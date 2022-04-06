игры в VR помогают справиться с агорафобией - исследование

Ученые выяснили, что использование VR-игр в терапии позволяет обрести уверенность и побороть страхи, помогая людям выполнять задачи в реальной жизни, которых они ранее избегали. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

Представьте солнечный день. К дорожной обочине подъезжает зеленый автобус. Внутри сидят несколько пассажиров с каменными лицами. Вы подходите, чтобы предъявить пропуск. Но вы не можете видеть свое тело — только парящую пару синих рук.

Это может показаться странным сном, но сценарий является частью системы виртуальной реальности (VR), предназначенной для помощи людям с агорафобией — тем, у кого определенные условия, ситуации и взаимодействия могут вызывать сильный страх и страдания.

«Это приводит к реальным переменам в жизни людей», — отмечает профессор Дэниел Фримен, ведущий исследователь проекта с кафедры психиатрии Оксфордского университета.

Опыт VR начинается в кабинете виртуального терапевта. После следуют сценарии разной степени сложности — открыть входную дверь или посетить кабинет врача. Участникам нужно выполнить определенные задания, например попросить чашку кофе, и им предлагается установить зрительный контакт или подойти ближе к другим персонажам.

Скриншот: OCAP

Фримен отмечает, что, хотя сценарии кажутся реальными, сгенерированные компьютером сцены позволяют участникам почувствовать себя способными попробовать что-то новое или подойти к ситуации по-другому.

«Какая-то часть сознания говорит: "Хорошо, все в порядке, я знаю, что это нереально, и поэтому я могу попытаться, попробовать что-то новое и сделать что-то по-другому", — объясняет он. — Это позволяет людям применять его в реальном мире».

«По сути, если вы справитесь с чем-то в VR, вы справитесь с этим и в реальном мире», — говорит профессор Дэниел Фримен.

Один участник рассказал, что до использования VR ему было трудно сесть в автобус, чтобы посетить могилу своего отца. Но терапия помогла ему стать увереннее.

В статье в журнале Lancet Psychiatry Фримен и его коллеги описывают детали исследования. Среди пациентов, которые испытывали психологические проблемы и трудности с выходом на улицу, случайным образом были выбраны 174 человека. В дополнение к своей обычной терапии они играли в VR-игру gameChange. Остальные 172 пациента получали только обычную терапию.

Для первой группы были доступны примерно 6 сеансов, каждый продолжительностью 30 минут. Стоит отметить, что не все посещали их или завершили все сеансы.

На каждом сеансе, будь то дома или в клинике, присутствовал работник психиатрической службы. Он помогал участнику эксперимента применить полученные знания, в том числе задавая домашние задания между сеансами.

Результаты показывают, что через шесть недель после начала испытания у тех, кто проходил VR-терапию, наблюдалось небольшое, но заметное снижение избегания реальных жизненных ситуаций из-за агорафобии, а также меньший стресс по сравнению с теми, кто получал только обычную помощь. Однако к шести месяцам разницы между двумя группами не было.

Но дальнейший анализ показал, что те, у кого агорафобия была выражена наиболее сильно, получили самую ощутимую пользу, и у этих людей эффект сохранялся в течение шести месяцев. Такие пациенты смогли выполнить в среднем на два действия больше, чем раньше, например, сходить за покупками или сесть в автобус.

В то время как исследование не может выявить влияние виртуальной терапии со стороны психиатра и их домашних заданий, Фримен сказал, что другие тесты не показали изменений в агорафобии в этой группе только из-за таких домашних заданий.

По мере того, как VR-гарнитуры становятся доступнее, отправлять такие устройства на дом пациентам становится все проще.

Для пациента, который хотел иметь возможность посетить могилу своего отца, преимущества были гораздо более значительными, чем просто выполнение заданий. «Я смог выйти на улицу, пообщаться с гораздо большим количеством людей, чем я когда-либо ожидал, — сказал он. — Я стал увереннее в себе. Я увереннее чувствую себя рядом с другими людьми».

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Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock