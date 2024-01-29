Что врачи думают о гимнастике глаз и синих экранах: «стыдные» вопросы о зрении

RB.RU разобрался вместе с врачами-офтальмологам, как сохранить здоровье глаз, когда проводишь большую часть жизни за экранами.

После рабочего дня знаки на светофоре расплываются? Возможно, вы имеете дело с компьютерным зрительным синдромом.

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Полезны ли БАДы с черникой (и не только) для зрения?

Питательные вещества, содержащиеся в чернике (например, антоцианы, пектины), безусловно, приносят пользу организму, но никак не влияют на качество нарушенного зрения.

А вот БАДы, включающие лютеин и зеаксантин, могут снижать прогрессирование возрастной макулярной дегенерации (это самая частая причина потери остроты зрения среди пожилых людей — Прим. ред.) до 25%. Однако они не предотвращают её появление, а эффективность оценивается с трудом из-за небольших выборок и коротких сроков исследований.

Полезным для глаз может быть применение комплексов, содержащих омега-3 и 6 — они благоприятно влияют на работу слезных желез.

Максим Сичкар, врач-офтальмолог

«Не стоит принимать биодобавки с надеждой на то, что они вылечат дегенерацию сетчатки или близорукость. Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом перед покупкой. Далеко не во всех ситуациях есть смысл в тех же лютеине и зеаксантине, но иногда мы их действительно назначаем».

Нужно ли делать упражнения для глаз?

Сохранить зрение гимнастикой невозможно. Но она позволяет снять или уменьшить напряжение цилиарной мышцы глаза, которая обеспечивает его аккомодацию (ясное видение разноудаленных предметов — Прим. ред.). Кроме того, перерыв на гимнастику позволяет восстановить прероговичную слезную пленку.

Вот упражнения, которые рекомендуют офтальмологи:

Правило 20/20/20. Через каждые 20 минут зрительной работы вблизи перевести взгляд на расстояние 20 футов (около 6-7 метров) на 20 секунд. Закрыть глаза и плотно сжать веки на протяжении 2-3 секунд. Повторить 10-15 раз. Вращать глазами сначала вправо, а потом влево (8-10 раз в каждую сторону). Вытянуть руку вперед, сфокусироваться на кончике указательного пальца, а потом медленно поднести палец максимально близко к носу и максимально отдалить. Повторять цикл в течение нескольких минут, 2-3 раза.

Вреден ли синий свет экранов?

С излучением синего спектра глаз человека сталкивается постоянно, потому что его содержит солнечный свет. Количество света, которое излучается электронными гаджетами, крайне мало в сравнении с объемами, исходящими от солнца. По данным исследований, в среднем за час оно составляет 1-2% от допустимой дозы.

Владимир Попов, врач-офтальмолог:

«Бояться негативного влияния электроники на орган зрения не стоит. Однако при длительном использовании экранов возникает чувство напряженности в глазах, от которого можно избавиться путем смены деятельности — переключения со зрительного режима труда на физический. Если это не помогает, стоит обратится к специалисту».

Есть ли смысл в очках для компьютера?

Недавнее мета-исследование, опубликованное на Cochrane, показало, что очки с блокировкой синего спектра не так эффективны, как это предполагалось. Их влияние на состояние макулы (центральной части сетчатки — Прим. ред.) минимально, на способность заснуть после работы за экраном они влияют незначительно.

Хотя очки для компьютера могут обеспечить комфорт и уменьшить усталость глаз, доказанной эффективности в лечении или профилактике проблем со зрением у них нет.

Усталость глаз: что это и из-за чего возникает?

Под усталостью глаз офтальмологи понимают термин «астенопия», который обозначает дискомфорт, наступающий во время зрительной работы. Астенопия бывает:

аккомодационная;

мышечная;

смешанная;

нервная;

симптоматическая.

Вид астенопии можно выяснить только после офтальмологического осмотра. В зависимости от этого назначается лечение: капельное (препараты для снятия напряжения аккомодации либо для увлажнения эпителия глазной поверхности), оптическая коррекция или консультация профильного специалиста, чаще всего это невролог.

В последние годы врачи также выделяют компьютерный зрительный синдром (Computer Vision Syndrome). У него есть два фактора:

При фиксации взгляда на объекте, будь то документ или экран, частота моргания снижается в среднем в 6 раз. Это приводит к разрыву слёзной плёнки, высыханию роговицы и возможному появлению неприятных ощущений, таких как песок в глазах, покраснение, ощущение инородного тела и слезотечение при резких раздражителях.

Длительное смотрение на близко расположенный объект к концу дня может привести к сложностям с фокусировкой на дальние расстояния. Например, водителям может быть трудно различить цифры на светофоре.

Стоит ли пользоваться каплями при усталости глаз?

Перед тем, как использовать их, лучше посоветоваться с врачом. На рынке часто встречаются препараты «от усталости», направленные на сужение сосудов и придание глазам отдохнувшего вида. Однако систематическое применение таких средств — плохая идея.

