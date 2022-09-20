Время для бизнеса: зачем предприниматели приобретают готовый бизнес

Доходы от вкладов уже не компенсируют инфляцию, вложения в недвижимость потеряли привлекательность, а фондовый рынок лихорадит не первый месяц. На фоне кризиса многие задумались об инвестициях в готовый бизнес. Пусть небольшой, но с перспективами получения дохода. Мы поговорили с двумя такими предпринимателями — Дмитрием и Константином, чтобы лучше понять, что движет покупателями готовых предприятий.

Первый бизнес в жизни

Для Дмитрия покупка пункта выдачи интернет-заказов (ПВЗ) стала первым опытом предпринимательства. Сделка состоялась полтора года назад, для поиска подходящего объекта наш герой воспользовался платформой Авито.

«На Авито я остановился по двум причинам. Во-первых, там продается очень много видов бизнеса. Я сталкивался с разными агентствами, которые помогают предпринимателям продать готовые предприятия, но в основном речь шла об убыточных компаниях, которые предлагались по не самым адекватным ценам.

С Авито в этом плане проще: продавец выкладывает объявление, я с ним связываюсь и встречаюсь. Площадка проводит первичную проверку документов и, что немаловажно, обеспечивает проверку реальности объявлений и защиту от мошенничества.

Во-вторых, это привычно. Все пользуются Авито, понимают интерфейс, доверяют», — рассказывает Дмитрий.

По данным Авито, ежемесячная аудитория крупнейшего в мире классифайда сейчас превышает 56 млн человек. Категорию «Готовый бизнес» за тот же период посещают 3 млн человек. Диапазон предложений охватывает все сегменты, начиная от бизнеса на кофейных автоматах (249 тысяч рублей) и заканчивая, например, птицефабрикой (2,5 млрд рублей).

Представители среднего класса ищут новые способы инвестирования. Об этом свидетельствует и статистика Авито. Спрос на готовый бизнес в этих категориях год к году вырос на 19,4% и 16,5% соответственно. И это притом что предложение за тот же период особенно не поменялось.

Сейчас Дмитрий уже полностью окупил свое первое приобретение и присматривается к покупке еще одного ПВЗ. Если первый объект, на котором предприниматель остановил свой выбор, был третьим-четвертым просмотренным предложением, то теперь из 20-30 изученных объявлений Дмитрий считает стоящими лишь одно-два.

«Я, конечно, стал лучше разбираться в вопросе. Я понял, насколько важно перед сделкой лично познакомиться с арендодателем, пообщаться с сотрудниками, изучить все последние изменения в правилах работы того же “Озона”», — объясняет Дмитрий.

Вместе с растущим спросом со стороны начинающих предпринимателей, еще только делающих свои первые шаги в бизнесе, растет и актуальность поиска доступной и достоверной информации. Об основных принципах покупки уже существующих предприятий, правилах поддержки, непрерывности их работы после смены владельца и прочем.

Понимая это, представители Авито недавно запустили бесплатный общедоступный учебный курс «Как выбрать и купить бизнес». Сейчас он включает в себя четыре занятия общей продолжительностью 35 минут.

От зоомагазина до пивного бара

В отличие от Дмитрия, Константин воспользовался Авито для приобретения готового бизнеса, уже имея опыт в предпринимательстве. Несколько лет назад он купил в одном из магазинов Северодвинска отдел товаров для животных. Но в дело вмешались онлайн-сервисы.

«Буквально за несколько лет маркетплейсы “выжгли” множество традиционных торговых точек. Онлайн-продавцы там могут реализовывать свои товары по гораздо более низкой цене — им не надо платить аренду, готовую аудиторию им предоставляет электронная площадка. Все чаще от покупателей приходилось слышать, что “в интернете дешевле”, так что со временем бизнес пришлось закрыть», — признается Константин.

В итоге Константин решил приобрести пивной бар в Архангельске. Покупку вместо самостоятельного открытия бизнеса он выбрал из-за множества законодательных ограничений и «подводных камней», связанных с торговлей алкосодержащими напитками.

Например, требований к минимальной площади зала, к расстоянию от учебных заведений и тому подобное. Готовое предприятие нужного профиля заведомо отвечало всем этим правилам, имело необходимые лицензии и прочее.

«В ближайшие месяцы у меня много работы. Я планирую значительно расширить ассортимент пива — будем ставить новые краны, охладители и прочее. Чуть позже, когда появится возможность, повесим в зале несколько больших телевизоров в преддверии трансляций Чемпионата мира по футболу в Катаре. Сейчас как раз самое время зарабатывать, чтобы к следующему лету уже твердо стоять на ногах. Я планирую окупить свое приобретение за год-полтора, но для этого еще многое нужно сделать», — рассуждает Константин.

Ренессанс малого бизнеса

Много лет государство пыталось стимулировать появление новых малых предприятий — основы ВВП любой развитой страны. В итоге интерес к предпринимательству потенциальные бизнесмены ощутили лишь тогда, когда свое влияние оказали совсем другие факторы. Парадоксальным образом именно обстоятельства текущего кризиса заставили представителей среднего класса задуматься о том, как сохранить и приумножить свои сбережения. И многие нашли решение в покупке собственного бизнеса.

«Автосервисы и парикмахерские, отели и сельскохозяйственные объекты — мы сейчас фиксируем повышенный спрос по множеству различных направлений. Люди хотят диверсифицировать свой доход или расширить уже имеющийся бизнес.

В кризис принято ожидать стагнации, но мы по статистике нашей площадки вместо стагнации наблюдаем значительное оживление. Среди покупателей много новичков, которым мы помогаем. Проводим двухэтапную модерацию, проверяем подлинность предоставленных продавцом документов. Недавно запустили курс, который поможет начинающему предпринимателю более осознанно подойти к выбору своего дела и избежать подводных камней.

Я уверен, что мы имеем дело с устойчивым трендом, который с нами надолго. Мы в Авито, разумеется, будет делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить покупателям и продавцам комфортные условия даже в такой сложной категории, как сделки по покупке и продаже объектов бизнеса», — комментирует ситуацию руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» Авито Илья Дудковский.

Фото на обложке: nimito / Shutterstock