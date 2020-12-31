Семь привычек, которые раскроют характер собеседника

Чтобы узнать человека получше, достаточно пообщаться с ним. Определенные паттерны поведения показывают, насколько мы уверены в себе, эгоистичны или чувствительны. Обращая внимание на эти привычки, можно скорректировать свой образ в глазах окружающих и распознать токсичного человека.

1. Хвастаться связями

Некоторые люди часто упоминаю имена известных и высокопоставленных лиц в своих рассказах, чтобы вызвать большее уважение окружающих. Даже если они не встречались с этой персоной лично, то рассказывают, будто у них есть общие знакомые.

На самом же деле, такой тип людей упускает из виду главное — большинство не теряют голову от упоминания знаменитостей. Подобные привычки из уст солидного человека выглядят нелепо. Пытаясь добиться уважения, они лишь вызывают насмешки.

Как правило, таким людям просто не хватает уверенности в себе, и они пытаются создать себе имидж.

2. Превращать любой разговор в саморекламу

Существует тип людей, который стремится использовать каждый разговор как повод похвастаться своими успехами. Однако это лишь обесценивает их достижения в глазах собеседников.

Большинство людей понимают, что чрезмерное хвастовство лишь отпугивает окружающих, поэтому они сдерживают себя или ждут соответствующего момента.

3. Соревноваться с собеседником

Многие рассматривают дискуссию лишь как способ доказать свою правоту. Более того, они могут подтасовывать факты чтобы их триумф выглядел более эффектно. Вне зависимости от того, какой ответ они получат, у них в запасе всегда есть дополнительный аргумент. А когда дискуссия заканчивается не в их пользу, они стремятся подловить собеседника на противоречии или вовсе переходят на личность.

4. Концентрироваться на себе

Такие люди настолько эгоцентричны, что во время разговора часто забывают о других. Иногда они могут задать вопрос, но ответ их вовсе не интересует. В разговорах с подобным типом людей собеседники чувствуют себя аксессуаром, дополняющим образ оратора.

5. Обсуждать друзей за спиной

Часто такие люди, вне зависимости от того, в каких отношениях они находятся со своими друзьями, нелестно отзываются о них в разговорах с другими. Это может быть вызвано стремлением самоутвердиться в глазах собеседника.

Однако люди, которые ругают своих близких за их спиной, почти наверняка поступят с вами так же, когда вас нет рядом.

Они будут продолжать вести себя подобным образом до тех пор, пока это приносит им пользу. А резкий разрыв отношений может указать им на их неправоту.

6. Завуалированно оскорблять собеседника

В дружеских кругах едкие комментарии могут восприниматься как шутка. Но чаще всего это расценивается, как враждебность в форме юмора. Поэтому в общении с малознакомыми людьми не рекомендуется использовать саркастические или снисходительные замечания.

Отношения и дружба с людьми, которые имеют подобную привычку, обречет вас на постоянное чувство дискомфорта.

7. Публично оскорблять

Люди такого типа любят публично унижать собеседника и получают от этого определенное удовольствие. Однако они не задумываются о том, какое впечатление оставляют о себе у окружающих. Большинство не одобряют подобное поведение, а выяснить отношения с человеком можно тет-а-тет.

Многие из нас хотя бы раз сталкивались с подобным отношением собеседников. Соблюдайте нормы общения и требуйте этого от окружающих. Это позволит вам не тратить время на токсичных людей.

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