Максим Сичкар, врач-офтальмолог:

«Во-первых, эти препараты не устраняют первопричину состояния, а только маскируют симптом. Во-вторых, капли при длительном применении могут вызывать "привыкание", и без их использования глаза будут постоянно красными. В-третьих, так как препараты сужают сосуды, это может нарушать питание глаза и приводить к усилению жалоб — светобоязни, ощущению песка в глазах».

Увлажняющие препараты, способные стабилизировать слёзную пленку — например, на основе гиалуроновой кислоты, — также рекомендуется применять после консультации с врачом. Дело в том, что офтальмологические симптомы часто воспринимаются пациентами одинаково, хотя причины их появления могут быть разными.

А что по поводу отбеливания глаз?

В составе растворов для отбеливания глаз присутствуют адреномиметики, которые действуют на рецепторы стенок сосудов. После их применения быстро исчезает отечность, жжение, зуд, покраснение. Однако при длительном применении они могут вызвать обратный эффект.

Даже в инструкции к самому популярному средству для «отбеливания» глаз можно найти строчку: «применение препарата более 4 дней должно проводиться только под контролем врача».

Владимир Попов, врач-офтальмолог:

«Покраснение сосудов глаза может быть не только симптомом зрительной утомляемости или сухости глаза, но и проявлением серьезного заболевания. Поэтому самостоятельное и бесконтрольное использование таких капель не рекомендуется».

Что делать при синдроме сухого глаза?

При синдроме сухого глаза необходимо увлажнять эпителий глазной поверхности . С этой целью применяются препараты «искусственной слезы», которые различаются степенью вязкости и химическим составом — нужный подбирает врач.

Как отмечает Владимир Попов, также важно устранить неблагоприятные факторы окружающей среды — избегать длительных зрительных нагрузок, по возможности уменьшить воздействие пыли, дыма, горячего и сухого воздуха. В офисе или дома имеет смысл использовать увлажнители воздуха.

Максим Сичкар добавляет, что у синдрома сухого глаза может быть множество причин. Например, он может проявляться на фоне болезни Шегрена, при дисфункции мейбомиевых желез или при более безобидном компьютерном зрительном синдроме. Если вы испытываете неприятные симптомы, стоит обратиться к врачу.

Как часто нужно бывать у офтальмолога?

Это зависит от возраста человека и выявленных офтальмологических заболеваний:

Людям от 18 до 45 лет, не имеющим явных проблем со зрением, рекомендуют посещать офтальмолога один раз в 2 года.

После 45 лет — каждый год, так как возраст является фактором возникновения многих, в том числе очень серьезных, заболеваний — например, глаукомы или катаракты.

При наличии патологии есть строгие сроки посещения офтальмолога, которые прописаны в клинических рекомендациях: это может быть как один раз в месяц, так и один раз в год.

Правда, что неправильно подобранные очки могут испортить зрение еще больше?

При гиперкоррекции очки вызывают перенапряжение внутренних мышц глаза, что приводит к дискомфорту и устойчивому снижению зрения. При недокоррекции может страдать максимальная острота зрения. При правильной коррекции очки дают высокую остроту зрения и комфорт при использовании.

Максим Сичкар, врач-офтальмолог:

«Исследования, проведенные офтальмологами, указывают на необходимость полной коррекции зрения — при условии, что она переносима. В случаях, когда сильные стекла вызывают дискомфорт, используется пошаговая коррекция для постепенного привыкания.

Неверный подбор очков может привести к негативным последствиям. Например, у детей — усилить близорукость. Взрослые, как правило, быстро замечают, что очки подобраны неправильно, так как их ношение сопровождается головной болью, головокружением, тошнотой и затруднением фокусировки».

Безопасно ли ежедневное ношение контактных линз?

Да, но важно соблюдать правила гигиены. Большинство тяжелых осложнений (микробные кератиты) вызваны именно их нарушением. Вот несколько важных моментов:

В первую очередь, не стоит спать в линзах, чтобы избежать подсыхания роговицы и линзы.

Второе — не использовать линзы при наличии признаков заболевания, таких как боль в горле, насморк или повышение температуры. Это связано с тем, что теплая влажная среда между роговицей и линзой может способствовать развитию кератита.

Третий момент — обеспечить достаточное увлажнение роговицы при использовании линз. Регулярное применение увлажняющих капель (по назначению врача) поможет снизить риск дискомфорта.

Правильно хранить линзы — в чистых контейнерах с использованием стерильного раствора для очищения.

Избегать превышения срока использования линз, так как это может привести к потере их эластичности и возможным повреждениям, которые могут нанести вред глазу.

Как сохранить здоровье глаз надолго?

Здоровье глаз тесно связано с общим состоянием организма. Врачи-офтальмологи рекомендуют:

контролировать артериальное давление для обеспечения здоровых сосудов на сетчатке;

следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить диабетические изменения в сетчатке;

использовать солнцезащитные очки в теплое время года и корректирующие — при необходимости.

Активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе (они полезны для расслабления глаз) и регулярные визиты к врачу-офтальмологу помогут сохранить зрение.

Фото на обложке: Shutterstock // Hananeko_Studio

Фото: предоставлены экспертами