Как организовать просмотр жилья во время пандемии

Бизнес-корреспондент ВВС Падрейг Белтон попробовал выбрать дом во время пандемии. Вот что у него получилось.

Мы живем в Лондоне, но недавно решили приобрести недвижимость в Дублине. Лететь в Ирландию, чтобы увидеть все своими глазами, не имело смысла — путешественникам из Великобритании нужно соблюдать самоизоляцию в течение двух недель после приезда. Поэтому я смотрел дом в Дублине прямо из своей лондонской квартиры — это стало возможным благодаря технологиям виртуальной реальности.

Найти дом

Сам процесс организован довольно понятно: пользователь может перемещаться по осматриваемым помещениям и смотреть по сторонам с помощью ручного управления. В целом все это напоминает прогулки в Google Street View, но для большего удобства понадобятся очки виртуальной реальности.

Джайлс Милнер, директор по маркетингу в агентстве недвижимости Chestertons, считает, что подобные технологии также будут актуальны для покупателей новостроек, которым нужно выбрать квартиру в доме, который пока не готов.

«Сложно продавать объекты, которые пока существуют только в виде бумажного 2D-плана, — рассказывает он. — Поэтому теперь девелоперы сразу закладывают виртуальные туры в бюджет».

Если у пользователя есть своя гарнитура, процесс поиска недвижимости становится еще проще: интересующую квартиру или дом можно посмотреть онлайн. Правда, пока такая опция доступна только для 8% объявлений на популярном сайте о недвижимости Zoopla. Представители платформы отмечают, что в период изоляции эти объявления просматривали чаще других: спрос на посещение новостроек с помощью технологий VR вырос втрое за первые несколько месяцев пандемии.

По словам Майлза Шипсайда, соучредителя популярного веб-сайта по продаже и аренде жилья в Великобритании Rightmove, эти технологии существуют уже три-четыре года, но до этого не пользовались такой популярностью. Во время пандемии покупатели не могли посещать объекты недвижимости, что стало мощным толчком для развития онлайн-туров.

Раньше риелторы «тратили больше часа на показ нескольких квартир неподалеку, но теперь без этого можно обойтись», — рассказывает Гай Гиттинс, управляющий директор Chestertons.

Виртуальная реальность гораздо информативнее, чем традиционные фотографии на сайте. Технология экономит время агентов по недвижимости и повышает безопасность процесса: «Никто не хочет, чтобы его сотрудники заразились COVID-19», — объясняет Шипсайд. Кроме того, распространение технологии VR существенно упрощает выбор зарубежной недвижимости: теперь можно обойтись без лишних перелетов в поисках подходящего объекта.

Со временем люди привыкнут к подбору жилья онлайн так же, «как к покупкам в интернете», — считает Кристофер Ван, основатель Imme VR, сингапурской компании, занимающейся продажей недвижимостью с помощью технологий виртуальной реальности.

История еще одной крупной компании, работающей в этой сфере — Matterport из Кремниевой долины — началась в 2011 году с датчика движения и глубины от Microsoft Xbox. Технология 3D-визуализации помещений находит коммерческое применение в сфере недвижимости.

«Мы считаем, что отрасль сейчас стоит на пороге важных перемен», — заявляет Питтман.

Новейшая разработка позволяет пользователям создавать виртуальную копию своей квартиры с помощью обычного смартфона вместо дорогой 3D-камеры. В мае компания запустила Matterport для iPhone — приложение вышло с опережением графика из-за коронавируса.

Фото: Matterport

Искусственный интеллект объединяет фотографии в полноценную модель виртуальной реальности, используя в качестве обучающих данных изображения миллионов различных зданий. По словам Питтмана, это позволяет «построить модель, предсказывая геометрию помещений».

Еще одна программа Unreal Engine, изначально предназначенная для видеоигр, позволяет имитировать свет в помещении в разное время года и дня. С помощью этой технологии можно оценить освещение в саду в любое время года и понять, как это повлияет на состояние почвы.

Выбрать устройство для просмотра

За время пандемии коронавируса спрос на VR-гарнитуры существенно вырос. Ожидается, что продажи автономных очков виртуальной реальности вырастут на 22,5% за 2020 году — по данным International Data Corporation по всему миру будет продано более 2,8 млн устройств.

Производством занимаются различные компании, включая Oculus (приобретена Facebook в 2014 году), Samsung, HTC и Sony. Цена за передовую модель Oculus Quest (128 Гб) составит около £499 в Великобритании и $499 в США. Бюджетные варианты типа Google Cardboard для смартфона, состоящие из сложенного картона, простых линз и застежек, обойдутся всего в $5.

При этом распространение сетей 5G позволит гарнитурам переносить вычислительные задачи с устройств в облако, что существенно ускорит их работу: «Я думаю, что в скором времени VR-очки станут мейнстримом», — считает Ван.

Расставить мебель

Еще один вариант использования технологии — расставлять мебель в выбранном помещении, представляя, как оно будет выглядеть в реальности. Питтман считает, что это несложная задача для ИИ.

Наличие виртуальной копии дома с подробным перечислением его содержимого также может быть полезно для страховых компаний в случае пожара, наводнения или ограбления.

А еще это удобный инструмент для ремонта: подрядчикам необязательно приезжать на объект, чтобы оценить размеры помещения и подсчитать стоимость работ — все нужные данные можно получить, изучив виртуальную копию.

Гай Гиттинс из Chestertons предсказывает, что индустрия продажи недвижимости скоро изменится навсегда. Возможно, этот процесс также затронет страхование и дизайн интерьеров.

Источник.

Фото на обложке: Matterport