде роботов, слишком похожих на людей. И хотя знаменитости с белоснежными винирами — не роботы, они могут вызывать схожие ощущения.

По словам когнитивного психолога Стефани Лэй, улыбка играет важную роль в том, как мы относимся к другим людям. Мы воспринимаем лица не «по частям», а как единое целое. Чтобы лицо казалось заслуживающим доверия, все его элементы должны хорошо сочетаться. Если же одна часть не подходит к остальным, то лицо кажется жутким. Это одна из причин, почему после установки виниров знаменитости с «нормальной» внешностью могут выглядеть пугающе.

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Естественные улыбки дают противоположный эффект. «Если у человека неровные зубы с зазорами, он может казаться более естественным и человечным, — говорит психолог Алисса Робертс. — Совершенство обычно выглядит искусственным. Эти маленькие особенности и недостатки делают людей настоящими».

Поскольку все больше голливудских знаменитостей устанавливают виниры, многие поклонники начали хвалить тех, кто сохраняет свои зубы — пусть и не идеальные. Среди них — Итан Хоук, Кирстен Данст, Барбара Палвин и Льюис Хэмилтон.

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Профессор Николас Рул, заместитель ректора и декан Университета Торонто в Миссисауге, изучает психологию лиц и соглашается с тем, что зубы играют большую роль в том, как мы воспринимаем других людей. Одно из его исследований показало, что привлекательность улыбки влияет на то, насколько счастливыми кажется человек.

«Мы объясняем это тем, что в психологии называется “гало-эффектом привлекательности” — явлением, при котором более красивые люди воспринимаются лучшими во всех отношениях», — рассказывает он.

Хотя критики говорят, что виниры выглядят плохо, Рул утверждает: мы часто считаем (пусть даже подсознательно) более привлекательными тех, кто может позволить себе такую процедуру.

«Более привлекательные люди кажутся более успешными и в течение жизни зарабатывают гораздо больше. Это могут способствовать и виниры, поскольку они улучшают внешний вид», — говорит Рул.

Он добавляет, что человек с винирами также кажется богаче, поскольку может себе их позволить. Таким образом, виниры могут служить символом статуса, а также показателем богатства и предполагаемого успеха.

Современная культура побуждает нас исправить любые «недостатки». Однако лица должны быть разными и интересными. Именно эти особенности, в том числе слегка неровные зубы, делают нас теми, кто мы есть, придавая внешности характер и очарование.

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